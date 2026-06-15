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Tác giả “Love Bullet” cảm ơn độc giả Việt Nam: Viết tiếng Việt và vẽ tranh về phở

Hải Đường

HHTO - Tác giả của bộ truyện tranh “Love Bullet” đã viết lời cảm ơn sự ủng hộ của độc giả Việt Nam bằng tiếng Việt, kèm theo đó còn vẽ tranh các nhân vật chính trong bộ truyện đang ngồi ăn phở rất đáng yêu.

Mới đây, tác giả inee của bộ truyện tranh Love Bullet đã đăng tải lên tài khoản cá nhân X (Twitter trước đây) một bài viết hoàn toàn bằng tiếng Việt để cảm ơn sự ủng hộ của độc giả Việt Nam dành cho tác phẩm của mình. Nội dung cụ thể như sau:

“Cảm ơn các bạn đã ủng hộ bản tiếng Việt của LOVE BULLET!!

Sách đã được tái bản và hiện đã có mặt trở lại tại các nhà sách và cửa hàng trực tuyến trên khắp Việt Nam!

Các Cupid đang ăn mừng bằng một chầu phở đây.”

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Bài đăng của tác giả inee trên X.

Kèm theo đó, tác giả inee đã vẽ bốn nhân vật chính của bộ truyện Love Bullet đang ngồi ăn phở ở một quán trông bình dân. Chi tiết bàn nhựa, ghế nhựa màu đỏ, khay đựng đũa cùng gia vị… quen thuộc khiến các độc giả Việt Nam bất ngờ cũng như phấn khích. Bên dưới bài đăng, nhiều độc giả Việt Nam rộn ràng viết bình luận bằng tiếng Việt để thể hiện sự bất ngờ cũng như tình cảm dành cho tác giả inee và bộ truyện Love Bullet.

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Nguồn ảnh: X@inee

Câu chuyện của Love Bullet bắt đầu bằng một “truyền thuyết”, rằng từ thuở bình minh của nhân loại, những ai chưa từng được yêu một lần trong đời khi chết đi là những kẻ may mắn, vì họ sẽ được Thần Tình Yêu tái sinh dưới danh nghĩa thần Cupid. Họ ở cõi phàm trần, se duyên cho người khác, đến một ngày sẽ được tái sinh một kiếp sống mới.

Một điểm thú vị là ngày xưa, các Cupid dùng cung tên để se duyên. Ngày nay, các Cupid “lên đời” vũ khí, họ dùng đủ các loại súng ống lẫn lựu đạn để phục vụ cho công việc mai mối của mình.

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Tranh trên X của tác giả inee.

Với tiền đề câu chuyện như vậy, Love Bullet dễ khiến người đọc liên tưởng đến một bộ truyện tranh về tình yêu ngọt ngào, dễ thương, “hường phấn”… Nhưng khi đã dấn sâu vào câu chuyện, Love Bullet cho thấy bên cạnh những tình huống hài hước, dễ thương, nó còn có rất nhiều điều khác biệt.

Dưới góc nhìn của mỗi nhân vật, dưới mỗi quyết định của các Cupid hay các “chiến dịch tình yêu” mà họ thực hiện, đôi khi tình yêu chẳng khác nào “chiến tranh”. Tình yêu không chỉ là chuyện của cả hai, đôi khi nó là chuyện của cả ba, thậm chí bốn người - chưa kể các Cupid đang vòng quanh “tham mưu”. Tình yêu không chỉ mang lại ngọt ngào, nó còn mang lại đau đớn. Tình yêu không chỉ gắn kết, nó còn gây ra các vết nứt.

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Tập 1 Love Bullet bản tiếng Nhật. (Nguồn ảnh: NXB Kim Đồng)
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Tập 1 Love Bullet bản tiếng Việt, kèm quà tặng của bản in đầu. (Nguồn ảnh: NXB Kim Đồng)

Không chỉ là chuyện ghép đôi, Love Bullet còn hấp dẫn và gây tò mò khi khám phá quá khứ của các Cupid. Đấy là câu chuyện khi họ còn là con người, họ đã từng là ai, họ có câu chuyện tình yêu nào dở dang không? Các mẩu chuyện khi Cupid gặp lại bạn bè cũ của mình còn là thuở con người, khi họ đối mặt với cuộc đời cũ và cuộc đời mới của một Cupid, cùng với những xung đột và trăn trở riêng, cũng mang đến cho Love Bullet thêm chiều sâu cảm xúc.

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Bộ truyện đã phát hành tập 2 ở Nhật. (Nguồn ảnh: X@inee)

Được biết, Love Bullet là bộ truyện tranh duy nhất của tác giả inee cho đến nay. Khi mới ra mắt, Love Bullet từng đứng trước nguy cơ bị hủy bỏ ở Nhật Bản khi doanh số tập 1 quá thấp. Nhưng khi tác giả đăng tải thông tin này trên X (Twitter trước đây), tập đầu tiên đã bán hết sạch ở nhiều cửa hàng.

Nhiều độc giả ở Nhật Bản và trên khắp thế giới đã chia sẻ thông tin, nhắn nhủ nhau mua ủng hộ cũng như giới thiệu bộ truyện đến nhiều người hơn. Đặc biệt, có những độc giả nước ngoài còn tìm cách đặt mua ấn phẩm dù nó hoàn toàn bằng tiếng Nhật chỉ để thể hiện sự ủng hộ. Cuối tháng 11/2025, tập 2 đã ra mắt độc giả Nhật Bản.

Ở Việt Nam, Love Bullet đã ra mắt tập 1 vào hồi tháng 4/2026. Hiện vẫn chưa có thông tin về ngày phát hành tập 2 ở thị trường Việt Nam.

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Hải Đường
#Love Bullet #inee #Tác giả inee #Truyện tranh Nhật Bản #Manga

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