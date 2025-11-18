Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Sức khỏe công nhân – điểm tựa an ninh và phát triển

TPO - Việc triển khai chương trình khám bệnh miễn phí giúp công nhân, người lao động phát hiện sớm các nguy cơ bệnh lý, từ đó chủ động chăm sóc sức khỏe, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và năng suất lao động. Khi công nhân mạnh khỏe, đoàn kết và có ý thức cảnh giác, thì doanh nghiệp phát triển bền vững, địa phương ổn định, an ninh trật tự được bảo đảm ngay từ cơ sở.

Mới đây, tại Khu công nghiệp VSIP Nghệ An, Cục Xây dựng phong trào bảo vệ An ninh Tổ quốc - Bộ Công an phối hợp với Ban Quan hệ Lao động - Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe miễn phí cho công nhân, người lao động và vận động người lao động tích cực tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đây là hoạt động đầu tiên nằm trong kế hoạch khám bệnh miễn phí cho công nhân, người lao động tại 7 tỉnh, thành trong cả nước, với mục tiêu hoàn thành trong quý I/2026.

Theo Ban tổ chức, lực lượng công nhân lao động được xem là trung tâm trong tiến trình phát triển kinh tế xã hội, do vậy việc chăm lo sức khỏe người lao động là nhiệm vụ vừa mang tính chính trị, xã hội vừa có ý nghĩa nhân văn sâu sắc.

Lãnh đạo Bộ Công an, Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An theo dõi quá trình khám bệnh, tư vấn cho công nhân, người lao động. Ảnh: Duy Chương

Việc khám bệnh miễn phí giúp công nhân phát hiện sớm các nguy cơ bệnh lý, từ đó chủ động chăm sóc sức khỏe, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và năng suất lao động. Bên cạnh đó, chương trình còn lồng ghép tuyên truyền về phòng chống tội phạm, tín dụng đen, các tệ nạn xã hội và nâng cao ý thức tự bảo vệ bản thân cho người lao động.

Địa phương ổn định, an ninh được bảo đảm từ cơ sở

Theo Thượng tá Nguyễn Thế Nam – Trưởng phòng Công tác dân vận, Cục Xây dựng phong trào bảo vệ An ninh Tổ quốc – Bộ Công an, công nhân, người lao động là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp phát triển đất nước, là những “chiến sĩ thầm lặng” trên mặt trận sản xuất.

Vì vậy, việc chăm lo sức khỏe và đời sống của công nhân là nhiệm vụ có ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc. “Khi công nhân mạnh khỏe, đoàn kết và có ý thức cảnh giác, thì doanh nghiệp phát triển bền vững, địa phương ổn định, an ninh trật tự được bảo đảm ngay từ cơ sở”, ông Nam nhấn mạnh.

Thời gian qua, lực lượng Công an đã đồng hành cùng giai cấp công nhân thông qua nhiều hoạt động tuyên truyền pháp luật, xây dựng mô hình “Công nhân vì an ninh Tổ quốc”, “Doanh nghiệp an toàn – Công nhân hạnh phúc”, tổ tự quản An ninh trật tự tại khu công nghiệp; cùng các chương trình an sinh xã hội như khám bệnh miễn phí, hỗ trợ nhà ở, sinh kế, chăm lo công nhân khó khăn. Những hoạt động này góp phần xây dựng môi trường lao động an toàn, ổn định và lan tỏa phong trào Toàn dân bảo vệ An ninh trật tự trong doanh nghiệp.

Khám bệnh cho công nhân, người lao động tại Khu công nghiệp VSIP Nghệ An. Ảnh: Văn Chương

Ông Cao Nguyên Hùng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An chia sẻ, hoạt động khám, chữa bệnh miễn phí không chỉ giúp công nhân phát hiện kịp thời các vấn đề về sức khỏe mà còn thể hiện sự đồng hành, quan tâm của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đến người lao động.

Hoạt động chăm sóc toàn diện từ thể chất đến tinh thần đã góp phần củng cố niềm tin của người lao động vào tổ chức Công đoàn, khẳng định vai trò là “điểm tựa” vững chắc trong mỗi doanh nghiệp. Khi công nhân có sức khỏe tốt và tinh thần tốt, họ yên tâm hơn trong công việc, từ đó tạo nên sự ổn định và phát triển bền vững cho doanh nghiệp và nền kinh tế địa phương.

Với kế hoạch mở rộng ra 7 tỉnh, thành phố của cả nước trong quý I/2026, chương trình khám và tư vấn sức khỏe miễn phí cho công nhân, người lao động hứa hẹn sẽ trở thành sự kiện nhân văn đầy ý nghĩa, không chỉ chăm sóc sức khỏe mà còn góp phần nâng cao nhận thức pháp luật, xây dựng môi trường lao động an toàn, lành mạnh.

Đây thực sự là bước tiến quan trọng trong việc phát huy vai trò công đoàn trong chăm lo, bảo vệ quyền lợi thiết thực cho người lao động, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội bền vững của cả nước.

