Sẵn sàng sơ duyệt diễu binh, diễu hành tại quảng trường Ba Đình

Trong chương trình sơ duyệt, lực lượng diễu binh, diễu hành gồm 4 khối nghi trượng; 43 khối đại diện lực lượng vũ trang nhân dân; các khối quân đội nước ngoài: Nga, Lào, Campuchia...; lực lượng xe, pháo quân sự, xe đặc chủng Công an; 12 khối diễu hành quần chúng; 1 khối Văn hóa - Thể thao. Lực lượng đứng làm nền gồm tiêu binh lễ đài và 29 khối đứng; 11 khối quần chúng.
Cùng với đó, tại khu vực trước sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội), 15 khẩu pháo lễ 105mm của Bộ tư lệnh Pháo binh - Tên lửa cũng thực hiện nội dung trong chương trình sơ duyệt.