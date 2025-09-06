Tạm đình chỉ công tác nữ công chức ở Lâm Đồng liên quan vụ hành hung

TPO - Một nữ công chức ở tỉnh Lâm Đồng vừa bị tạm đình chỉ công tác 15 ngày để phục vụ điều tra, liên quan vụ hành hung một phụ nữ giữa đường.

Ngày 6/9, UBND phường B’Lao, tỉnh Lâm Đồng cho biết đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với bà P.B.T, công chức đang làm việc tại phường, để phục vụ công tác xác minh liên quan vụ hành hung bà V.T.H.H xảy ra trên địa bàn.

Toàn bộ sự việc được camera an ninh ghi lại.

Trước đó, ngày 27/8, Công an phường B’Lao đã tiếp nhận đơn trình báo của bà V.T.H.H (trú tại tổ dân phố 1 Lộc Sơn, phường B’Lao) về việc bị hành hung ngay trước cửa nhà, phải nhập viện cấp cứu.

Theo đơn trình báo của bà H., những người trực tiếp đánh bà là bà P.B.T và ông V.L.H (chồng bà H.), đều đang công tác tại phường B’Lao. Sau đó, bà H. được đưa đến Bệnh viện II Lâm Đồng thăm khám và theo dõi sức khỏe.

Một đối tượng hăm doạ người can ngăn khi xảy ra sự việc. Ảnh chụp màn hình.

Toàn bộ sự việc kéo dài gần 5 phút, có sự chứng kiến của nhiều người dân và đã được camera an ninh ghi lại. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định pháp luật.