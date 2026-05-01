Sưởi ấm trái tim

Bộ sách "Người lính phi công kể chuyện": Những anh hùng trên bầu trời rực lửa

Thùy Dương (tổng hợp) - Ảnh: NXB Kim Đồng

HHTO - Bộ sách “Người lính phi công kể chuyện”, “19 ACE của Việt Nam”, “Vũ Xuân Thiều và chuyến bay bất tử” sẽ giúp độc giả hiểu thêm về những anh hùng phi công MiG-21 của Việt Nam. Qua các tác phẩm, người đọc hình dung rõ hơn về đời sống người lính bay, đặc thù của chiến trường trên không và những phút giây trực chiến, xuất kích căng thẳng trong những năm tháng rực lửa trên bầu trời.

Ra mắt nhân dịp kỉ niệm 51 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026), cuốn sách Vũ Xuân Thiều và chuyến bay bất tử là mảnh ghép hoàn thiện cho bộ sách Người lính phi công kể chuyện gồm 3 cuốn của tác giả Đại tá Nguyễn Công Huy. Đây là bộ sách giới thiệu những câu chuyện lịch sử về Không quân Nhân dân Việt Nam trong kháng chiến chống Mỹ, do NXB Kim Đồng phát hành.

Cuốn sách Vũ Xuân Thiều và chuyến bay bất tử khắc họa chân dung Anh hùng Liệt sĩ Vũ Xuân Thiều - người phi công gắn với chiến công bắn rơi máy bay B-52 trong chiến dịch Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không năm 1972.

Cuốn sách tái hiện cuộc đời của Anh hùng Liệt sĩ Vũ Xuân Thiều, từ những nét vẽ máy bay nguệch ngoạc trên giấy thuở ấu thơ, đến một chàng trai Hà Thành mang ước mơ chinh phục bầu trời từ những ngày còn ngồi trên ghế nhà trường. Anh không nản lòng khi trượt khám tuyển, kiên trì rèn luyện từng ngày để được làm phi công.

Giữa bầu trời rực lửa những ngày cuối năm 1972, chuyến bay cuối cùng của Vũ Xuân Thiều đã đi vào lịch sử, để lại một biểu tượng bất tử về lòng dũng cảm, ý chí quyết chiến, sẵn sàng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Qua trang viết của Đại tá Nguyễn Công Huy, Anh hùng Vũ Xuân Thiều hiện lên vừa lớn lao như một tượng đài, vừa gần gũi với hình ảnh một người đồng đội, một người anh, một người thanh niên có ước mơ đẹp và đã sống trọn vẹn cho ước mơ ấy.

Nếu như cuốn Vũ Xuân Thiều và chuyến bay bất tử là câu chuyện về Anh hùng Vũ Xuân Thiều, thì cuốn 19 ACE của Việt Nam mở rộng bức tranh về những phi công huyền thoại trên máy bay MiG như Nguyễn Văn Cốc, Nguyễn Văn Bảy, Nguyễn Hồng Nhị, Nguyễn Đức Soát… Thông qua các chân dung và chiến công của 19 phi công đạt đẳng cấp ACE trong kháng chiến chống Mỹ, cuốn sách đã góp phần tôn vinh trí tuệ, bản lĩnh và tinh thần quả cảm của các chiến sĩ không quân Việt Nam. Mỗi câu chuyện là một lát cắt về những trận không chiến khốc liệt, đồng thời nhắc nhớ sự hy sinh anh dũng, thầm lặng của những người lính đã chiến đấu bảo vệ bầu trời Tổ quốc.

Còn trong cuốn Người lính phi công kể chuyện, Đại tá Nguyễn Công Huy đã kể lại về đời lính của mình: Từ ngày rời mái trường, làng quê để nhập ngũ, sang Liên Xô học lái máy bay chiến đấu, rồi trở về trong những năm tháng miền Bắc luôn vang tiếng còi báo động. Tác phẩm giúp người đọc hình dung rõ hơn về đời sống người lính bay, đặc thù của chiến trường trên không và những phút giây trực chiến, xuất kích căng thẳng trong năm 1972.

Là cựu phi công tiêm kích MiG-21, Đại tá Nguyễn Công Huy kể lịch sử bằng ký ức của người từng trực tiếp sống trong không gian chiến đấu ấy. Những trang viết của ông vừa có giá trị tư liệu, vừa mang tình cảm sâu nặng dành cho đồng đội và các thế hệ phi công Việt Nam.

Bộ sách Người lính phi công kể chuyện, 19 Ace của Việt Nam, Vũ Xuân Thiều và chuyến bay bất tử là những cuốn sách ý nghĩa, giúp bạn đọc hiểu thêm về những anh hùng phi công MiG-21 của Việt Nam - những người con quả cảm đã anh dũng chiến đấu bảo vệ bầu trời Tổ quốc, góp phần làm nên chiến thắng lịch sử của toàn dân tộc.

