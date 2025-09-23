Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Nhịp sống phương Nam

Google News

Tận thấy 34 bức tranh quý hiếm hồi hương từ Pháp

Trọng Thịnh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Đầu tháng 9 vừa qua, một số cán bộ thuộc Sở Văn hoá-Thể thao (VH-TT) TPHCM và đại diện Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM đã có chuyến đi sang Pháp để tiếp nhận bộ tranh quý do ông bà Lê Tất Luyện - Thụy Khuê hiến tặng. Sau nhiều thủ tục tiếp nhận, đóng gói và vận chuyển, chiều ngày 22/9 bộ tranh đã chính thức hiện diện tại Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM.

Theo ông Trần Minh Công, Phó giám đốc phụ trách Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM, bộ sưu tập bao gồm 34 bức tranh của các danh hoạ Lê Phổ, Vũ Cao Đàm, Bùi Xuân Phái, Tạ Tỵ, Phạm Tăng... cùng nhiều tên tuổi lớn của hội họa Việt Nam được ông bà ông bà Lê Tất Luyện - Thụy Khuê sưu tầm trong nhiều thập niên sinh sống tại Pháp.

Nay tuổi đã cao sức yếu, ông bà muốn gửi những bức tranh này về Việt Nam và quyết định hiến tặng Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM thông qua PGS.TS Lâm Nhân, Hiệu trưởng Trường ĐH Văn hoá TPHCM.

anh-nhan-tranh-01.jpg
Cán bộ Sở VH-TT và Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM tiếp nhận tranh tại Pháp

“Hai ông bà mong muốn Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM sẽ tiếp nhận để lưu giữ, bảo quản, khai thác và giới thiệu tới công chúng những tác phẩm tiêu biểu trong bộ sưu tập này để qua đó giúp công chúng Việt Nam tiếp cận một cách có hệ thống tiến trình phát triển của Mỹ thuật Việt Nam”, ông Công cho biết.

Ngay sau bài phát biểu của ông Công, các cán bộ có trách nhiệm đã tiến hành mở niêm phong thùng hàng, tiếp nhận những bức tranh quý.

z7040105223827-1b2badf95879a1b1f894f778993617c8.jpg
Cán bộ Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM đang mở thùng tranh
z7040105205592-27ecc05bf5d3919fc66277953873e96e.jpg
Ông Nguyễn MInh Nhựt- Phó giám đốc Sở VH-TT TPHCM đang nhận bức tranh đầu tiên
z7040105194926-959bcbde9794f4e9d4f1239806de9a80.jpg
Cán bộ Bảo tàng di chuyển tranh
z7040105198658-876cf1558d7b1e9fe69fcbdc25f1d76a.jpg
Ông Trần Minh Công, Phó giám đốc phụ trách Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM (phải) và PGS.TS Lâm Nhân, Hiệu trưởng Trường ĐH Văn hoá TPHCM giới thiệu bức tranh "Nhị Kiều" của danh hoạ Vũ Cao Đàm
z7040105190850-643a357e79197441e1ca2776d5aa7b48.jpg
Các bức tranh được bày trên bàn để kiểm tra chất lượng
z7040006180932-c50c556811548000b3a81c42e6e61057.jpg
"Bê vàng lạc dáng chiều xanh" của họa sĩ Đinh Cường
z7040006177018-df0e90d7e0b722b29f9cb69ff5fa7b39-8381.jpg
Xóm chài của Tạ Tỵ
z7040006163197-7d2e68dcffbe00978f0c60fcfd054d53-4969.jpg
Chùa Thầy của Trần Phúc Duyên
z7040006165581-2030fc5910af871900dd4006956a515a.jpg
PGS.TS Lâm Nhân đang chỉ đạo kiểm tra tranh
z7040006162507-c7a8c209df939e9b026274ea2d7ad88f.jpg
Phác thảo chân dung bà Thuỵ Khuê của họa sĩ Đinh Cường
z7040006163068-d16d5ddd3fafd6aeff346d5c3779f173.jpg
Phụ nữ vấn tóc trần của họa sĩ Vũ Cao Đàm
z7040006156677-53b80fef794a2b7dc2406db9e55714d0.jpg
3 bức tranh của Bùi Xuân Phái
z7040006156208-6989dc2dcf4ae9f60986360a62e625c6.jpg
Bức phác hoạ của Thái Tuấn
z7040006151594-a221184d14b4e1efe7336469fd1cd9a0.jpg
Tuồng đời của danh họa Bùi Xuân Phái
z7040006162068-0eb1693e8a7c498363940bac222f59f8-2230.jpg
Người mẹ Nam bộ của họa sĩ Phạm Đình Tín
z7040006176217-bb1ae0d0f905df575863c87f4f1b7042.jpg
Chân dung Bùi Giáng của họa sĩ Đinh Cường
z7040006175095-7885bd6aaa2a3272fd4df58dc5304c8d-3847.jpg
Chân dung Trịnh Công Sơn (Đinh Cường)
z7040406601277-6e422713706580715f688eb8c6869ec1.jpg
Một toà thiên nhiên khoả thân của họa sĩ Nguyễn Trung
z7040406674676-164accd1226dcc62b155463a36990113.jpg
Chân dung tự hoạ của họa sĩ Trịnh Cung
z7040406650452-66c028bc3f3c1591ae2a8664565c7155.jpg
Hoa cúc và Hoa hải quỳ của họa sĩ Lê Phổ
z7040463556696-f4c785f905893f6956980ee921692569.jpg
Người mẹ Ê Đê của họa sĩ Phạm Đình Tín
z7040463568385-b3885b44895beba1b7e3ccb4f91df142.jpg
Chải tóc (Trịnh Cung)

Đại diện Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM cho biết, sau khi tiếp nhận, đơn vị này sẽ sớm hoàn thiện các thủ tục để đưa ra trưng bày trước công chúng vào Ngày Di sản văn hoá Việt Nam 23/11 năm nay.

Trọng Thịnh
#Tranh cổ #tranh quý #Mỹ thuật Đông Dương #Vũ Cao Đàm #Lê Phổ #Bùi Xuân Phái

Xem thêm

Cùng chuyên mục