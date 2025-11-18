Tarot tuần này: Nhân Mã đón nhận thay đổi ngoạn mục, Song Ngư nên đi chậm

HHTO - Tarot tuần này sẽ bật mí các khía cạnh tình cảm lẫn công việc, sự kiện dành cho các cung Hoàng đạo. Cùng tìm hiểu xem cung nào nên chuẩn bị tâm thế đón chờ những điều mới đến, cung nào cần cho phép bản thân được nghỉ ngơi, thư giãn nhé!

Thiên Bình

Tuần này Thiên Bình có thể rơi vào một vài tình trạng hoang mang hoặc cảm xúc lên xuống thất thường, khiến cho tâm trạng dễ lung lay, nhạy cảm hơn bình thường. Nếu cảm thấy cần sự trợ giúp, Thiên Bình hãy mạnh dạn báo tín hiệu SOS để nhận được sự giúp đỡ. Đây là điều cần thiết và thông minh, dũng cảm khi dám thừa nhận bản thân đang cần trợ giúp.

Ngoài ra, trên thực tế, Thiên Bình sẽ đạt được thành công ở một số lĩnh vực. Thiên Bình nhận được tín hiệu cổ vũ nên thử làm một vài điều mạo hiểm, mạnh dạn nắm bắt lấy cơ hội theo cách trước đây chưa từng dám thử hoặc chưa từng dám thực hiện.

Thiên Yết

Thiên Yết tuần này khá nhiệt huyết và tràn đầy ý tưởng, sự hứng thú với những gì mà mình đang quan tâm. Nếu không có bất kỳ sở thích hoặc hứng thú nào trong khoảng thời gian này, Thiên Yết nên tận dụng nguồn năng lượng bằng cách thử cho mình tập trung và làm một điều gì đó hết mình.

Về mặt tiền bạc, đây không phải là thời điểm để Thiên Yết mạo hiểm cũng như quyết định chi tiêu một số tiền lớn. Hãy thật cẩn thận và dành thời gian đầu tư nghiên cứu về tài chính và quản lý tài chính. Một điều gì đó có thể sẽ không thành công như dự định nhưng tinh thần của Thiên Yết thì không thể cản được. Ngược lại, đây có thể là động lực để Thiên Yết lại thử nghiệm thêm một điều mới.

Nhân Mã

Nhân Mã đón nhận nhiều thay đổi bất ngờ. “Bánh xe số phận” đã dịch chuyển và đây là thời điểm Nhân Mã gặp những người nên gặp, chuyện xảy ra đều là những chuyện nên xảy ra. Một ai đó có thể sắp bước vào cuộc đời của Nhân Mã. Có thể bạn sẽ nhận được một vài tín hiệu trước khi người này xuất hiện.

Về mặt công việc và tài chính, hãy cẩn thận những rủi ro. Đặc biệt về vấn đề lừa đảo hoặc vì lơ là, bất cẩn mà bị trục lợi. Hãy lắng nghe nhiều hơn, quan sát nhiều hơn, vì thời điểm này Nhân Mã có thể nhận được nhiều sự chỉ dẫn hoặc cảnh báo về điều sẽ xảy ra trong tương lai gần.

Ma Kết

Ma Kết hết sức tập trung cho vấn đề công việc và tiền bạc trong giai đoạn này, đôi khi quên ăn quên ngủ. Bất kỳ hành động, cuộc hẹn nào trong tuần - dù là vui chơi - nhưng cũng có liên quan đến mục tiêu tài chính và công việc ở thời điểm xa hơn. Ma Kết có thể đang có rất nhiều động lực để tập trung cho đam mê và sự nghiệp.

Trong giai đoạn này Ma Kết cũng có thể nhận được nhiều lời khuyên góp ý; đôi khi sẽ là những đánh giá và chỉ trích, có cả dễ nghe lẫn khó nghe. Ma Kết nên cởi mở hơn khi nhận được chúng, thử xem xét và lắng nghe. Vì thực chất không phải mọi lời nhận xét tiêu cực đều đang “tấn công” bạn trong giai đoạn này.

Bảo Bình

Tin tức chủ yếu đến với Bảo Bình trong tuần này sẽ là những cuộc hội ngộ, những bữa tiệc và những niềm vui. Bảo Bình có thể tình cờ hoặc chủ động lên kế hoạch để gặp gỡ bạn bè. Tài chính cũng có những tín hiệu tốt và tăng trưởng. Tiền bạc hay công việc không phải là mối bận tâm để ngăn cản Bảo Bình tìm niềm vui trong tuần.

Đôi khi sự sợ hãi hoặc lo lắng có thể trồi lên và lấn át cảm xúc, tâm trạng của Bảo Bình trong tuần. Nhưng Bảo Bình sẽ sớm nhận ra mình chỉ đang quá lo lắng, sự việc không hề “ghê gớm” và “kinh khủng” như những gì Bảo Bình nghĩ.

Song Ngư

Tuần này là thời điểm Song Ngư nên bắt đầu tập trung cho kế hoạch của mình trong tương lai. Đặc biệt là những tương lai xa hơn và đòi hỏi sự kiên trì trong suốt quãng đường đó. Đây là thời điểm chậm mà chắc. Và sự kiên định cũng như nhẫn nại, nỗ lực của Song Ngư sẽ giúp bạn vượt qua những vấn đề đang có.

Một vài tín hiệu tốt trong tiền bạc, tài chính sẽ đến với Song Ngư. Ngoài ra một vài Song Ngư có thể sẽ cảm thấy thất vọng ở một câu chuyện nào đó trong tuần này.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo