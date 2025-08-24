'Sống đẹp' khi xem diễu binh, diễu hành

Đại lễ 30/4 đi qua và dư âm buồn từ cuộc “săn” vé concert quốc gia miễn phí để lại nhiều bài học về công tác tổ chức và ý thức của người dân trong mùa lễ hội. Trên một số hội, nhóm chuyên chủ đề diễu binh, diễu hành 2/9, rất nhiều bạn trẻ cổ vũ tinh thần “sống đẹp” khi “trẩy hội non sông”, kiên quyết loại bỏ những hành vi, ứng xử xấu xí đã từng diễn ra trước đó.

“Yêu nước không ở đâu xa mà ở ngay trong lối sống của ta”, một bạn trẻ viết.

Văn hoá xếp hàng và sự tôn trọng người xem

Hạnh, người lao động tự do, ở Cao Bằng, mang theo 2 con nhỏ, đi xe đêm (xe khách giường nằm) vượt rừng núi xuống thủ đô xem tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần 1 (diễn ra vào 8 giờ tối thứ 5, ngày 21/8).

Nhiều bạn trẻ háo hức xem tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành. (Ảnh: Trọng Tài)

Cô cùng nhóm bạn và đám trẻ, tổng cộng 8 người, chọn địa điểm quan sát là phố Nguyễn Thái Học. 1 giờ chiều họ có mặt tại phố Nguyễn Thái Học thì những vị trí đẹp nhất đã chật kín. Chưa bao giờ cô và 2 con trông thấy cảnh tượng đông đúc đến vậy.

Vì không thể tìm được vị trí tốt, lại còn nhiều tiếng nữa mới đến diễu binh, diễu hành nên nhóm bạn cùng đám trẻ đã đi thăm nhà tù Hoả Lò và dạo phố Hà Nội. 4 giờ chiều, họ quay lại phố Nguyễn Thái Học, vỉa hè đông đặc người. Họ lần mãi mới ra được đằng sau biển người và loay hoay tìm chỗ ngồi. Một bà chủ cửa hàng tranh đã cho họ ngồi nhờ bậc cửa.

Không những thế bà còn nhiệt tình lau cửa, cất hết tranh để dành chỗ cho những người từ miền ngược xuống thủ đô xem diễu binh, diễu hành. Tấm lòng của bà khiến Hạnh và các bạn cảm kích.

Khi các đoàn đi qua, biển người hò reo, nhiều người đứng bật dậy để xem cho rõ, bà chủ cửa hàng tranh liền nắm vai trò chỉ huy, kêu gọi mọi người hãy ngồi xuống để những người ở phía sau cũng được xem. Bà chủ hàng tranh còn mở dịch vụ WC miễn phí nhưng dịch vụ mau chóng quá tải nên sau đó bà chỉ ưu tiên người già và trẻ nhỏ.

Trong mùa đại lễ, nhiều người dân thủ đô đã tự ý thức “sống đẹp” để gieo ấn tượng đẹp trong lòng du khách trong và ngoài nước như câu ca xưa đã đúc kết “Dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An”.

Được biết, có cả những “chị đẹp” ở Hà Nội sẵn sàng tặng nơi ở miễn phí (trong một đêm) cho một số khách phương xa về thủ đô bị cơ nhỡ chỗ ở do khách sạn, nhà nghỉ cháy phòng.

Hạnh đã mang câu chuyện của mình chia sẻ trong một hội nhóm nhỏ gồm những người thân, quen đang có ý định đi “trẩy hội non sông”. Cô kêu gọi, mỗi người dân ngoại tỉnh về thủ đô xem diễu binh, diễu hành cần “sống đẹp” như bà chủ cửa hàng tranh ở thủ đô bởi “sống đẹp” cũng chính là yêu nước.

Đi xem tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần này Hạnh còn ghi nhận ý thức của những người trẻ. Cô kể với phóng viên: “Kết thúc diễu binh, diễu hành, chúng tôi tìm cách thoát khỏi đám đông để ra tàu điện Cát Linh Hà Đông, trở về nơi ở. Mất gần 1 tiếng đồng hồ chúng tôi mới nhích được vài trăm mét bởi không ai nhường ai, cứ “mạnh ai nấy sống”.

Nhưng khủng hoảng thật sự là khi đến điểm bán vé tàu điện. Vì mọi người đi khác giờ song cùng về một thời điểm nên cảnh chen chúc, xô đẩy để được mua vé trước đã diễn ra. Tôi thấy không khác gì cảnh chen lấn để giành vé xem concert miễn phí trong một số video tung lên mạng xã hội. Tôi cũng lo sợ sẽ diễn ra thảm kịch giẫm đạp trong lễ hội Halloween ở khu Itaewon, Seoul, Hàn Quốc mấy năm trước.

Chúng tôi ở giữa đám đông, chẳng cần bám vào ai vẫn không ngã, mỗi bước đi đều thụ động vì không thể nhích chân, chỉ có thể xê dịch khi bị đám đông đẩy. Một trải nghiệm bão táp trong đời tôi, cảm giác như ngạt thở, mùi mồ hôi của chính tôi, của đoàn người liên tục tấn công hô hấp. Lúc ấy tôi thấm thía vì đã chọn sai, đáng ra tôi nên xếp hàng ở khu vực bán vé tự động thay vì sang quầy bán vé truyền thống.

Những người trẻ tuổi xếp hàng trật tự ở khu vực bán vé tự động, như một đoàn tàu dài. Họ kiên nhẫn chờ đến lượt, không như ở quầy bán vé truyền thống, nơi tập trung phần nhiều những người đã qua tuổi thanh xuân”.

Một khối diễu binh, diễu hành tối 21/8 tại Quảng trường Ba Đình đi qua hàng nghìn người chào đón. (Ảnh: Trọng Tài)

Trên các hội nhóm chủ đề diễu binh, diễu hành, nhiều bạn trẻ đã kêu gọi giữ trật tự khi “trẩy hội non sông”, đề cao văn hoá xếp hàng. Văn hoá này đã được nhiều bạn trẻ rèn luyện và phát huy khi tham gia những concert lớn.

Những live concert của Hà Anh Tuấn thu hút hàng chục ngàn khán giả song fan của Hà Anh Tuấn luôn thể hiện sự văn minh và tính kỷ luật cao khi xếp hàng trật tự, giúp đêm diễn của thần tượng diễn ra suôn sẻ, để lại dấu ấn đẹp.

Cư xử tế nhị, nhường vị trí đẹp cho cựu chiến binh

Trong đại lễ 30/4, một số chiến sĩ làm nhiệm vụ A80 bỗng thành “soái ca”, “nam thần” trong lòng khán giả trẻ. Thượng uý Lê Hoàng Hiệp chính là một trong số đó. Bỗng nhiên thành Idol có khi cũng chẳng phải chuyện vui. Mỗi khi xuất hiện những “nam thần quân đội” được đám đông vây quanh, được tặng hoa, được xin chữ ký và được tặng cả những lời khiếm nhã như: “Ôi trai đẹp, trai đẹp kìa”; “Chồng ơi, chồng ơi, em đây…”.

Nhiều người trẻ đã lên tiếng trên các diễn đàn, kêu gọi cộng đồng xem diễu binh, diễu hành lịch sự, biết tôn trọng các chiến sĩ. Một tài khoản ẩn danh viết: “Mong các bạn nữ đi xem duyệt binh tại Hà Nội, rút kinh nghiệm từ đại lễ 30/4, hãy tiết chế, cư xử tế nhị hơn khi trông thấy “soái ca”, “nam thần” quân đội”.

Người dân chờ đợi xem tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành trong trật tự (Ảnh: Trọng Tài)

Một ý kiến khác lại đề nghị mọi người cùng đưa ra những câu cổ vũ văn minh, lịch sự để phổ biến trong hội nhóm, tránh tình trạng nói những lời phản cảm, ảnh hưởng không khí trang nghiêm của đại lễ.

Tham gia diễu binh, diễu hành còn có nhiều “sao” cùng nhiều mỹ nhân Việt trong khối Văn hoá - Thể thao như Đen Vâu, Hoàng Thuỳ Linh, Tăng Duy Tân, Mono, Trung Ruồi…

Các nghệ sĩ gạo cội cũng góp mặt: NSND Lê Khanh, NSND Lan Hương (Hương Bông) và chồng NSƯT Đỗ Kỷ, NSND Lan Hương (thủ vai “Em bé Hà Nội”)… Những Idol ca nhạc, phim ảnh sở hữu lượng fan đông đảo. Họ vui khi được khán giả yêu thương song cũng sẽ cảm thấy phiền, thấy ngại nếu đám đông bày tỏ lòng hâm mộ kém văn minh, văn hoá.

Hãy cùng nhau gom rác khi xem xong diễu binh, diễu hành Sau những concert lớn, như 2 đêm diễn của nhóm BlackPink tại Hà Nội, rác ngập tràn sân vận động Mỹ Đình, ngay đêm đầu tiên lượng rác ước tính khoảng 20 tấn, khiến những người lao công vô cùng vất vả. Sau đại lễ 30/4 nhiều người dân đã nán lại thu gom rác nhưng hiện trạng “người về, rác ở lại” vẫn khá phổ biến. Người mẹ 2 con từ vùng cao xuống thủ đô xem tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành tối 21/8 cho biết: “Tình trạng vứt rác bừa bãi đáng phê phán. Nhiều người mang áo mưa trải làm chỗ ngồi. Khi diễu binh, diễu hành kết thúc họ không thu gom áo mưa mà để lại. Chúng tôi cố gắng thoát ra khỏi “chiến trận”, ngoài phải đối phó với biển người chen lấn thì chân còn vướng phải rất nhiều áo mưa dưới đất”. Một bạn trẻ lên tiếng trên hội nhóm: “Muốn thành phố xanh đẹp thì chúng ta vứt rác đúng nơi quy định. Hãy cùng nhau gom rác khi xem xong diễu binh, diễu hành”. Các bạn trẻ còn nêu cao tinh thần đoàn kết, tương trợ lẫn nhau. Những bạn trẻ ở Hà Nội thông thuộc địa bàn sẽ hướng dẫn, trợ giúp những bạn trẻ từ phương xa. Có những bạn trẻ ở vùng lân cận thủ đô chạy xe máy về Hà Nội xem diễu binh, diễu hành, lại có những bạn trẻ tận Cà Mau bay ra Hà Nội trẩy hội non sông, đều nhận được hỗ trợ nhiệt tình, vô tư.

Một trong những nốt lặng trong đại lễ 30/4 là ứng xử của một vài người trẻ với các cựu chiến binh, những người đã đổ xương máu để giành độc lập tự do cho dân tộc. Chỉ vì tranh chấp vị trí xem diễu binh, diễu hành hai sinh viên của một trường đại học trên địa bàn TP.HCM đã to tiếng, xúc phạm một cựu chiến binh. Clip quay lại màn to tiếng được tung ra đã gây bức xúc trong dư luận.

Đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 đang đến gần, nhiều bạn trẻ trên khắp các diễn đàn đã truyền thông điệp: Ưu tiên cựu chiến binh Việt Nam. Có người trẻ còn lo lắng thời tiết nắng mưa ảnh hưởng sức khoẻ của các cựu chiến binh: “Chúng mình còn trẻ nắng mưa không ngại nhưng các cựu chiến binh đã lớn tuổi rồi”.

Nhiều người còn đề nghị dành riêng khu vực thuận lợi dễ quan sát cho các cựu chiến binh: “Như vậy, các cựu chiến binh rất vui và tự hào. Con cháu người thân đưa các cựu chiến binh đến xem và sau khi kết thúc họ đến đón sẽ tiện lợi, yên tâm hơn nhiều”.

Trong concert Tổ quốc trong tim, Trung uý Quách Minh Sơn, nguyên trinh sát Sư đoàn 320, nhớ lại những ngày khói lửa, giọng ông run run nhoè cùng nước mắt: “Người lính ngày ấy chỉ có ao ước là nhanh giải phóng miền Nam để về với mẹ. Tự do hoà bình không phải dễ, có được bây giờ cố gắng mà giữ”.

Chia sẻ nghẹn ngào của người lính năm xưa làm xúc động 50.000 khán giả có mặt trong concert và cả triệu người Việt trong và ngoài nước theo dõi chương trình qua truyền hình trực tiếp cùng các nền tảng mạng xã hội, góp phần làm nóng xu hướng “sống đẹp” của người trẻ.