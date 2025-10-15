Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Kinh tế

Google News

Tài sản Chủ tịch Vietjet lần đầu cán mốc 4 tỷ USD

Việt Linh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Áp lực bán lan rộng trong phiên chiều 15/10, thị trường “hạ nhiệt”, VN-Index đóng cửa lùi về dưới tham chiếu. Trong khi đó, cổ phiếu VietJet duy trì đà tăng, bước sang phiên thứ 3 liên tiếp tăng trần.

VJC tăng 6,75% lên 162.800 đồng/cổ phiếu. Tính từ đầu tháng 10, mã này đã tăng 27%, đưa vốn hóa Vietjet vượt 96.000 tỷ đồng.

Diễn biến tích cực của cổ phiếu giúp tài sản của bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Chủ tịch HĐQT Vietjet - tăng thêm 344 triệu USD chỉ sau một ngày, lên 4 tỷ USD, theo xếp hạng thời gian thực của Forbes. Bà hiện đứng thứ 998 trong danh sách tỷ phú thế giới.

Bên cạnh đó, cổ phiếu HDB của Ngân hàng TMCP Phát triển TPHCM (HDBank) - nơi bà Thảo là Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT - cũng duy trì sắc xanh, tăng 1,4% lên 33.100 đồng/cổ phiếu.

screen-shot-2025-10-15-at-163030.png
Tài sản của bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch HĐQT Vietjet, tăng thêm 344 triệu USD chỉ sau một ngày, lên 4 tỷ USD.

Trong khi đó, nhóm vốn hoá lớn không giữ được nhịp tăng, thị trường không có nhóm ngành đủ mạnh dẫn dắt. Tác động từ các mã tích cực nhất như VPB, VJC, GEE, KDH… không đủ “đỡ” VN-Index khỏi ảnh hưởng điều chỉnh từ nhóm Vingroup.

Cả 4 mã VIC, VHM, VRE, VPL cùng giảm giá, đồng thời là những cổ phiếu gây ảnh hưởng tiêu cực nhất đến thị trường. VIC và VHM lần lượt giảm 1,1% và 2,4%, trong khi VRE và VPL mất 2% và 3,2%, khiến VN-Index bị kéo lùi khoảng 6,4 điểm.

Loạt cổ phiếu trụ khác như FPT, SSB, GAS, GVR, DGC, MWG cũng chìm trong sắc đỏ, làm mờ nhạt nỗ lực hồi phục buổi sáng.

Trong khi đó, nhóm Gelex tiếp tục gây chú ý với GEX, GEE tăng trần, lần lượt ở mức 62.900 đồng và 165.800 đồng, thu hút dòng tiền lớn. VIX cũng hơn 1%. Nhóm bất động sản ngập trong sắc đỏ, tuy nhiên ghi nhận điểm sáng KDH và HDG tăng trần lên 34.100 đồng và 35.700 đồng/ cổ phiếu.

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm 3,11 điểm (0,18%) xuống 1.757,95 điểm, HNX-Index tăng 0,79 điểm (0,29%) lên 276,12 điểm. UPCoM-Index giảm 0,81 điểm (0,72%) xuống 112,34 điểm.

Việt Linh
