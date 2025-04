Sở Y tế thành phố Huế thông tin về sữa giả trên địa bàn

TPO - Sau khi Bộ Công an triệt phá đường dây sản xuất sữa giả quy mô lớn, ngành y tế thành phố Huế đã khẩn trương rà soát tình hình kinh doanh mặt hàng này trên toàn địa bàn, qua đó chưa ghi nhận trường hợp nào vi phạm.

Ngày 24/4, thông tin từ Sở Y tế TP Huế cho biết, vừa ban hành công văn yêu cầu các cơ sở y tế, cơ sở kinh doanh dược và thiết bị y tế rà soát toàn bộ các loại sữa hiện lưu hành. Qua đó nhằm phát hiện, ngăn chặn kịp thời các sản phẩm sữa giả, đảm bảo an toàn sức khỏe cho người tiêu dùng.

Theo lãnh đạo Sở Y tế TP Huế, kết quả kiểm tra bước đầu cho thấy, trên địa bàn chưa phát hiện cơ sở nào kinh doanh các loại sữa giả thuộc danh mục do Bộ Công an công bố. Từ năm 2021 đến nay, TP Huế cũng không tiếp nhận bất kỳ bản công bố sản phẩm hay hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm nào từ 11 công ty liên quan đến vụ việc.

Sở Y tế TP Huế đã chỉ đạo tăng cường kiểm tra, hậu kiểm tại các cơ sở có nguy cơ cao như bếp ăn tập thể, trường học và các cơ sở chế biến thực phẩm không thuộc diện cấp phép. Các cơ sở y tế trên địa bàn được yêu cầu tăng cường kiểm tra việc kê đơn thuốc, đảm bảo không lạm dụng sữa, thực phẩm chức năng trong điều trị. Việc nhân viên y tế giới thiệu, tư vấn hoặc bán các sản phẩm không phải là thuốc cũng cần được kiểm soát chặt chẽ.

Còn theo lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Huế, hệ thống nhà thuốc trong bệnh viện hiện không phân phối các loại sữa giả theo danh sách công bố của Bộ Công an. Bệnh viện cũng đã cho kiểm tra, rà soát lại toàn bộ hoạt động kinh doanh sữa tại căng tin và các ki-ốt bên trong cơ sở y tế này.