Tận thấy 34 bức tranh quý hiếm hồi hương từ Pháp

TPO - Đầu tháng 9 vừa qua, một số cán bộ thuộc Sở Văn hoá-Thể thao (VH-TT) TPHCM và đại diện Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM đã có chuyến đi sang Pháp để tiếp nhận bộ tranh quý do ông bà Lê Tất Luyện - Thụy Khuê hiến tặng. Sau nhiều thủ tục tiếp nhận, đóng gói và vận chuyển, chiều ngày 22/9 bộ tranh đã chính thức hiện diện tại Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM.
Theo ông Trần Minh Công, Phó giám đốc phụ trách Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM, bộ sưu tập bao gồm 34 bức tranh của các danh hoạ Lê Phổ, Vũ Cao Đàm, Bùi Xuân Phái, Tạ Tỵ, Phạm Tăng... cùng nhiều tên tuổi lớn của hội họa Việt Nam được ông bà ông bà Lê Tất Luyện - Thụy Khuê sưu tầm trong nhiều thập niên sinh sống tại Pháp.
Nay tuổi đã cao sức yếu, ông bà muốn gửi những bức tranh này về Việt Nam và quyết định hiến tặng Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM thông qua PGS.TS Lâm Nhân, Hiệu trưởng Trường ĐH Văn hoá TPHCM.
“Hai ông bà mong muốn Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM sẽ tiếp nhận để lưu giữ, bảo quản, khai thác và giới thiệu tới công chúng những tác phẩm tiêu biểu trong bộ sưu tập này để qua đó giúp công chúng Việt Nam tiếp cận một cách có hệ thống tiến trình phát triển của Mỹ thuật Việt Nam”, ông Công cho biết.
Ngay sau bài phát biểu của ông Công, các cán bộ có trách nhiệm đã tiến hành mở niêm phong thùng hàng, tiếp nhận những bức tranh quý.
Đại diện Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM cho biết, sau khi tiếp nhận, đơn vị này sẽ sớm hoàn thiện các thủ tục để đưa ra trưng bày trước công chúng vào Ngày Di sản văn hoá Việt Nam 23/11 năm nay.