Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đẩy mạnh phát triển toàn diện

Chiều ngày 3/7, Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam (VRG) đã tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2025. Theo đó, VRG không chỉ đặt mục tiêu tăng trưởng về doanh thu và lợi nhuận, mà còn xác định rõ hướng đi chiến lược với trọng tâm là khu công nghiệp, năng lượng sạch, nông nghiệp công nghệ cao và chuyển đổi số, đưa Tập đoàn phát triển bền vững và hội nhập sâu rộng.

Năm bản lề khẳng định nội lực và sức bật

Vượt qua những khó khăn đặc thù của ngành cao su như chi phí sản xuất tăng cao, thời tiết khắc nghiệt, thiếu hụt lao động cục bộ… VRG ghi nhận mức tăng trưởng ổn định trong năm 2024: Doanh thu hợp nhất đạt 28.739 tỷ đồng, bằng 115% kế hoạch và tăng 16% so với năm trước; Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 5.606 tỷ đồng, bằng 137% kế hoạch và cao hơn 36% so với năm trước; Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 4.826 tỷ đồng, bằng 140% kế hoạch và cao hơn 23% so với năm 2023. Thực hiện nộp ngân sách năm 2024 toàn Tập đoàn là 6.460 tỷ đồng, bằng 163% kế hoạch và bằng 159% cùng kỳ năm trước.

Công ty mẹ – Tập đoàn đã đạt kết quả ấn tượng: Doanh thu hơn 5.271 tỷ đồng, bằng 132,2% kế hoạch, tăng 32% so với cùng kỳ năm 2023. Lợi nhuận trước thuế/sau thuế 2.353 tỷ đồng, đạt 162% kế hoạch, tăng 64,2% so với năm 2023. Đặc biệt, giá cổ phiếu GVR đạt mức cao nhất từ khi niêm yết, thể hiện sự tin tưởng ngày càng lớn từ thị trường và nhà đầu tư. Chia cổ tức đạt 1.600 tỷ đồng, bằng 133,3% kế hoạch.

Bên cạnh kết quả tài chính, Công ty mẹ – Tập đoàn đã triển khai nhiều chương trình đổi mới quản trị như tái cơ cấu tổ chức, tăng cường chuyển đổi số, tinh giản bộ máy, đầu tư trọng điểm vào các lĩnh vực chiến lược như khu công nghiệp, năng lượng sạch và nông nghiệp công nghệ cao.

Công ty mẹ – Tập đoàn cũng đẩy mạnh Chiến lược Tăng trưởng xanh – Phát triển bền vững, tiên phong thích ứng quy định EUDR của châu Âu, tích cực nghiên cứu tín chỉ carbon, đẩy mạnh sản phẩm cao su thương hiệu VRG.

Về nguồn nhân lực, Công ty mẹ – Tập đoàn tiếp tục chăm lo đời sống người lao động, đảm bảo quyền lợi hợp pháp, tổ chức khám sức khỏe, các hoạt động văn hóa thể thao, tham quan du lịch, đồng thời triển khai quy chế dân chủ tại nơi làm việc, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, tiến bộ.

Công đoàn và Đoàn Thanh niên Công ty mẹ – Tập đoàn tiếp tục phát huy vai trò đồng hành, tổ chức hiệu quả các phong trào, chăm lo đời sống, tạo không khí thi đua sôi nổi, tăng cường sự gắn kết trong tập thể.

Mục tiêu tăng trưởng xanh, bền vững, toàn diện

Kế hoạch năm 2025 Tập đoàn được Bộ Tài chính giao tăng trưởng 8%, VRG đặt mục tiêu tăng trưởng cao hơn mặt bằng ngành nông nghiệp, cụ thể: Doanh thu hợp nhất đạt 31.044 tỷ đồng (108,02% so với 2024); lợi nhuận trước thuế 5.840 tỷ đồng (tăng 4,17%). Công ty mẹ đạt doanh thu 5.699 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 2.455 tỷ đồng.

6 tháng đầu năm 2025, Tập đoàn đạt được nhiều kết quả tích cực trong bối cảnh thị trường còn nhiều thách thức, tạo tiền đề quan trọng để hoàn thành toàn diện kế hoạch năm. Cụ thể: Tổng doanh thu và thu nhập hợp nhất đạt 11.393 tỷ đồng, bằng 36,7% kế hoạch năm và 110,7% so với cùng kỳ năm 2024. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 2.502 tỷ đồng, bằng 42,8% kế hoạch, tăng 31,5% so với cùng kỳ. Nộp ngân sách hợp nhất đạt 1.660 tỷ đồng, tương đương 39,3% kế hoạch, tăng 36% so với năm trước.

Riêng Công ty mẹ – Tập đoàn, 6 tháng đầu năm 2025, doanh thu đạt 2.305 tỷ đồng (40,4% kế hoạch), tăng 62,1% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 880 tỷ đồng (35,8%), tăng 67,6%. Nộp ngân sách đạt 98 tỷ đồng, tăng gấp 2,5 lần so với cùng kỳ.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Trần Công Kha – UV BCH Đảng bộ Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT VRG, cho biết: “ lãnh đạo tập đoàn biểu dương tinh thần chủ động, sáng tạo của các ban chuyên môn, sự đồng hành của tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên và sự nỗ lực bền bỉ của toàn thể người lao động Công ty mẹ – Tập đoàn. Chính sự cống hiến của các đồng chí đã góp phần gìn giữ và phát huy giá trị thương hiệu VRG, một tập đoàn kinh tế với nền tảng ba trụ cột: kinh tế – môi trường – xã hội.”

“Năm 2025 là năm cuối của kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021 – 2025 và là năm diễn ra Đại hội Đảng bộ Tập đoàn lần thứ X, năm bản lề chuẩn bị cho giai đoạn phát triển mới. Trong bối cảnh đất nước đang chuyển mình mạnh mẽ, Chính phủ đặt mục tiêu tăng trưởng GDP 8% trở lên, Tập đoàn chúng ta cũng cần thể hiện rõ vai trò trách nhiệm cao trong kỷ nguyên đổi mới của đất nước… Tôi tin tưởng với sự đoàn kết, quyết tâm cao và đồng tâm hiệp lực của toàn thể Ban lãnh đạo, cán bộ công nhân viên, người lao động, Công ty mẹ - Tập đoàn sẽ vững bước đi lên và hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, tạo bước đệm quan trọng cho giai đoạn phát triển mới” - ông Trần Công Kha, nhắn nhủ.