Tạm đình chỉ nhiệm vụ đại biểu Quốc hội đối với ông Trần Văn Thức

TPO - Ngày 15/9, Tổng Thư ký Quốc hội Lê Quang Tùng có thông cáo việc Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý cho phép khởi tố, bắt tạm giam, khám xét và tạm đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu Quốc hội khóa XV với ông Trần Văn Thức.

Cụ thể, ngày 13/9 căn cứ quy định của pháp luật, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành nghị quyết đồng ý đề nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Tối cao về việc khởi tố, bắt tạm giam, khám xét đối với ông Trần Văn Thức, đại biểu Quốc hội khóa XV theo quy định của pháp luật.

Ông Trần Văn Thức khi phát biểu tại Quốc hội.

Nghị quyết cũng nêu rõ về việc tạm đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu Quốc hội đối với ông Trần Văn Thức kể từ ngày có quyết định khởi tố bị can.

Trước đó, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã ban hành quyết định phê chuẩn khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam ông Trần Văn Thức - cựu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa. Ông Trần Văn Thức bị khởi tố về tội "giả mạo trong công tác" quy định tại điều 359 Bộ luật Hình sự.

Ông Trần Văn Thức, 56 tuổi, quê Thanh Hóa, từng là giảng viên trường đại học, giữ các chức vụ phó hiệu trưởng rồi Hiệu trưởng Trường đại học Văn hóa - Thể thao và du lịch Thanh Hóa; Phó Giám đốc, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa.

Ông Trần Văn Thức là tỉnh ủy viên, đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa.