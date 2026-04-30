Chuyện về cuốn sách chưa từng được đọc, chưa từng được viết xong và xuất bản

Cuốn Sách Hoang Dã kể về cậu bé Juan 13 tuổi phải đối mặt với một mùa hè kinh hoàng khi thường xuyên gặp những cơn ác mộng vào ban đêm. Đã vậy, bố mẹ Juan còn ly dị, mẹ suốt ngày say xỉn còn bố thì đã đến tận Paris xa xôi. Tệ hơn nữa, kỳ nghỉ hè này cậu sẽ phải tạm rời xa ngôi nhà quen thuộc, chia tay bạn bè mình để đến sống cùng với bác, một người lập dị đang ở một mình, trong một ngôi nhà toàn sách là sách!

Có một cuốn sách đặc biệt ẩn giấu trong cuốn sách này.

Kỳ nghỉ ngỡ như buồn tẻ và cô độc ấy lại trở nên ngày một ly kỳ, thú vị, lôi cuốn hơn khi Juan nhận thấy những cuốn sách ở nhà bác không hề bình thường: Chúng lén lút tự di chuyển khi không ai để ý. Càng đặc biệt hơn khi Juan biết về sự tồn tại của một cuốn sách chưa từng được đọc, chưa từng được viết xong và chưa từng được xuất bản - Cuốn Sách Hoang Dã. Cùng sự đồng hành của những người bạn mới: Catalina, bác Tito, cô Eufrosia và ba chú mèo; Juan lao mình vào hành trình tìm kiếm cuốn sách đặc biệt. Cậu không thể ngờ rằng cuộc phiêu lưu bất ngờ này không chỉ giúp cậu tìm ra một cuốn sách quý, mà còn khám phá ra nhiều điều kỳ diệu nữa…

Nhà văn Juan Villoro đã tới Việt Nam giao lưu với các độc giả.

Tác giả của Cuốn Sách Hoang Dã - nhà văn Juan Villoro là một tác giả lừng danh tại Mexico với hơn 30 tác phẩm thuộc nhiều thể loại khác nhau. Bản thân Cuốn Sách Hoang Dã cũng đạt thành công vang dội trên thế giới khi bán được gần 2 triệu bản tại riêng quê nhà Mexico, được dịch sang nhiều thứ tiếng, được chuyển sang bản chữ nổi Braille dành cho người khiếm thị và chuyển thể thành phim. Với câu chuyện phiêu lưu giàu tính nhân văn, tác phẩm mở ra một thế giới nơi sách không chỉ để đọc mà còn có đời sống riêng, nuôi dưỡng trí tưởng tượng và tình yêu tri thức của độc giả nhỏ tuổi.