Sinh viên trải nghiệm kỹ năng lái xe an toàn

TPO - Ngày 4/12, tại Hà Nội, Đoàn Khối các cơ quan T.Ư tổ chức chương trình “Sinh viên Khối các cơ quan T.Ư với văn hóa giao thông” với nhiều nội dung thiết thực, như: rèn kỹ năng lái xe an toàn trên máy RT và sa hình, bảo dưỡng phương tiện miễn phí, tập huấn kiến thức, văn hóa giao thông.

Đại diện Đoàn Khối các cơ quan T.Ư cho biết, ngày 5/4/2022, Chính phủ ban hành Nghị quyết 48/NQ-CP về tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2022-2025. Trong đó, nhấn mạnh vai trò của các tổ chức chính trị xã hội về đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục, phổ biến quy định pháp luật về an toàn giao thông, chống ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường.

Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan T.Ư đã xây dựng, triển khai chương trình tập huấn văn hóa giao thông, kỹ năng lái xe an toàn cho đối tượng đoàn viên, sinh viên năm nhất của Khối. Chương trình diễn ra với nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực: tập huấn văn hóa giao thông, kỹ năng lái xe an toàn; thực hành lái xe an toàn trên máy tập RT và sa hình; bảo dưỡng, thay dầu miễn phí cho các đại biểu.

Chương trình đã thu hút hàng trăm đoàn viên, sinh viên trong Khối tham gia.

Dịp này, Ban Tổ chức đã trao 300 phần quà tặng đoàn viên, sinh viên tham gia chương trình.