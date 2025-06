Soi dàn line-up 'tường thành' sắp đổ bộ K-Star Spark in Vietnam – Presented by VPBank

Từ G-Dragon, CL cho đến DPR IAN, TEMPEST, tripleS... sân khấu âm nhạc K-Star Spark in Vietnam -Presented by VPBank hứa hẹn bùng nổ vào ngày 21/6 tới đây.

Siêu sân khấu của các "ông hoàng, bà chúa"

Khi G-Dragon xuất hiện tại sân khấu K-Star Spark Bangkok đầu năm 2025, cả sân vận động Rajamangala như nổ tung. Đó không chỉ là một buổi biểu diễn, mà là khoảnh khắc ký ức, tuổi trẻ và đam mê cùng hòa làm một. Và ngày 21/6 tới đây, “cơn địa chấn” ấy chính thức đổ bộ Mỹ Đình, đánh dấu lần trở lại đầu tiên của ông hoàng K-pop sau 13 năm vắng bóng tại Việt Nam.

Với thế hệ 8X, 9X Việt Nam, G-Dragon là cả một thanh xuân – gắn liền với những bản hit bất hủ như Haru Haru, Lies, những giai điệu từng vang lên trong mọi góc phố, mọi chiếc điện thoại thời học trò.

Còn với Gen Z, anh là biểu tượng thời thượng – một “trendsetter” đích thực với phong cách thời trang tiên phong và loạt ca khúc mang đậm dấu ấn cá nhân như Crooked, Good Boy. Không chỉ đơn thuần là một thần tượng, G-Dragon là huyền thoại sống, thổi bùng sự sáng tạo không giới hạn qua mỗi lần xuất hiện.

Sánh vai cùng G-Dragon, CL – “chị đại K-pop” và trưởng nhóm 2NE1 – là nữ nghệ sĩ solo tiên phong vươn tầm quốc tế. Với những bản hit như Hello Bitches, The Baddest Female, CL từng là đại diện châu Á tại Thế vận hội mùa đông Pyeongchang, góp mặt trong Coachella 2022 cùng các thành viên 2NE1 và gần đây nhất là lễ hội âm nhạc Head In The Clouds 2025 tại Los Angeles. Trên sân khấu, CL không biểu diễn – cô “thiêu đốt” mọi giới hạn.

Không chỉ là màn tái ngộ của các huyền thoại, K-Star Spark in Vietnam – Presented by VPBank còn giới thiệu thế hệ nghệ sĩ mới đầy tiềm năng:

Đó là TEMPEST – Tân binh K-pop đang “làm mưa làm gió” với đội hình đa quốc tịch, nổi bật là Hanbin (Ngô Ngọc Hưng) – thần tượng người Việt đầu tiên debut trong một nhóm nam K-pop chính thống. TEMPEST đã giành Top 5 tân binh nổi bật tại Asia Artist Awards, album đạt doanh số hàng trăm nghìn bản, ghi dấu ấn với phong cách mạnh mẽ, trẻ trung và gần gũi.

tripleS – Nhóm nhạc nữ độc đáo với mô hình vận hành phi truyền thống, ứng dụng công nghệ blockchain, cho phép fan trực tiếp tham gia vào việc lựa chọn đội hình. Âm nhạc của tripleS kết hợp pop hiện đại, synth, alternative và visual cực kỳ sáng tạo. Họ là đại diện tiêu biểu cho tinh thần "K-pop thế hệ mới": đậm chất Gen Z, tự do, đa dạng và phá cách.

DPR IAN – Nghệ sĩ đa tài trong cộng đồng K-Indie và K-R&B. Cựu thành viên C-Clown nay là đạo diễn, nhà sản xuất, ca sĩ solo với phong cách âm nhạc độc đáo, ca từ sâu sắc và tuyệt đối điện ảnh. Album “Moodswings In To Order” và “Dear Insanity…” đã đưa DPR IAN trở thành gương mặt hàng đầu tại các liên hoan âm nhạc quốc tế như Head In The Clouds, Coachella 2023, và sở hữu fan toàn cầu cực kỳ trung thành.

Sự hội ngộ của dàn line up đình đám và nhiều màu sắc hứa hẹn sẽ biến sân vận động Mỹ Đình trở thành thánh địa của cảm xúc, một dấu ấn không thể xóa nhòa trong lòng hàng ngàn người hâm mộ yêu K-pop tại Việt Nam.

Chi tiêu thông thái để sống trọn đam mê

Sức nóng của K-Star Spark in Vietnam – Presented by VPBank đã được chứng minh khi vé bán Pre Sale và Public Sale đều cháy hàng với thời gian tính bằng giờ đồng hồ. Tuy nhiên, hành trình chạm đến đam mê của người hâm mộ vẫn được nối dài với loạt chương trình ưu đãi tặng vé miễn phí từ VPBank.

Theo đó, khách hàng VPBank chỉ cần tăng trưởng số dư tiền gửi tiết kiệm hoặc tiền gửi có kỳ hạn bằng VNĐ (tại quầy hoặc trực tuyến/online) từ 3 tỷ đồng đến 8 tỷ đồng với thời hạn gửi tối thiểu 6 tháng để sở hữu vé CAT 2 (2,9 triệu đồng) hay vé VIP 1 (5,5 triệu đồng).

VPBank cũng triển khai chương trình tặng vé dành cho cả khách hàng hiện hữu và khách hàng mới, dựa trên mức tăng trưởng số dư bình quân hằng tuần (bao gồm cả số dư Super Sinh Lời).

Cụ thể, với khách hàng đã mở tài khoản (CIF) từ ngày 22/5/2025 trở về trước, 100 người có mức tăng trưởng số dư bình quân tuần từ 200 triệu đồng sẽ nhận ngay vé VIP 1 trị giá 5,5 triệu đồng. Ngoài ra, 500 khách hàng có mức tăng trưởng từ 50 triệu đến dưới 200 triệu đồng sẽ nhận được vé CAT3 trị giá 2,5 triệu đồng. Trong khi đó, khách hàng mới mở CIF từ ngày 23/5/2025 sẽ có cơ hội sở hữu 1 trong 900 vé CAT3 nếu duy trì số dư bình quân tuần từ 10 triệu đồng trở lên.

Ngoài ra, khách hàng sử dụng hay mở mới thẻ VPBank Visa (gồm cả thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ quốc tế IDC) và chi tiêu hợp lệ thỏa điều kiện từ 10 triệu đồng mỗi tuần cũng sẽ được tặng vé hạng CAT 3 hoặc CAT 4. Chương trình xét chi tiêu ở 3 tuần kéo dài từ ngày 23/05/2025 - 09/06/2025. Ngoài ra, khách hàng đăng ký sinh trắc học, vay thấu chi, vay tín chấp cũng đều có cơ hội nhận vé thông qua các chương trình chuyên biệt.