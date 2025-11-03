Tarot tuần này: Cự Giải chớ "dục tốc bất đạt", Xử Nữ cần tìm ra lối đi

HHTO - Hãy cùng khám phá xem các lá bài Tarot tuần này sẽ bật mí những “thông điệp vũ trụ” gì cho các cung Hoàng đạo trong tuần mới nhé!

Bạch Dương

Những nỗ lực và công sức của Bạch Dương bỏ ra trong quãng thời gian vừa qua đã được ghi nhận, và giờ là thời điểm chờ đợi thu hoạch thành quả đã có. Đôi khi, ở một vài khía cạnh, kết quả có thể không như mong đợi. Bạch Dương nên rút kinh nghiệm vì những gì đã qua không thể vãn hồi, đồng thời cũng không nên quá tự trách bản thân.

Những gì Bạch Dương thực sự mong muốn và nỗ lực thì sẽ có kết quả như mong đợi. Ngoài ra, Bạch Dương có thể sẽ phát hiện ra được một người bạn nào đó thực chất là người không đáng tin, chóng thay lòng.

Kim Ngưu

Kim Ngưu có thể sẽ có tâm thế bình tĩnh trong tuần này, hoặc ít nhất là Kim Ngưu sẽ thể hiện cho mọi người nhìn thấy là như vậy. Trong các tình huống khác có thể xảy ra, Kim Ngưu cũng đang nhận được lời khuyên là giữ bình tĩnh và giải quyết vấn đề một cách khôn ngoan.

Kim Ngưu sẽ đón nhận những tin tức mới, cả những kết quả của những gì Kim Ngưu đã làm trong thời gian trước đây. Một vài Kim Ngưu sẽ có tin tức về công việc mới. Với một số khác sẽ là chuyện tình cảm, “nợ đào hoa” hoặc một tin tức mà bản thân đang rất mong chờ. Ngoài ra, tuần này Kim Ngưu cũng nên lưu tâm đến khía cạnh tiền bạc. Đây không phải là thời điểm thích hợp để chi tiêu những số tiền lớn.

Song Tử

Song Tử có thể sẽ cảm thấy khá trì trệ và chán nản, mệt mỏi trong tuần này. Điều này có thể đến từ những nỗ lực bỏ ra mãi chưa thấy kết quả, và Song Tử có thể đã mất hết hy vọng trước khi kết quả đến. Với một số Song Tử, điều này có thể liên quan đến một vài vấn đề giấy tờ đã kéo dài lâu chưa thể giải quyết xong. Đặc biệt là có thể liên quan đến một ai đó khó thỏa hiệp, mang giới tính nữ.

Khi những lợi thế trước đó không còn và Song Tử cũng đã dần trở nên mệt nhoài, có một gợi ý là Song Tử có thể làm một điều gì đó “mạo hiểm” hơn so với lối giải quyết đã cũ, thoát khỏi vòng an toàn mà Song Tử tự giới hạn bản thân.

Cự Giải

Cự Giải không nên quá bất ngờ nếu tuần này có những dự định, công việc muốn làm mà bị trì hoãn. Nếu có những vấn đề trở nên bế tắc, Cự Giải có thể nhận được lời khuyên, cảnh báo của bạn bè, người thân. Hãy cởi mở để lắng nghe và đón nhận. Đặc biệt nếu định làm việc gì đó, Cự Giải không nên chia sẻ dự định của mình quá sớm khi chưa thực hiện. Nhất là trong trường hợp rơi vào những khía cạnh riêng tư, bí mật của bản thân. Cự Giải cũng không nên tự ý tiết lộ những bí mật của người khác để tránh những phiền phức không đáng có.

Khi sự việc tuần này muốn suôn sẻ nhưng lại không như ý, Cự Giải cứ chầm chậm giải quyết tình hình. Có hai câu sẽ rất phù hợp dành cho Cự Giải trong tuần này chính là “Dục tốc bất đạt” và “Kiến tha lâu đầy tổ.”

Sư Tử

Sư Tử lại có một tuần mới giữ năng lượng và phong độ đầy nhiệt huyết, tinh thần hứng khởi. Hầu hết những sự kiện trong tuần này sẽ thật thuận lợi với Sư Tử, đồng thời thêm vào là những tín hiệu vui về công việc, tiền bạc. Tài chính hoặc thu nhập của Sư Tử trong tuần này có xu hướng gia tăng. Ngoài ra Sư Tử còn có thể có những buổi gặp gỡ, sự kiện, buổi tiệc, lễ ăn mừng, hẹn hò… lãng mạn và sôi nổi.

Tuy nhiên có một vài tình huống sẽ kích hoạt thêm sự yêu ghét rõ ràng ở Sư Tử. Nhưng cũng đừng vì kích động về mặt cảm xúc mà có những hành động nhất thời nhé!

Xử Nữ

Xử Nữ có thể ở trong một tình huống khó khăn, khó đối diện trong tuần này. Đây có thể là tình trạng khi Xử Nữ đặt chân vào một môi trường, hoàn cảnh mới mà không có kinh nghiệm từ trước. Cốt lõi vấn đề có thể nằm ở việc Xử Nữ không hình dung được mình sẽ xoay xở ra sao và tự giới hạn mình với những điều mình làm được trước đây. Một vài khởi đầu không thuận lợi hoặc khó khăn sẽ củng cố thêm niềm tin này.

Tuy nhiên “khi đối diện với khó khăn, điều bạn cần làm là tìm một lối đi chứ không phải một lối thoát”. Xử Nữ cần kiên trì hơn, và bạn sẽ thích nghi được với những hoàn cảnh mới, điều mới đến trong tuần này.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo