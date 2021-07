Sóng nhiệt bất thường, nhiều nơi biến thành chảo lửa

TPO - Thị trấn Lytton nhỏ bé ở miền bắc Canada vừa ghi nhận mức nhiệt độ kỷ lục, lên đến 49,6 độ C trong ngày 29/6. Vài trăm người thiệt mạng và hơn 240 vụ cháy rừng xảy ra chỉ riêng trong tỉnh Bristish Columbia và đến giờ phần lớn vẫn còn đang cháy.

Thị trấn Lytton nhỏ bé nằm nép mình dưới chân núi chỉ có khoảng 250 người dân. Trước kia, nhiệt độ cao nhất trong tháng 6 ở đây chỉ quanh mức 25 độ C. Nhưng trong tuần qua, nhiệt độ ban đêm ở đây cao hơn ở nhiệt độ ban ngày ghi nhận trước đây, trong khi các gia đình hiếm có máy điều hoà nhiệt độ và các ngôi nhà được thiết kế để giữ ấm.

Các đám cháy rừng đã biến phần lớn Lytton thành tro bụi và hàng trăm người phải bỏ đi nơi khác.

Nhiều con đường ở vùng tây bắc nước Mỹ bị tan chảy và người dân ở TP New York được yêu cầu không sử dụng những thiết bị tốn điện, như máy giặt và máy sấy, thậm chí cả điều hoà nhiệt độ, để bảo vệ hệ thống lưới điện.

Tại Nga, thủ đô Mátxcơva ghi nhận mức nhiệt độ cao kỷ lục hôm 23/6: 34,8 độ C. Ngay cả ở Vòng Bắc cực, nhiệt độ cũng tăng vọt lên trên 30 độ. Tổ chức Khí tượng thế giới đang xác minh mức nhiệt độ ở Bắc cực từ khi bắt đầu ghi chép nhiệt độ ở đây, sau khi một trạm thời tiết ở Verkhoyansk của Siberia ghi nhận nhiệt độ 38 độ C hôm 20/6.

Tại Ấn Độ, hàng trục triệu người ở vùng tây bắc nước này đang phải hứng sóng nhiệt. Cơ quan khí tượng Ấn Độ hôm 30/6 cho biết thủ đô New Delhi và các thành phố xung quanh đang trải qua giai đoạn nắng nóng khắc nghiệt, khi nhiệt độ duy trì ở mức 40 độ C, cao hơn 7 độ C so với bình thường. Nhiệt độ nắng nóng kết hợp với bão muộn khiến nông dân ở những bang như Rajasthan điêu đứng.

Tại Iraq, giới chức cho phép nhiều tỉnh thành, bao gồm thủ đô Baghdad, nghỉ làm trong ngày 5/7 vì trời quá nóng, sau khi nhiệt độ vượt ngưỡng 50 độ C và hệ thống điện quá tải.

Các nhà khoa học hàng chục năm nay đã cảnh báo rằng biến đổi khí hậu sẽ khiến những đợt sóng nhiệt trở nên phổ biến và khủng khiếp hơn. Điều đó đã trở thành hiện thực ở Canada cũng như nhiều nơi khác ở bắc bán cầu, khiến con người không thể ở được.

Nhiều quốc gia, trong đó có Mỹ, Anh và EU, gần đây tăng cam kết chống biến đổi khí hậu. Nhưng các nhà khoa học và nhà hoạt động cho rằng họ vẫn chưa đi đủ xa để đưa nhiệt độ trung bình toàn cầu về mức chỉ cao hơn thời kỳ tiền công nghiệp 1,5 độ C.

Bình Giang