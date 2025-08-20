SkyM của BIM Land 'cháy hàng' 90% quỹ căn chỉ sau 100 ngày

Ngày 17/8, tại InterContinental Halong Bay Resort, BIM Land tổ chức sự kiện “Signature Journey – Hành trình rực rỡ”, đánh dấu 100 ngày kể từ khi dự án SkyM được giới thiệu ra thị trường. Sau hơn ba tháng, dự án đã đạt tỷ lệ hấp thụ 90% quỹ căn, ghi nhận kết quả tích cực trên thị trường bất động sản nghỉ dưỡng Hạ Long.

100 ngày SkyM bứt tốc trên thị trường BĐS Hạ Long

Diễn ra đúng vào cột mốc 100 ngày kể từ khi SkyM chính thức giới thiệu tới thị trường, sự kiện “Signature Journey - Hành trình rực rỡ” đón hơn 500 khách mời, gồm các nhà đầu tư từ Hà Nội, Quảng Ninh và nhiều tỉnh miền Bắc, cùng lãnh đạo cấp cao của 35 đơn vị phân phối chiến lược và các đối tác vận hành, lữ hành.

Tại đây, đại diện BIM Land và khách mời đã cùng nhìn lại chặng đường bứt phá của SkyM qua những hình ảnh, con số ấn tượng, đồng thời chào đón những mảnh ghép cuối cùng – bộ sưu tập shop kinh doanh số lượng giới hạn chính thức được giới thiệu.

Hình ảnh khán phòng đầy ắp khách mời của sự kiện “Signature Journey - Hành trình rực rỡ”, cho thấy sức hút mạnh mẽ của SkyM khi bước vào giai đoạn nước rút. Ảnh: BIM Land

Giới thiệu từ giữa quý II/2025, SkyM nhanh chóng trở thành tâm điểm của bất động sản nghỉ dưỡng miền Bắc. Chỉ sau 100 ngày với hàng loạt các sự kiện quy mô lớn tại Hà Nội và Quảng Ninh thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư, dự án đã đạt gần 90% tỷ lệ hấp thụ, tương đương gần 1.800 căn hộ giao dịch thành công. Mỗi tòa S1, S2, S3 đều “cháy hàng” chỉ sau vài tuần giới thiệu, tạo làn sóng mạnh mẽ, đưa Hạ Long trở lại đường đua cùng các thị trường sôi động như Nha Trang, Đà Nẵng.

Vui mừng trước thành tích này, đại diện chủ đầu tư BIM Land chia sẻ: “Sự đón nhận mạnh mẽ dành cho SkyM là minh chứng rõ nét cho sức hút của thị trường BĐS Hạ Long, với sự xuất hiện của những dự án có vị trí và tầm nhìn hiếm có, đáp ứng đúng nhu cầu và xu hướng đầu tư hiện nay.”

Mỗi sự kiện của SkyM luôn được đầu tư như những bữa tiệc nghệ thuật, quy tụ các nghệ sĩ nổi tiếng và tạo dấu ấn đặc biệt với giới đầu tư.

Sức hút từ loạt giá trị cốt lõi ấn tượng

SkyM là tổ hợp căn hộ phong cách khách sạn do BIM Land phát triển tại vị trí trung tâm Khu đô thị vịnh biển Halong Marina, liền kề TTTM Lotte Mart Halong với quy mô gần 2.000 căn hộ cao cấp. Dự án được giới thiệu đúng thời điểm nguồn cung căn hộ mới tại Hạ Long và căn hộ ven biển trên cả nước đang khan hiếm.

Sở hữu vị trí hướng vịnh Hạ Long, trên quỹ đất có thời hạn sử dụng lâu dài và mô hình khai thác kinh doanh linh hoạt, SkyM nhanh chóng trở thành lựa chọn không thể bỏ lỡ trên thị trường.

Một nhà đầu tư nhận định, so với các sản phẩm cùng tầm giá ở những tỉnh thành lân cận, SkyM sở hữu những giá trị khác biệt, củng cố tiềm năng khai thác và vận hành hiệu quả. “Với tôi, điểm cộng đầu tiên là hệ thống tiện ích đồng bộ và lõi cảnh quan xanh hiện đại; giá trị căn hộ càng được nâng tầm khi sở hữu vị trí hướng ra hồ nhạc nước và bán đảo lễ hội có quy mô hàng đầu tại Quảng Ninh.”

Trong khi đó, các doanh nghiệp vận hành và lữ hành cho biết đã bắt đầu nhận được nhiều đề nghị hợp tác từ các chủ sở hữu SkyM. Bà Hà Thu Hường, Giám đốc Công ty CP Kinh doanh và Quản lý BĐS ALC Homes, nhận định: “Thị trường du lịch Hạ Long đang phát triển mạnh mẽ và bền vững, đặc biệt là nhu cầu với dòng căn hộ dịch vụ cao cấp từ nhóm khách quốc tế lưu trú dài ngày. Mô hình của SkyM hoàn toàn phù hợp để khai thác tiềm năng này.”

Những mảnh ghép cuối cùng được săn đón

Ngay sau màn trình diễn thăng hoa của ca sĩ Quốc Thiên, không khí sự kiện trở nên sôi động khi hàng trăm nhà đầu tư tranh thủ cơ hội sở hữu những sản phẩm gần như cuối cùng của SkyM.

Cũng trong khuôn khổ sự kiện, BIM Land lần đầu giới thiệu loạt shop kinh doanh số lượng giới hạn – “hàng hiếm” được săn đón nhờ tiềm năng khai thác mạnh mẽ từ dòng khách lưu trú tại SkyM và cộng đồng cư dân hiện hữu của Halong Marina. Các căn shop sở hữu từ 1–2 mặt tiền rộng, kính tràn viền, không gian linh hoạt khai thác đa dạng mô hình kinh doanh, kết hợp vỉa hè thoáng và cảnh quan xanh mát, hình thành tuyến phố thương mại sôi động gắn với trải nghiệm nghỉ dưỡng bên vịnh.

Hưởng lợi từ nguồn khách dồi dào của SkyM và Halong Marina, loạt shop kinh doanh tại đây hứa hẹn trở thành điểm đến của các thương hiệu cao cấp mong muốn khẳng định dấu ấn bên vịnh di sản.

Đáng chú ý, hồ nhạc nước 13,5ha – dự kiến vận hành vào dịp Quốc khánh 2/9 – sẽ trở thành tâm điểm cảnh quan mới của Halong Marina và Hạ Long, góp phần gia tăng đáng kể sức hút toàn khu.

Đại diện một đơn vị phân phối chia sẻ: “Ngay sau sự kiện này, chúng tôi tin số lượng giao dịch sẽ nhanh chóng lập nên những cột mốc mới, khi những căn hộ cuối cùng trong tổ hợp tìm thấy chủ nhân”.