Sớm hoàn thiện đề án lập cơ quan điều tra sự cố, tai nạn máy bay

TPO - Trước yêu cầu ngày càng cao về an toàn, an ninh hàng không, Bộ Xây dựng vừa có văn bản chỉ đạo Cục Hàng không Việt Nam khẩn trương hoàn thiện đề án thành lập cơ quan điều tra sự cố, tai nạn máy bay và trung tâm dữ liệu an toàn hàng không.

Hồi đầu tháng 6, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã yêu cầu Bộ Xây dựng và Bộ Công an đề xuất thành lập cơ quan điều tra sự cố, tai nạn máy bay, theo hướng thành lập đơn vị trực thuộc Chính phủ hoặc Bộ Xây dựng; bảo đảm tính độc lập, khách quan (mô hình gợi ý là Hội đồng điều tra an ninh hàng không Việt Nam).

Theo văn bản của Bộ Xây dựng mới đây, việc hoàn thiện đề án thành lập cơ quan điều tra sự cố, tai nạn máy bay, cùng với đề án xây dựng trung tâm dữ liệu an toàn hàng không sẽ là cơ sở quan trọng để tăng cường khả năng chia sẻ thông tin, chủ động nhận diện và phòng ngừa rủi ro, nâng cao năng lực ứng phó trước mọi tình huống khẩn cấp.

"Việc sớm thành lập cơ quan điều tra tai nạn máy bay và trung tâm dữ liệu an toàn hàng không được kỳ vọng sẽ nâng cao tính chủ động, minh bạch và hiệu quả trong công tác điều tra, giám sát, từ đó củng cố niềm tin vào an toàn hàng không Việt Nam", văn bản của Bộ Xây dựng nêu rõ.

Bộ Xây dựng yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam phải khẩn trương hoàn thiện đề án lập cơ quan điều tra sự cố, tai nạn máy bay ở Việt Nam. Ảnh minh họa: CDC.

Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) có nhiệm vụ tăng cường giám sát hệ thống, thiết bị bảo đảm hoạt động bay, đồng thời tổ chức huấn luyện, diễn tập nâng cao năng lực ứng phó.

Bộ Xây dựng giao Cục Hàng không Việt Nam (HKVN) rà soát, hoàn thiện hệ thống pháp luật, bao gồm việc xây dựng Luật Hàng không dân dụng Việt Nam (sửa đổi) và các văn bản hướng dẫn thi hành, bảo đảm phù hợp với thông lệ quốc tế. Song song, cơ quan này phải đánh giá toàn diện năng lực giám sát an toàn, đặc biệt là chất lượng đội ngũ giám sát viên theo tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không Dân dụng quốc tế (ICAO).

Ngoài ra, Bộ Xây dựng yêu cầu các địa phương có sân bay phải kiểm soát chặt chẽ những nguy cơ gây mất an toàn sân bay như chiếu đèn laser, thiết bị bay không người lái, thả diều, chim trời và động vật quanh khu vực cảng hàng không.

Bộ Xây dựng và Bộ Công an đề xuất thành lập cơ quan điều tra sự cố, tai nạn tàu bay. Ảnh minh họa: NIA.

Đối với Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) và Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, cần phối hợp với lực lượng chức năng để phòng ngừa nguy cơ can thiệp bất hợp pháp bằng thiết bị bay không người lái; thường xuyên kiểm tra, khắc phục sự cố hạ tầng.

Các hãng hàng không phải rà soát toàn diện việc tuân thủ quy định, bảo đảm bảo dưỡng và khai thác máy bay đúng chuẩn, nâng cao chất lượng dịch vụ và tỷ lệ đúng giờ; quán triệt phi công tuyệt đối tuân thủ quy trình khai thác, nhất là trong giai đoạn lăn, cất và hạ cánh.

Bộ Xây dựng nhấn mạnh, công tác giám sát an toàn phải được thực hiện thường xuyên và cả đột xuất, xử lý nghiêm mọi hành vi vi phạm. Đồng thời, Cục HKVN cần phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và các địa phương để bảo đảm an ninh hàng không, bao gồm cả an ninh mạng và an toàn thông tin.