Đọc "+82 Hàn Quốc": Giải mã bí mật văn hóa Hàn Quốc phía sau ánh đèn K-Pop

HHTO - Không chỉ là đất nước của K-Pop, phim ảnh hay những xu hướng văn hóa đại chúng phủ sóng toàn cầu, “+82 Hàn Quốc: Giải mã 82 bí mật văn hóa và tâm lý người Hàn” mở ra góc nhìn khác về Hàn Quốc gần gũi hơn, đời thường hơn và có chiều sâu hơn, qua 82 lát cắt văn hóa đầy thú vị.

Được viết dưới hình thức song ngữ Việt - Hàn, cuốn +82 Hàn Quốc: Giải mã 82 bí mật văn hóa và tâm lý người Hàn của tác giả TS. Nguyễn Thị Thu Vân không đi theo lối mòn của những cẩm nang du lịch hay sách học ngôn ngữ.

Thay vào đó, tác giả lựa chọn bắt đầu từ những câu hỏi tưởng như rất nhỏ nhưng thiết thực như: Vì sao người Hàn thích uống Americano đá giữa mùa đông? Vì sao họ coi trọng ngoại hình? Điều gì khiến những quán nhậu lều bạt ven đường trở thành “không gian chữa lành” của người trẻ? Hay vì sao “Nunchi” - khả năng đọc bầu không khí và cảm xúc người khác lại trở thành kỹ năng sống gần như bắt buộc trong xã hội Hàn Quốc?

Từ 82 lát cắt văn hóa ấy, cuốn sách phác họa chân dung của một xã hội hiện đại nhưng nhiều áp lực, nơi truyền thống và tốc độ phát triển luôn song hành. Con số “82” không chỉ là mã điện thoại quốc tế của Hàn Quốc mà còn mang ý nghĩa như một tín hiệu kết nối - 82 “đường dây” dẫn dắt người đọc đến gần hơn với tâm lý, lịch sử và đời sống tinh thần của người Hàn.

Điểm hấp dẫn của cuốn sách nằm ở cách tiếp cận giàu tính nhân học và có điểm chạm. Những hiện tượng xã hội như “thìa vàng - thìa đất”, “bố Ngỗng”, “N-posetae” hay khái niệm cảm xúc “Han” được lý giải bằng những quan sát đời sống gần gũi, giàu cảm xúc và giàu tính đối thoại với độc giả trẻ.

Không dừng lại ở nội dung văn hóa, +82 Hàn Quốc còn được xem như tài liệu học tiếng Hàn thực tiễn. Thông qua các bài đọc song ngữ, độc giả có cơ hội tiếp cận hàng nghìn từ vựng, mẫu câu và cách diễn đạt tự nhiên của người bản xứ trong những ngữ cảnh đời sống cụ thể. Cuốn sách vì thế vừa là cẩm nang khám phá văn hóa, vừa mang đến những phương pháp học ngôn ngữ thông qua trải nghiệm xã hội và tư duy bản địa.

Với nhiều năm nghiên cứu, giảng dạy, dịch thuật và gắn bó với Hàn Quốc, Tiến sĩ nhân học Nguyễn Thị Thu Vân đã dày công viết nên +82 Hàn Quốc với nền tảng tri thức vững vàng cùng góc nhìn giàu trải nghiệm cá nhân. Chị vốn là nhà văn, dịch giả của nhiều tác phẩm nổi tiếng như Cô gà mái xổng chuồng, Bố con cá gai… đồng thời là người hoạt động tích cực trong lĩnh vực Hàn Quốc học và giao lưu văn hóa Hàn - Việt.

Không thần tượng hóa cũng không phán xét, +82 Hàn Quốc lựa chọn cách nhìn thẳng vào cả ánh sáng lẫn những góc khuất của xã hội Hàn Quốc, để từ đó giúp người đọc hiểu rằng: Đằng sau sự hào nhoáng của một nền văn hóa nổi tiếng toàn cầu vẫn là những con người với áp lực, tổn thương, khát vọng và nhu cầu được kết nối như bất kỳ xã hội nào khác.

Với những ai yêu văn hóa Hàn Quốc, đang học tiếng Hàn, chuẩn bị du học hay làm việc trong môi trường doanh nghiệp Hàn Quốc, cuốn sách này không chỉ cung cấp kiến thức mà còn giúp người đọc bước qua khoảng cách văn hóa bằng sự thấu hiểu sâu sắc hơn về con người.