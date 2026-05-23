Đi tìm bản chất của trí thông minh thông qua các cuốn sách hay về AI

HHTO - Vì sao trí tuệ nhân tạo (AI) có thể đánh bại đại kiện tướng cờ vua, nhưng lại lúng túng trước những việc đời thường như xếp bát đĩa vào máy rửa chén? Từ câu hỏi ấy, tác giả Max Bennett dẫn dắt người đọc bước vào hành trình tìm hiểu bản chất của trí thông minh trong cuốn sách “Lược sử trí khôn - Từ giun biển đến ChatGPT”.

Với sự phát triển của công nghệ và AI, những cuốn sách về trí tuệ nhân tạo, khoa học và tâm lí hiện đại cũng được bạn đọc tìm kiếm nhiều hơn. Dưới đây là 3 cuốn sách nổi bật về trí tuệ nhân tạo thuộc thương hiệu sách mới 2045 Books của NXB Kim Đồng. Các cuốn sách này có thể xem là “bản đồ” định hướng cho người trẻ trong thời đại số.

Là một ấn phẩm giàu tính gợi mở, Lược sử trí khôn - Từ giun biển đến ChatGPT đưa độc giả bước vào hành trình khám phá trí tuệ từ những dạng sống sơ khai đến những thành tựu công nghệ đang làm thay đổi thế giới hôm nay.

Cuốn sách mở đầu từ một câu hỏi tưởng chừng đơn giản: Vì sao trí tuệ nhân tạo (AI) có thể đánh bại đại kiện tướng cờ vua, nhưng lại lúng túng trước những việc đời thường như xếp bát đĩa vào máy rửa chén? Từ câu hỏi ấy, tác giả Max Bennett dẫn dắt người đọc bước vào hành trình tìm hiểu bản chất của trí thông minh. Thay vì tập trung vào thuật toán hay công nghệ, cuốn sách quay ngược về cội nguồn của trí khôn: Bộ não con người.

Dựa trên “năm bước đột phá” trong tiến hóa, cuốn sách Lược sử trí khôn tái hiện hành trình hình thành trí tuệ sinh học qua nhiều thử nghiệm, thất bại và bước ngoặt. Từ đó, cuốn sách phân tích những nền tảng tạo nên sự linh hoạt của trí tuệ con người: khả năng học hỏi, ra quyết định, thích nghi và xử lý thông tin trong môi trường phức tạp.

Dễ tiếp cận, cuốn hút và giàu chiều sâu, cuốn sách kết nối các nghiên cứu của khoa học thần kinh với công nghệ AI để giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về bộ não, về trí khôn sinh học và về chính con người trong kỉ nguyên công nghệ.

Nếu Lược sử trí khôn cung cấp góc nhìn toàn cảnh về quá trình tiến hóa của bộ não con người và gợi mở viễn cảnh tương lai của AI, thì Sống thư thái trong thời đại AI đi thẳng vào câu hỏi rất thực tế của hôm nay: Con người nên sống, học tập và làm việc như thế nào khi AI đang thay đổi từng ngày?

Khi những công cụ mới liên tục xuất hiện, đem lại nhiều cơ hội nhưng cũng tạo ra không ít lo lắng: Liệu con người có bị thay thế, liệu năng lực cá nhân có trở nên lỗi thời, liệu người trẻ có đang phụ thuộc quá mức vào máy móc?

Không né tránh những băn khoăn ấy, Sống thư thái trong thời đại AI lựa chọn một góc nhìn bình tĩnh, cân bằng và chủ động. Cuốn sách gợi ý 48 ý tưởng thực tiễn để sống cùng AI thay vì chạy theo mọi xu hướng công nghệ, tập trung vào việc hiểu bản chất, khả năng và giới hạn của công nghệ để sử dụng AI như một công cụ hỗ trợ.

Từ tinh thần đó, cuốn sách có thể được xem như một “bản đồ định hướng” cho bạn đọc trẻ trong thời đại số: không hoang mang trước thay đổi, không thần thánh hóa công nghệ, cũng không quay lưng với những tiến bộ đang mở ra nhiều khả năng mới.

Bên cạnh các ấn phẩm trực tiếp bàn về AI, bộ sách Dưới lăng kính tâm lí học mở rộng cách tiếp cận sang những vấn đề tâm lí, hành vi và xã hội hiện đại. Trong đó, Trí tuệ nhân tạo dưới lăng kính tâm lí học là tựa sách nổi bật khi đặt AI trong mối quan hệ với tâm trí, cảm xúc và nhận thức của con người.

Cuốn sách đặt ra nhiều vấn đề gần gũi với bạn đọc trẻ: Vì sao con người dễ bị cuốn hút bởi các công cụ AI? Nếu AI cung cấp dữ liệu sai, ai là người chịu trách nhiệm? Quyền riêng tư và tương lai của con người sẽ ra sao khi AI ngày càng thâm nhập sâu vào thế giới lao động?

Thay vì đưa ra những câu trả lời đơn giản, Trí tuệ nhân tạo dưới lăng kính tâm lí học mở ra một không gian suy nghĩ rộng lớn, nơi khoa học, triết học và tâm lí học giao thoa. Phân tích dưới góc nhìn liên ngành, cuốn sách thẳng thắn chỉ ra những giới hạn hiện tại và rủi ro của công nghệ này, giúp độc giả nhận ra rằng khả năng của trí tuệ con người không chỉ nằm ở tốc độ xử lí thông tin, mà còn bao hàm cả trực giác, cảm xúc, kí ức, kinh nghiệm sống, khả năng đồng cảm, ý thức đạo đức và năng lực hiểu ngữ cảnh phức tạp.

Thông qua các câu hỏi về trách nhiệm, quyền riêng tư, lao động và khả năng ra quyết định của con người, cuốn sách giúp độc giả trẻ tiếp cận AI từ góc nhìn tâm lí học và xã hội, cung cấp nền tảng hiểu biết vững chắc để không bị công nghệ cuốn trôi.