Áo Quan Đóng Nắp: Ngỡ phải “xanh cỏ” thì sống, người không ai nghĩ lại vô quan tài

HHTO - “Áo Quan Đóng Nắp” mở đầu vụ án của mình với một di chúc gây sốc và một nạn nhân không ai nghĩ sẽ là nạn nhân. Dường như mọi thứ trong cuốn tiểu thuyết trinh thám này đều có gì đó không được hợp lý.

* Lưu ý: Bài viết có thể tiết lộ nội dung truyện

- Tóm tắt nội dung: Thám tử huyền thoại Hercule Poirot được mời đến dinh thự sang trọng của Phu nhân Playford - một nhà văn truyện trinh thám thiếu nhi nổi tiếng - để ngăn chặn một vụ án mạng sẽ xảy ra. Thế nhưng bất chấp điều đó, vụ giết người vẫn diễn ra, nhưng danh tính nạn nhân hoàn toàn không hợp lý. - Áo Quan Đóng Nắp là cuốn sách thứ hai của Sophie Hannah - nhà văn được gia đình của Agatha Christie cho phép viết tiếp di sản của “nữ hoàng trinh thám” - sau cuốn đầu tiên The Monogram Murders (Kỳ Án Dòng Chữ Tắt). - Chấm điểm: 3,5/5 (nhưng nếu so với Hercule Poirot nguyên bản thì còn 3/5).

Vụ án trong Áo Quan Đóng Nắp (Closed Casket) bắt đầu bằng việc Phu nhân Playford - vợ một Tử tước quá cố, đồng thời là nhà văn viết truyện trinh thám thiếu nhi nổi tiếng - mời thanh tra Edward Catchpool đến dự tiệc tại dinh thự Lillieoak sang trọng của bà. Khi đến nơi, Catchpool ngạc nhiên nhận ra thám tử huyền thoại Hercule Poirot cũng được mời.

Giữa bữa tiệc, Phu nhân Playford đột ngột tuyên bố rằng bà đã sửa lại di chúc. Theo đó, Phu nhân Playford để lại toàn bộ tài sản cho Joseph Scotcher - thư ký của bà. Điều này, dĩ nhiên, khiến con trai và con gái, cùng con dâu và con rể tương lai bà - người bẽ bàng, kẻ tức giận. Ngay cả chính Scotcher cũng bất ngờ, thậm chí có phần hoảng hốt.

Điều phi lý ở đây ngoài việc Scotcher là người dưng với nhà Playford, anh còn bị bệnh suy thận nặng, chẳng còn sống được bao lâu nữa. Có thể thấy một viễn cảnh gần như chắc chắn sẽ xảy ra rằng Scotcher còn chưa kịp sờ đến xu nào từ khối tài sản kếch xù của Phu nhân Playford thì mồ anh đã xanh cỏ rồi.

Khi đó, thám tử Hercule Poirot mới nhận ra rằng có lẽ ông được mời đến đây không hẳn để dự tiệc, mà là để ngăn một vụ án mạng mà Phu nhân Playford chắc chắn nó sẽ xảy ra nhưng không muốn nó xảy ra. Dù vậy, ngay sau đó, ở dinh thự Lilieoak vẫn xuất hiện một cái xác. Chỉ có điều danh tính nạn nhân lại không được hợp lý cho lắm.

Chàng thư ký Joseph Scotcher được mọi người yêu mến, người vừa được nêu tên trong bản di chúc mới của Phu nhân Playford, bị phát hiện đã chết. Thậm chí đó còn là một cái chết rất thảm khốc.

Nhưng ai lại đi giết một người chỉ còn sống được vài tuần, nhiều nhất là vài tháng nữa? Ai lại đi giết một người trên danh nghĩa sẽ được thừa hưởng rất nhiều tài sản nhưng thực tế anh ta không có cơ hội nhận lấy nó (trừ khi Phu nhân Playford chết trước anh ta, nhưng bà lại vô cùng khỏe mạnh)?

Áo Quan Đóng Nắp đã mở đầu một cách đầy tò mò và cuốn hút. Và khi thanh tra Catchpool cùng thám tử Poirot lần lượt khám phá ra các manh mối, tìm hiểu câu chuyện của các nhân vật khác, những cú ngoặt bất ngờ dần xuất hiện. Vụ án xuất hiện nhiều nghi phạm, nhưng các manh mối lại mâu thuẫn với nhau, khiến mọi thứ như một mê cung với nhiều lối đi khiến người ta hăm hở dấn bước rồi nhận ra mình đã đi vào đường cụt.

Phải nói rằng, nếu xét như một tiểu thuyết trinh thám độc lập, Áo Quan Đóng Nắp khá hấp dẫn. Với tất cả những nghi phạm bày ra trước mắt, cùng các manh mối “dụ dỗ” người đọc, thật khó để đặt sách xuống nếu chưa biết ai là hung thủ. (Có thể “ăn gian” mở đoạn cuối sách ra để xem, nhưng như thế thì còn gì là thú vui khi đọc truyện trinh thám nữa, phải không?)

Tuy nhiên, Áo Quan Đóng Nắp khó làm hài lòng các fan của Agatha Christie nói chung và fan của thám tử Hercule Poirot nói riêng. Bởi Áo Quan Đóng Nắp không có được sự duyên dáng, gọn gàng như các tác phẩm của “nữ hoàng trinh thám” Agatha Christie. Vụ án dưới ngòi bút của Sophie Hannah có phần dài dòng, rối rắm, có những tình huống bị kết thúc đột ngột dường như chỉ để tạo cảm giác bế tắc. Các nhân vật trong Áo Quan Đóng Nắp kỳ quặc theo lối hay gặp trong các tác phẩm của Agatha Christie, nhưng họ khó ưa, cực đoan và hoàn toàn khó lòng đồng cảm.

Điều thất vọng nhất của Áo Quan Đóng Nắp có lẽ là Hercule Poirot. Ngài thám tử huyền thoại dưới sáng tạo của Sophie Hannah, vẫn bộ ria mép ấy với các “tế bào xám”, nhưng không bao giờ được như Hercule Poirot nguyên bản. Thành thật mà nói, Hercule Poirot của Sophie Hannah không đáng yêu, và cũng không mang cảm giác vĩ đại. Thật khó để lấp đầy khoảng trống của Agatha Christie để lại. Thật khó để “viết tiếp” một huyền thoại.

