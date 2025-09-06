Sức hút của gameshow đậm chất Việt

TP - Từ khi du nhập và phổ biến ở Việt Nam, gameshow đã được khán giả đón nhận nhiệt tình. Gameshow SV 96 với MC Lại Văn Sâm từng là ký ức tuổi trẻ sôi nổi của bao người. Nhưng chưa bao giờ, gameshow truyền hình thực tế lại bùng nổ và tính giải trí tích cực như hiện nay nhờ lồng ghép yếu tố văn hóa, đời sống Việt.

Giải trí nhảm bị lạnh nhạt

Có thời gian, gameshow hẹn hò bung nở, tới 10 gameshow hẹn hò cùng lên sóng: Vì yêu mà đến, Yêu là chọn, Yêu là cưới, Anh chàng độc thân, Ngôi nhà chung… Yêu đương, hẹn hò cứ tưởng dễ dàng câu khách hóa ra lại thành… thảm họa.

Không ít bình luận tiêu cực hướng đến các gameshow hẹn hò: chiêu trò gây sốc, nhảm, nhạt, lố… Khi khán giả không dang tay đón nhận, tự khắc những “món ăn tinh thần” ế sẽ không còn trên “mâm cỗ”.

Một thời nhạc bolero chiếm lĩnh thị trường, lên miền ngược hay về miền xuôi, ở nông thôn hay thành thị đều vang lên Đắp mộ cuộc tình, Duyên phận, thậm chí chúng được mệnh danh là “ca khúc quốc dân”.

Gameshow ăn theo ra đời, nào là Thần tượng bolero, Solo cùng bolero, Tình bolero, Duyên dáng bolero, Tình bolero hoan ca… Trong số đó, cũng có gameshow hút khách và được đánh giá tích cực như Thần tượng bolero. Song thời hoàng kim của gameshow bolero không kéo dài, chúng dần tắt trên sóng giờ vàng nhường chỗ cho những “món giải trí” khác mới lạ hơn.

Thực tế, những gameshow có tuổi thọ cao ở Việt Nam ngoài yếu tố giải trí, còn mang những giá trị khác như mở mang kiến thức, khơi gợi lòng yêu nước, yêu quê hương. Một số gameshow sống lâu, sống bền như Đường lên đỉnh Olympia (bắt đầu từ năm 1999), Ai là triệu phú (bắt đầu từ 2005), Chúng tôi là chiến sĩ (bắt đầu từ tháng 9/2006)…

Đường lên đỉnh Olympia đã bước sang tuổi 25, vòng nguyệt quế vẫn là khát khao chinh phục của các nam sinh, nữ sinh THPT. Ai là triệu phú cũng đã 20 tuổi và vẫn được một bộ phận khán giả yêu thích. Trong khi đó, Chúng tôi là chiến sĩ đã dừng phát sóng sau 15 năm để chuyển sang phiên bản mới Quân khu số 1.

Hồn Việt sau những tiếng cười

Năm 2025 đánh dấu sự bùng nổ của gameshow truyền hình thực tế. Khi nhà sản xuất Yeah1 thông báo dừng sản xuất show Anh trai vượt ngàn chông gai, các “gai con” hụt hẫng. Nhưng họ cũng dần vui lên vì concert Anh trai vượt ngàn chông gai vẫn còn và lại còn được bổ sung món ăn tinh thần mới- Gia đình Haha.

Chương trình truyền hình thực tế Gia đình Haha, phát sóng 20h thứ 7 hằng tuần trên VTV 3 hứa hẹn đúng như tên gọi, nó sẽ mang đến thật nhiều tiếng cười vào mỗi cuối tuần “xem đi sẽ không hu hu đâu”.

Những thành viên trong Gia đình Haha làm nên chương trình truyền hình thực tế giàu tính giải trí và đầy ấm áp

Không chỉ mang tính giải trí, Gia đình Haha hút khán giả nhờ biết cách “bắt bệnh” của khán giả trong nhịp sống hôm nay và tìm ra phương thuốc để chữa trị chúng. 5 thành viên là 5 ngôi sao quen thuộc ở lĩnh vực giải trí Jun Phạm, Rhymastic, Bùi Công Nam, Ngọc Thanh Tâm, Duy Khánh, ở mỗi vùng đất sẽ có khách mời nghệ sĩ đồng hành. Họ hợp thành một gia đình để bắt đầu hành trình trải nghiệm miền thôn dã.

Những ngôi sao phim ảnh, ca nhạc sẽ hóa vai người lao động ở những vùng quê bình thường. Họ có thể làm những công việc mà bao đời nay những người nông dân “một nắng hai sương” vẫn làm như trồng trọt, thu hoạch, chăn nuôi, cũng có thể đánh bắt thủy hải sản hoặc gia nhập làng nghề truyền thống.

Từ trong lao động sản xuất bình dị, cuộc sống nở hoa qua những khúc nhạc vui về tình làng nghĩa xóm, những thanh âm sống động về vẻ đẹp của vùng quê Việt Nam…

Sống chậm để chữa lành chính là Gia đình Haha. Chữa lành cũng là nguồn mạch làm nên sự thành công của loạt phim truyền hình Hoa ngữ. Đi đến nơi có gió với sự tham gia của “thần tiên tỷ tỷ” Lưu Diệc Phi và tài tử 9x Lý Hiện, chính là phim chữa lành gây sốt đầu năm 2023 ở Trung Quốc, mở ra sự bùng nổ của phim chữa lành vài năm trở lại đây.

So với Gia đình Haha, chương trình 2 ngày 1 đêm không còn mới nhưng vẫn giữ được sức hút lớn. Qua 3 mùa, chương trình vẫn được nhiều khán giả mong ngóng. Mùa 1 phát sóng từ tháng 6/2022 đến tháng 2/2023.

Mùa 2 phát sóng từ tháng 10/2023 đến tháng 2/2024. Mùa 3 phát sóng từ tháng 6/2024 đến tháng 1/2025. Mùa 4 2 ngày 1 đêm chính thức lên sóng tháng 9/2025, với đội hình gồm Trường Giang, Ngô Kiến Huy, Kiều Minh Tuấn, Lê Dương Bảo Lâm, Cris Phan, HIEUTHUHAI. Đội hình cũ mang phong cách mới tiếp tục gây sốt.

Trước khi bước vào mùa 4, đơn vị sản xuất đã khởi động nhẹ với sêri Gien-Nỳ ly kì truyện, tập 1 được phát sóng tối 24/8. Khi bài hát chủ đề vang lên: “Dù là ngày buồn hay vui..” bao nhiêu fan chung thủy đã xao lòng. “Tháng 9 ơi mau tới đi”, “Một năm rồi mới gặp lại nhớ quá trời”… là những bình luận quen thuộc.

Từ chương trình này có những câu nói, cách ví von phủ sóng mạng xã hội, chẳng hạn: “Tự do tự lo”. Ngay tập 1 Gien-Nỳ ly kỳ truyện khán giả đã khoái câu: “Ná thở cú mèo”. Bên cạnh hành trình giải trí “siêu lầy lội”, bất ngờ và bùng nổ tiếng cười, khán giả còn được khám phá phong cảnh, văn hóa, ẩm thực trên dải đất hình chữ S.

Một trong những gameshow truyền hình thực tế đang được khán giả “hóng” là Running man mùa 3 với tên gọi Chạy ngay đi. Dàn diễn viên góp mặt đã được tiết lộ: Trấn Thành, Ninh Dương Lan Ngọc, Liên Bỉnh Phát, Anh Tú Atus, Quang Trung, Quang Tuấn, Quân A.P. Những “cựu binh” là Trấn Thành, Ninh Dương Lan Ngọc, Liên Bỉnh Phát còn lại là những “tân binh”. Mùa 3 dự định phát sóng vào tháng 10. Đặc sản của Running man là những trận xé bảng tên kịch tính và những màn tấu hài. Chương trình nổi tiếng xuất xứ Hàn Quốc khi về Việt Nam đã khéo léo đan cài văn hóa Việt như giới thiệu ẩm thực Việt, trò chơi dân gian Việt…

Chương trình truyền hình thực tế về quân đội đầu tiên ở Việt Nam lên sóng từ năm 2017, đã trải qua 16 mùa. Mùa 16 (All stars) đang diễn ra với tên gọi Khi Tổ quốc gọi tên quy tụ dàn nghệ sĩ đông nhất trong các mùa, 30 nghệ sĩ, toàn những cái tên ăn khách trên thị trường giải trí: Chi Pu, Hòa Minzy, Độ Mixi, Tim, Huỳnh Anh, Linh Ngọc Đàm, Mạc Văn Khoa, Ninh Dương Lan Ngọc, Trang Pháp, Double 2T, Jun Phạm, Huỳnh Lập, Kỳ Duyên, Thiên Ân... Trên YouTube, Sao nhập ngũ 2025 tập 1 hút 6 triệu lượt xem, sau 3 tuần.

Bên cạnh sự thích thú khi thấy thần tượng mặc áo lính cùng những pha tấu hài của họ, nhiều khán giả còn rưng rưng khi nghe thiếu tá Bùi Trung Kiên, Đại đội trưởng nói về lòng yêu nước. “Mãi mãi tinh thần yêu nước và cống hiến khi Tổ quốc gọi tên chúng ta”, một khán giả xúc động bình luận.

Chi Pu trong Sao nhập ngũ

Cùng với chương trình Sao nhập ngũ, concert Sao nhập ngũ đã diễn ra hút gần 20.000 khán giả với những nhạc phẩm sống cùng non sông: Hát mãi khúc quân hành, Bước chân trên dải Trường Sơn, Cô gái mở đường, Xuân chiến khu…

Không chỉ khán giả được hâm nóng tình yêu đất nước, tình yêu người lính, chính những ngôi sao tham gia Sao nhập ngũ cũng đẹp lên trong mắt khán giả. Rất nhiều lời khen dành cho Chi Pu từ nhan sắc, thần thái, đến sự mạnh mẽ, điềm tĩnh ở Sao nhập ngũ: Cô ấy như “lột xác”, một khán giả viết.