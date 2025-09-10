‘Sư tử biển’ BYD Sealion 6 chinh phục cung đường núi đá Cao Bằng

TPO - Hơn 920 km từ Hà Nội qua Thái Nguyên lên Cao Bằng rồi vòng về Lạng Sơn – Hà Nội, BYD Sealion 6 cho thấy khả năng vận hành mạnh mẽ những cũng không kém phần êm ái, tiết kiệm nhiên liệu.

Dịp lễ 2/9, phóng viên có dịp trải nghiệm hơn 3 ngày cầm lái dòng xe BYD Sealion 6 trên cung đường với đầy đủ các dạng địa hình từ đô thị đông đúc cho đến cao tốc hay đèo núi quanh co.

Nhận xe tại một đại lý tại Hà Nội, mở cửa bước lên ghế lái, không gian nội thất gây ấn tượng với thiết kế bắt mắt, thể thao, chất liệu và độ hoàn thiện tốt.

Các đây khoảng 15 năm, khi phóng viên lần đầu tiên chạy chiếc BYD F0, cảm giác về một chiếc xe Trung Quốc luôn hiện hữu. Tuy nhiên, sự trở lại của BYD tại thị trường Việt Nam với những mẫu xe mới, đặc biệt là Sealion 6 cho thấy các dòng xe mới của BYD không thua kém bất cứ thương hiệu nào. Thoáng liếc qua, có người còn nhầm tưởng Sealion 6 là một mẫu xe của thương hiệu cao cấp nào đó.

Điều chỉnh ghế lái qua nút bấm điện, khẽ ấn nút start/stop để khởi động xe, người lái “đứng hình” mất cả chục giây không biết xe đã nổ máy chưa bởi lẽ ngoài hệ thống màn hình thông tin hiển thị, bạn không nghe thấy bất cứ tiếng động cơ nào. Khả năng cách âm của không gian cabin và hệ truyền động DM-i Super Hybrid thực sự nổi bật so với nhiều dòng xe cùng phân khúc thậm chí ngay với các dòng xe cao cấp hơn.

Sạc đầy pin và đổ đầy bình xăng, thông số đồng hồ hiển thị 100 km với chế độ EV và 1.100 km chạy xăng, người lái nhấn bàn đạp phanh gạt cần số sang D rồi từ từ di chuyển. Có lẽ điểm trừ trong thiết kế của BYD Sealion 6 là ở cần số khi hình dáng của nó trông khá “tí hon”, không tạo cảm giác đầm tay khi cầm nắm.

Ở trạng thái đầy pin, xe hoạt động hoàn toàn như một chiếc xe điện, êm ái. Do lần đầu trải nghiệm lái BYD Sealion 6, người lái có chút bối rối không biết cơ chế chuyển đổi chế độ hoạt động từ EV sang HEV ra sao. Tuy nhiên, sau khoảng gần 80 km di chuyển, màn hình thông tin hiển thị chế độ HEV đồng nghĩa xe đã tự động chuyển đổi.

Hơn 120 km từ Hà Nội lên trung tâm phường Bắc Kạn, dù qua các cung đường đồi núi nhưng độ dốc không quá lớn, chiếc xe vẫn di chuyển nhẹ nhàng êm ái. Đến cung đường qua hai con đèo dốc từ Bắc Kạn lên Cao Bằng là đèo Giàng và Đèo Gió, “trái tim” của mẫu xe là hệ truyền động DM-i Super Hybrid, tích hợp động cơ Xiaoyun 1.5L hiệu suất cao cho khả năng leo đèo ấn tượng, khả năng vượt những chiếc xe phía trước cũng khá nhanh.

Cũng qua các cung đường đèo dốc từ khu du lịch Pác Bó qua Nặm Nhũng về Trà Lĩnh hay cung đường từ thác Bản Giốc vòng về Đông Khê, Thất Khê, khối động cơ của BYD Sealion 6 phát huy sức mạnh đáng kể. Ở cung đường này, bạn thỉnh thoảng mới nghe thấy tiếng động cơ khi tua máy được đẩy lên cao hơn để leo đèo.

Với vô-lăng trợ lực điện, việc đánh trả lái, xoay vô-lăng khá nhẹ. Thiết kế vô-lăng dạng chữ D đáy phẳng, ốp da thêm các đường chỉ khâu mang dáng dấp của các mẫu xe thể thao.

Một điểm cộng khác là không gian nội thất rộng rãi. Hàng ghế sau cho 3 người ngồi với khoảng để chân rộng mang lại sự thoải mái cho hành trình hàng trăm km. Vào ban đêm, hệ thống đèn viền cũng làm nổi bật khoang nội thất.

Trong hành trình gần 1.000 km, để tạo được không gian chỗ ngồi hàng ghế thoải mái cho 5 người ngồi là cốp để đồ phía sau dung tích lớn để vừa 2 va-li cỡ lớn cùng nhiều vật dụng khác. Cửa cốp đóng mở tự động qua nút bấm cũng khá tiện lợi.

Có thể nói, BYD Sealion 6 là một làn gió mới, mang đến một cái nhìn khác về xe Trung Quốc ở Việt Nam. Đó là mẫu xe có độ hoàn thiện tốt với nhiều công nghệ cũng như sự tin cậy đáng kể khi trải nghiệm qua nhiều dạng địa hình khác nhau.