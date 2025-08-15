Southern Homes Việt Nam - đối tác phân phối chính thức đại đô thị T&T City Milennia

Không chỉ sở hữu quy mô đại đô thị, T&T City Millennia còn được Công ty CP Thái Sơn – Long An, thành viên của Tập đoàn T&T Group làm chủ đầu tư – định vị là trung tâm văn hóa, giải trí mới ngay cửa ngõ phía Nam Sài Gòn – TP.HCM, cách Phú Mỹ Hưng chỉ trong 20 phút di chuyển. Trở thành đại lý chiến lược phân phối chính thức T&T City Millennia, Southern Homes Việt Nam hứa hẹn sẽ trao đến tay khách hàng “siêu phẩm” này một cách trọn vẹn nhất.

Phối cảnh tổng thể đại đô thị T&T City Millennia.

Trung tâm văn hóa, giải trí mới cửa ngõ khu Nam

T&T City Millennia có quy mô hơn 267 ha được phát triển theo mô hình đô thị tích hợp đa chức năng với không gian sống, thương mại, giải trí và du lịch. Thời điểm này, T&T City Millennia là đại đô thị có quy mô lớn nhất đang triển khai tại cửa ngõ khu Nam TPHCM. T&T City Millennia cung cấp cho thị trường 7.884 sản phẩm thấp tầng, bao gồm nhà phố liên kế, nhà phố thương mại, biệt thự song lập, biệt thự vườn, đáp ứng nhu cầu an cư và đầu tư đa dạng của khách hàng.

Dự án được bao quanh bởi hệ thống hơn 7km bờ sông, rạch bao quanh và kết hợp cùng hệ thống hơn 45ha diện tích cây xanh, mặt trước công viên ven sông mang đến không khí tự nhiên, trong lành và mát mẻ. Dành đến 30% diện tích toàn dự án để bố trí cây xanh, mặt nước và vườn tiểu cảnh, T&T City Millennia do Belt Collins thiết kế cảnh quan và lấy cảm hứng từ các hình mẫu như Riverside Area (Singapore), The Channel (Hàn Quốc), Commercial Street (Mỹ) để thiết kế một cách vô cùng xuất sắc và sống động. Dự án đáp ứng đầy đủ các tiêu chí về kiến trúc thời thượng, quy hoạch bài bản nhưng vẫn cân bằng với thiên nhiên, giữ gìn các nét đặc trưng vốn có của địa phương.

Đặc biệt, giống như một thành phố thu nhỏ, T&T City Millennia tích hợp hệ tiện ích “all in one” đáp ứng toàn diện mọi nhu cầu sống, làm việc, giải trí, mua sắm và chăm sóc sức khỏe của mọi đối tượng cư dân. Có thể kể đến như trung tâm thương mại, công viên, vườn hoa nhiệt đới, trung tâm thể thao ngoài trời, clubhouse, hệ thống trường học từ mầm non đến THCS, khu vui chơi sáng tạo, khu thể thao phức hợp, khu vui chơi nghệ thuật, bệnh viện,…

Những dãy shophouse lung linh đã hoàn thiện tại T&T City Millennia.

Cuối tuần qua, chủ đầu tư đã khai trương hai hạng mục nổi bật của T&T City Millennia là phố đi bộ chủ đề Millennia Journey và công trình Dòng sông Ánh sáng thu hút hàng ngàn người tham dự. Đây là không gian văn hóa, ánh sáng, công nghệ tích hợp, mang tính biểu tượng. Trong tương lai, các hoạt động lễ hội, sự kiện văn hóa - nghệ thuật sẽ được tổ chức thường xuyên nhằm kích hoạt hoạt động du lịch nội khu.

Hệ thống hạ tầng “tỷ đô” kích hoạt tiềm năng bất động sản

Một điểm cộng sáng giá của T&T City Millennia là tọa lạc tại khu vực đang phát triển thần tốc, cư dân sầm uất và đang bùng nổ về hạ tầng. Cụ thể, dự án tọa lạc trên mặt tiền đường DT 826E huyết mạch, giáp khu công nghiệp Long Hậu đang hoạt động sầm uất, khu đô thị Nam Sài Gòn với các dự án lớn như Phú Mỹ Hưng, Zeit Geist và khu đô thị mới Hiệp Phước.

Ông Tạ Minh Kha – Tổng giám đốc Southern Homes trong lễ trao chứng nhận hợp tác chiến lược.

Từ T&T City Millennia còn dễ dàng kết nối đến các trục đường huyết mạch như cao tốc Bến Lức – Long Thành, cao tốc TPHCM – Trung Lương, quốc lộ 1A, Vành đai 3, đại lộ Nguyễn Hữu Thọ, Quốc lộ 50 và metro số 4 Thạnh Xuân – Hiệp Phước… Nhờ đó, chỉ mất hơn 35 phút từ dự án đến chợ Bến Thành và từ dự án đến trung tâm tài chính Thủ Thiêm khi cầu Thủ Thiêm 4 hoàn thành.

Đặc biệt, từ T&T City Millennia kết nối đến sân bay Long Thành chỉ trong vòng 50 phút qua cao tốc Bến Lức – Long Thành. Hệ thống hạ tầng “tỷ đô” này chính là đòn bẩy kích hoạt tiềm năng, biến T&T City Millennia trở thành “thỏi nam châm vĩnh cửu” thu hút những khách hàng có nhu cầu an cư lẫn giới đầu tư.

T&T City Millennia đang được xem là điểm sáng của thị trường bất động sản khu Nam, thu hút sự quan tâm của đông đảo khách hàng. Bởi không chỉ sở hữu quy mô đại đô thị lớn nhất cửa ngõ khu Nam TPHCM, dự án còn mang đến môi trường sống tiện nghi, đẳng cấp và cơ hội đầu tư vô cùng tiềm năng. Bên cạnh đó, đây còn là dự án có pháp lý vững chắc, được chủ đầu tư phát triển đồng bộ từ quy hoạch đến hạ tầng, tiện ích và nhiều cư dân đã bắt đầu dọn đến sinh sống, kinh doanh.

Thực tế, bất động sản khu Nam thời gian vừa qua đang tăng trưởng đều đặn nhưng mặt bằng giá vẫn được giới chuyên gia đánh giá là hấp dẫn so với các khu vực khác. Đây chính là cơ hội lớn “phát lộ” tiềm năng của T&T City Millennia bởi khi hệ thống hạ tầng “tỷ đô” nói trên đồng loạt đưa vào khai thác, giá bất động sản chắc chắn sẽ tăng dựng đứng.

Southern Homes Việt Nam là nhà phân phối bất động sản hàng đầu tại Việt Nam. Thời gian vừa qua, thương hiệu Southern Homes Việt Nam gắn liền với thành công của rất nhiều dự án chất lượng thuộc mọi phân khúc của các chủ đầu tư đang dẫn đầu thị trường. Mỗi một sản phẩm được công ty trao đến tay khách hàng đều được thẩm định kỹ lưỡng về pháp lý cũng như chất lượng đầu tư và tiềm năng gia tăng giá trị.

Southern Homes Việt Nam trong buổi lễ kick-off T&T City Millenia

Riêng với T&T City Millennia, Southern Homes Việt Nam nhận định dự án không chỉ định vị thành một trung tâm mới mà còn hội tụ cùng lúc ba yếu tố đắt giá của một bất động sản giàu tiềm năng với “Tam Cận” vượng khí, tâm điểm kết nối bao gồm: “Cận thị - Cận giang - Cận lộ”. “Đó là điều không phải dự án nào cũng so sánh được với T&T City Millennia. Chưa kể dự án còn được SHB hỗ trợ gói vay ưu đãi với lãi suất chỉ từ 3,99%/năm, hạn mức tới 90% giá trị tài sản trong thời gian lên đến 35 năm giúp khách hàng dễ dàng sở hữu”, ông Tạ Minh Kha - Tổng giám đốc Southern Homes Việt Nam, chia sẻ.

Để biết thêm thông tin về T&T City Millennia, vui lòng liên hệ: