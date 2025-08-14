Sự cấp thiết của Nhà hát Thủ Thiêm

TPO - Mới đây, trong buổi gặp gỡ trao đổi về Liên hoan nghệ thuật Giai điệu mùa thu (diễn ra từ 15 đến 24/8), Nhạc trưởng Lê Ha My, Giám đốc Nhà hát Giao hưởng nhạc vũ kịch TPHCM (HBSO) đã chia sẻ về việc cấp bách cần có Nhà hát Thủ Thiêm.

Theo Nhạc trưởng Lê Ha My, năm 2025 đánh dấu lần thứ 14 và cũng là kỷ niệm 20 năm Liên hoan nghệ thuật Giai điệu mùa thu được HBSO tổ chức. 20 năm qua, Liên hoan đã trở thành điểm nhấn đặc biệt trong đời sống văn hóa, nghệ thuật và giải trí của TPHCM, khẳng định uy tín và vị thế của âm nhạc hàn lâm Việt Nam.

Nhạc trưởng Lê Ha My đang chỉ huy vở diễn Kẹp hạt dẻ

Năm nay, Liên hoan sẽ quy tụ bảy chương trình nghệ thuật, mỗi đêm diễn được dàn dựng theo phong cách khác nhau, với các bản hòa tấu kinh điển của Việt Nam và thế giới, quy tụ hơn 200 nghệ sĩ nổi tiếng trong và ngoài nước. Đặc biệt tại Liên hoan kỳ này, HBSO còn giới thiệu vở vũ kịch kinh điển nổi tiếng thế giới là Hồ Thiên Nga (Swan Lake) của nhà soạn nhạc thiên tài Tchaikovsky.

Vở diễn Hồ Thiên Nga sẽ diễn ra tại TPHCM

Tuy nhiên, nhạc trưởng Lê Ha My cũng thừa nhận, việc dàn dựng vở diễn này là một thách thức lớn đối với HBSO. Không gian sân khấu Nhà hát Thành phố khá nhỏ khi dàn dựng, những người thực hiện gặp nhiều khó khăn khi bố trí sân khấu và đạo cụ cảnh trí, ngay cả phần hố nhạc cho dàn nhạc biểu diễn cũng gặp khó khăn. Vở diễn phải cắt bớt một số chi tiết, phải thay đổi một số tiểu cảnh.

Nhạc trưởng Lê Ha My nói: “Dĩ nhiên không thể vì các khó khăn trên mà chúng tôi phải từ bỏ việc dàn dựng các vở diễn lớn. nhưng năm vừa qua, HBSO đã nỗ lực để dàn dựng được nhiều vở diễn kinh điển của thế giới như Kẹp hạt dẻ, Cô bé Lọ Lem, Coppélia… và các đêm diễn đều cháy vé. Với Hồ Thiên Nga, chúng tôi cũng cố gắng dàn dựng, giữ được tinh thần tuyệt vời nhất, đẹp nhất của vở diễn”.

Chia sẻ về sự mong đợi đối với Nhà hát Thủ Thiêm, Lê Ha My cho rằng có lúc anh em nghệ sĩ HBSO cũng cảm giác chạnh lòng khi thấy tại một số Thành phố hay địa phương khác xây dựng những Nhà hát mới, có quy mô đủ chuẩn cho Vũ kịch. Còn tại TPHCM, nhà hát Thành phố đã hơn 100 tuổi có quy mô nhỏ không thể đáp ứng các vở diễn lớn.

Nhà hát Thủ Thiêm hiện vẫn dừng lại ở các bản vẽ

“Việc xây dựng Nhà hát Thủ Thiêm hiện nay vẫn gặp nhiều khó khăn nên trước mắt, chúng tôi vẫn phải tổ chức tại Nhà hát Thành phố. Hy vọng rằng Nhà hát Thủ Thiêm trong tương lai sẽ sớm được xây dựng. Vì nhà hát đó không chỉ cho các nghệ sĩ thuộc HSBO mà là nơi hội tụ bạn bè quốc tế, mang đến cho công chúng những trải nghiệm nghệ thuật xứng tầm và đáng nhớ", Nhạc trưởng Lê Ha My nói. Ông cũng hy vọng những nỗ lực triển khai Nhà hát Thủ Thiêm sẽ sớm được tiến hành thuận lợi và đến năm 2028 Nhà hát sẽ được hoàn thiện để đưa vào sử dụng.