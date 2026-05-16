Hai manga hay nhất năm 2026 đến tay độc giả Việt Nam: Gachiakuta và bộ nào nữa?

HHTO - Mới đây, giải thưởng manga thường niên danh giá Kodansha Manga Awards lần thứ 50 vinh danh những bộ manga dài kỳ xuất sắc đã xướng tên ba tác phẩm. Hai trong số đó đã và sắp đến tay độc giả Việt Nam.

Mới đây, giải thưởng manga danh giá Kodansha Manga Awards lần thứ 50 đã xướng tên ba tác phẩm thắng giải ở ba hạng mục: Shounen (truyện tranh hướng đến độc giả thiếu niên), Shoujo (truyện tranh hướng đến độc giả thiếu nữ), General (truyện tranh hướng đến độc giả trưởng thành). Đây là giải thưởng manga lâu đời, thuộc một trong những giải thưởng manga lớn và uy tín, được tổ chức thường niên ở Nhật Bản.

Gachiakuta. (Ảnh: NXB Trẻ)

Theo đó, Gachiakuta đã xuất sắc chiến thắng ở hạng mục Best Shounen Manga. Tại hai mùa giải thưởng Kodansha Manga Awards trước đó vào năm 2023 và 2024, Gachiakuta cũng được đề cử ở hạng mục này nhưng chưa giành chiến thắng. Với việc được đề cử hai năm liền và năm nay thắng giải, có thể thấy “sức bền” của Gachiakuta trong việc triển khai cốt truyện, phát triển nhân vật.

Bản chuyển thể anime của Gachiakuta cũng có sức hút mạnh mẽ, bùng nổ với đồ họa ấn tượng làm tăng thêm sức hấp dẫn cho cốt truyện. Gachiakuta đang có cơ hội trở thành Anime của năm 2026 tại Crunchyroll Anime Awards diễn ra vào ngày 23/5/2026. Để làm được điều đó, nó cần vượt qua các ứng cử viên nặng ký khác là Dan Da Dan 2, My Hero Academia, Nguyên Tội Của Takopi, Dược Sư Tự Sự 2, Mùa Hè Hikaru Chết.

Bản anime của Gachiakuta.

Câu chuyện của Gachiakuta xoay quanh Rudo - một cậu bé sống ở một khu ổ chuột trong một thành phố có sự phân biệt giai cấp, giàu-nghèo rất rõ rệt. Một hôm, Rudo bị vu oan giết hại cha nuôi, cậu bị trừng phạt bằng cách bị ném xuống “địa ngục” - một nơi nằm ở bên dưới thành phố cậu đang sống, "truyền thuyết" kể rằng nó ngập tràn rác thải của thế giới. Quyết báo thù cho cha nuôi, Rudo phải chiến đấu và sống sót ở “Hạ Giới”, đồng thời tìm ra cách trở ngược lên trên - nơi được gọi là “Thiên Giới”.

Bản truyện tranh Gachiakuta đã được phát hành ở Việt Nam đến tập 12, tập 13 đang sẵn sàng trở lại trong thời gian gần nhất. Bản anime có phụ đề tiếng Việt cũng đã có mặt trên Netflix.​

Ở hạng mục Best Shoujo Manga, Re-Living My Life With A Boyfriend Who Doesn’t Remember Me giành chiến thắng. Với nét vẽ mềm mại, nội dung vừa ngọt ngào vừa gợi tò mò, bộ truyện chinh phục những độc giả yêu thích sự lãng mạn, đặc biệt là những ai có hứng thú với thể loại lãng mạn, kỳ ảo (romance/fantasy) và mô típ “yêu lại từ đầu”.

Câu chuyện lấy bối cảnh ở một học viện ma pháp, kể về cô nữ sinh Oriana qua đời một cách đột ngột trong một đêm bí ẩn, cả Vincent - người yêu của cô cũng vậy. Khi được cho cơ hội sống lại, Oriana vẫn nhớ tất cả những ký ức của “kiếp trước”, nhưng Vincent thì không. Ở “kiếp này”, Oriana phải nỗ lực tìm cách cứu sống Vincent, cũng như khiến anh yêu cô thêm lần nữa.

Phiên bản manga. (Ảnh: Wings Books)

Phiên bản light novel. (Ảnh: Wings Books)

Bộ manga này đang chuẩn bị ra mắt độc giả Việt Nam với tên truyện là Trở Về Chương Mở Đầu Với Cố Nhân Tại Trường Học Phép Thuật. Ngoài bản manga, câu chuyện tình yêu “hai kiếp” của Oriana và Vincent còn được kể trong phiên bản light novel (một thể loại tiểu thuyết). Trọn bộ ba tập light novel cũng sẽ sớm được phát hành ở Việt Nam.

The Darwin Incident.

Ở hạng mục Best General Manga, The Darwin Incident chiến thắng đầy thuyết phục. Với nét vẽ độc đáo cùng nội dung sâu sắc, The Darwin Incident không những gây ấn tượng với độc giả mà còn được giới phê bình nhận định như một “viên ngọc” của giới manga.

Truyện đề cập đến nhiều chủ đề nhạy cảm như quyền động vật, phân biệt chủng loài, bản chất con người… rất có chiều sâu xã hội. Một số nội dung từ truyện đã tạo ra nhiều cuộc tranh luận trên MXH. The Darwin Incident chưa có thông tin phát hành ở Việt Nam.