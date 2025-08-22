Tầm nhìn 'có một không hai' của căn hộ tại Capital Square

Tọa lạc tại vị trí tứ giác kim cương bên bờ sông Hàn, Capital Square mang đến trải nghiệm độc bản với tầm nhìn hiếm có, tạo nên không gian sống đậm chất nghỉ dưỡng, kết hợp hài hòa vẻ đẹp thiên nhiên hòa quyện cùng nhịp sống sôi động đô thị.

4 tầm nhìn mỹ cảnh nơi trung tâm Đà Nẵng

Với lợi thế liền kề sông Hàn, Capital Square sở hữu tầm nhìn 4 tầng ngoạn mục ôm trọn sông Hàn thơ mộng, biển cả khoáng đạt, thành phố sôi động và quảng trường phồn vinh. Những mỹ cảnh này góp phần mang tới không gian sống đậm chất nghỉ dưỡng, trở thành một “đài quan sát” đặc quyền nâng tầm chất lượng sống và gia tăng giá trị của các căn hộ.

Hướng nhìn trực diện sông Hàn - con sông nuôi dưỡng và bồi đắp bản sắc của vùng đất Đà Nẵng - là tầm nhìn đắt giá mà Capital Square mang đến cho chủ nhân căn hộ. Sông Hàn như một dải lụa xanh mướt nhẹ nhàng vắt ngang thành phố, đi qua những khu phố nhộn nhịp, những tòa cao ốc ven sông. Khi hoàng hôn buông xuống, mặt sông lung linh muôn ánh đèn từ khu đô thị hòa cùng cây cầu Cầu Rồng, Cầu Quay nổi tiếng, mang lại trải nghiệm thị giác lãng mạn và đầy cuốn hút. Đặc biệt, vào mỗi dịp lễ hội pháo hoa Đà Nẵng những màn pháo hoa rực rỡ sắc màu tạo nên bức tranh huyền ảo và đầy cảm xúc, là khoảnh khắc mãn nhãn độc đáo không dành cho số đông..

Đà Nẵng nổi tiếng với lễ hội pháo hoa quốc tế được tổ chức ven sông Hàn (Ảnh: Atlys)

Với những ai yêu màu xanh, Capital Square mang tới tầm nhìn hoàn hảo của biển trời bao la. Từ căn hộ của mình, mỗi ngày, cư dân được chiêm ngưỡng khung cảnh giao hòa giữa thành thị và thiên nhiên. Đây là đặc quyền dành riêng cho những người chọn một chốn an cư đẳng cấp và phong cách sống đầy cảm hứng trong từng khoảnh khắc.

Các chủ nhân tinh hoa còn có thể đắm mình trong vẻ đẹp sôi động của thành phố Đà Nẵng. Từ trên cao, ánh sáng và nhịp sống hiện đại lan tỏa từ những trục phố sầm uất và những hoạt động vui chơi giải trí náo nhiệt. Capital Square mang tới không gian lý tưởng để chủ nhân tận hưởng cuộc sống phóng khoáng không ngừng chuyển động - một trải nghiệm sống khó nơi nào sánh được.

Tầm nhìn phồn vinh nơi tâm điểm tiện ích

Nằm trong phân khu Capital State - trung tâm tài chính, thịnh vượng của toàn khu đô thị Capital Square, tòa Kings Place được bao quanh bởi hệ thống tiện ích độc đáo và phong phú, sẵn sàng mở ra tầm nhìn quảng trường phồn vinh, nơi không gian sống hiện đại hài hòa cùng sự bình yên hiếm có cho cộng đồng tinh hoa.

Mỗi sớm mai, không gian tươi mới của ánh nắng và những mảng xanh cảnh quan ngập tràn trong căn hộ, khi đêm xuống, ánh đèn rực rỡ nơi quảng trường nghệ thuật và tuyến phố thương mại Park Boulevard tạo nên bức tranh sống động. Đây là nơi trẻ em an toàn vui chơi, cư dân tìm thấy sự thư giãn và cộng đồng gắn kết trong một nhịp sống văn minh. Đó là những giá trị bền vững mà dự án đang kiến tạo và gìn giữ.

Kings Place nằm tại vị trí trung tâm, hưởng trọn tiện ích và tầm nhìn tuyệt đẹp

Tọa lạc tại trung tâm của Capital State, Kings Place giữ vị trí lõi, đón trọn dòng khách cao cấp và thừa hưởng toàn bộ chuỗi tiện ích thời thượng, từ tuyến phố thương mại, shophouse sang trọng, khu quảng trường trung tâm hơn 2000m2, đến các khu vui chơi và thể thao đa năng...

Sở hữu tầm nhìn độc bản cùng pháp lý vững chắc, phân khu Capital State không chỉ khẳng định đẳng cấp sống khác biệt, mà còn ghi dấu phong cách tại thị trường Đà Nẵng - thành phố biển năng động đang vươn mình trở thành trung tâm kinh tế, du lịch cao cấp, điểm đến sáng tạo hàng đầu của Việt Nam và khu vực. Đây sẽ vừa là nơi an cư lý tưởng cho cộng đồng tinh hoa trong nước và quốc tế, vừa là tài sản có giá trị sinh lời bền vững từ kinh doanh lưu trú, đáp ứng nhu cầu của các nhà đầu tư đón đầu làn sóng phát triển mạnh mẽ của bất động sản Đà Nẵng giai đoạn mới.