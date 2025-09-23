Tận thấy 34 bức tranh quý hiếm hồi hương từ Pháp

TPO - Đầu tháng 9 vừa qua, một số cán bộ thuộc Sở Văn hoá-Thể thao (VH-TT) TPHCM và đại diện Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM đã có chuyến đi sang Pháp để tiếp nhận bộ tranh quý do ông bà Lê Tất Luyện - Thụy Khuê hiến tặng. Sau nhiều thủ tục tiếp nhận, đóng gói và vận chuyển, chiều ngày 22/9 bộ tranh đã chính thức hiện diện tại Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM.

Theo ông Trần Minh Công, Phó giám đốc phụ trách Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM, bộ sưu tập bao gồm 34 bức tranh của các danh hoạ Lê Phổ, Vũ Cao Đàm, Bùi Xuân Phái, Tạ Tỵ, Phạm Tăng... cùng nhiều tên tuổi lớn của hội họa Việt Nam được ông bà ông bà Lê Tất Luyện - Thụy Khuê sưu tầm trong nhiều thập niên sinh sống tại Pháp.

Nay tuổi đã cao sức yếu, ông bà muốn gửi những bức tranh này về Việt Nam và quyết định hiến tặng Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM thông qua PGS.TS Lâm Nhân, Hiệu trưởng Trường ĐH Văn hoá TPHCM.

Cán bộ Sở VH-TT và Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM tiếp nhận tranh tại Pháp

“Hai ông bà mong muốn Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM sẽ tiếp nhận để lưu giữ, bảo quản, khai thác và giới thiệu tới công chúng những tác phẩm tiêu biểu trong bộ sưu tập này để qua đó giúp công chúng Việt Nam tiếp cận một cách có hệ thống tiến trình phát triển của Mỹ thuật Việt Nam”, ông Công cho biết.

Ngay sau bài phát biểu của ông Công, các cán bộ có trách nhiệm đã tiến hành mở niêm phong thùng hàng, tiếp nhận những bức tranh quý.

Cán bộ Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM đang mở thùng tranh

Ông Nguyễn MInh Nhựt- Phó giám đốc Sở VH-TT TPHCM đang nhận bức tranh đầu tiên

Cán bộ Bảo tàng di chuyển tranh

Ông Trần Minh Công, Phó giám đốc phụ trách Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM (phải) và PGS.TS Lâm Nhân, Hiệu trưởng Trường ĐH Văn hoá TPHCM giới thiệu bức tranh "Nhị Kiều" của danh hoạ Vũ Cao Đàm

Các bức tranh được bày trên bàn để kiểm tra chất lượng

"Bê vàng lạc dáng chiều xanh" của họa sĩ Đinh Cường

Xóm chài của Tạ Tỵ

Chùa Thầy của Trần Phúc Duyên

PGS.TS Lâm Nhân đang chỉ đạo kiểm tra tranh

Phác thảo chân dung bà Thuỵ Khuê của họa sĩ Đinh Cường

Phụ nữ vấn tóc trần của họa sĩ Vũ Cao Đàm

3 bức tranh của Bùi Xuân Phái

Bức phác hoạ của Thái Tuấn

Tuồng đời của danh họa Bùi Xuân Phái

Người mẹ Nam bộ của họa sĩ Phạm Đình Tín

Chân dung Bùi Giáng của họa sĩ Đinh Cường

Chân dung Trịnh Công Sơn (Đinh Cường)

Một toà thiên nhiên khoả thân của họa sĩ Nguyễn Trung

Chân dung tự hoạ của họa sĩ Trịnh Cung

Hoa cúc và Hoa hải quỳ của họa sĩ Lê Phổ

Người mẹ Ê Đê của họa sĩ Phạm Đình Tín

Chải tóc (Trịnh Cung)

Đại diện Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM cho biết, sau khi tiếp nhận, đơn vị này sẽ sớm hoàn thiện các thủ tục để đưa ra trưng bày trước công chúng vào Ngày Di sản văn hoá Việt Nam 23/11 năm nay.