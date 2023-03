Tài xế ô tô Mercedes tông chết người ở Bình Thuận lĩnh án 4 năm tù

TPO - Chiều 9/3, Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Thuận tuyên phạt Phạm Văn Nam (44 tuổi, quê Ninh Bình) - tài xế Mercedes tông chết người ở đường Phạm Văn Đồng, TP Phan Thiết mức án 4 năm tù về tội Giết người, theo khoản 2 Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, khuya 11/5/2022, sau khi ăn tối tại một quán ăn ở phường Phú Thủy, TP.Phan Thiết, Nam chở theo 2 người bạn ra bờ kè đường Phạm Văn Đồng (phường Bình Hưng, TP.Phan Thiết) nhậu. Khoảng 0h ngày 12/5/2022, khi chạy trên đường Phạm Văn Đồng, xe ôtô Mercedes của Nam suýt va chạm với xe máy của anh Hà Xuân Hải (43 tuổi, ngụ TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) đi cùng Nguyễn Thiện Khiêm, Võ Lam Trường, Trần Quốc Phong.

Thấy sự việc không có gì nghiêm trọng, Nam tiếp tục lái ôtô đến quán Thuận Phát cách đó khoảng 100m. Khi xe vừa dừng trước quán nhậu, Hà Xuân Hải dùng tay chân, nón bảo hiểm đánh bị cáo Nam và anh Nguyễn Văn Xuyên (41 tuổi, người cùng ngồi trên xe Mercedes).

Sau khi bị đánh, Nam lái ôtô tông đổ xe máy của đối thủ và đuổi theo nhóm của Hải. Thấy vậy, nhóm của Hải cầm chai lọ, bàn ghế ném vào xe Mercedes. Nam lái xe tông vào Hà Xuân Hải khi người này ném chiếc bàn inox lên đầu ôtô khiến nạn nhân tử vong trên đường đến bệnh viện. Sau khi gây án, Nam điều khiển xe về TPHCM. Đến chiều 12/5, bị can ra đầu thú tại Công an tỉnh Bình Thuận.

Sau khi Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận khởi tố bị can Nam về tội Giết người, bị cáo này cùng ông Xuyên được đi giám định thương tật với kết quả lần lượt 1,5% và 4%, còn ôtô Mercedes bị thiệt hại hơn 36 triệu đồng. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận đã trả xe Mercedes cho chủ sở hữu sau khi có kết quả định giá thiệt hại.

Còn Nguyễn Thiện Khiêm (34 tuổi), Võ Lam Trường (19 tuổi) và Trần Quốc Phong (28 tuổi, cùng ngụ tỉnh Bình Thuận) bị truy tố về 2 tội Cố ý gây thương tích và Cố ý làm hư hỏng tài sản.

Cũng theo cáo trạng, sau khi vụ việc xảy ra, gia đình bị cáo Nam đã bồi thường chi phí mai táng và thiệt hại khác cho gia đình nạn nhân 500 triệu đồng. Ngày 15/8/2022, vợ nạn nhân Hải và một số người liên quan đã có đơn xin bãi nại cho Phạm Văn Nam.

Theo Hội đồng xét xử, Nam bị nạn nhân Hải và nhóm bạn Nguyễn Thiện Khiêm, Võ Lam Trường, Trần Quốc Phong gây hấn. Khi bị cáo đã lên ôtô, đủ điều kiện chạy đi nhưng vẫn lái xe quay lại tông vào nhóm người này. Hành vi của Nam là cố ý tước đoạt tính mạng con người, đủ căn cứ buộc tội Giết người, phải xử nghiêm để răn đe phòng ngừa tội phạm chung.

Tuy nhiên, Hội đồng xét xử cũng ghi nhận Nam có nhiều tình tiết giảm nhẹ như nhân thân tốt, cha mẹ là người có công với cách mạng, đã bồi thường cho gia đình bị hại và được bãi nại trước phiên xử, ăn năn hối cải, ra đầu thú, phạm tội trong trường hợp bị kích động về tinh thần do hành vi trái pháp luật của nhóm Hải... Vì vậy, toà áp dụng Điều 54 Bộ luật Hình sự, tuyên án dưới mức thấp nhất của khung hình phạt là 4 năm tù.

Các bị cáo Nguyễn Thiện Khiêm, Võ Lam Trường bị phạt 6 tháng tù, Trần Quốc Phong 9 tháng tù cùng về tội Cố ý làm hư hỏng tài sản.