Silk Path Grand Hue Hotel & Spa: Điểm đến lý tưởng cho các sự kiện cuối năm

Cuối năm là thời điểm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng đối với các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân. Nếu bạn đang tìm kiếm một địa điểm tổ chức sự kiện với không gian đẳng cấp, linh hoạt về quy mô và hình thức, dịch vụ chuyên nghiệp và tiện nghi toàn diện tại trung tâm thành phố Huế, Silk Path Grand Hue Hotel & Spa chính là lựa chọn hoàn hảo.

Silk Path Grand Hue Hotel & Spa - Điểm đến MICE hàng đầu tại Huế

Sở hữu hệ thống phòng họp đa chức năng, Silk Path Grand Hue Hotel & Spa tự hào là một trong những địa điểm tổ chức sự kiện và hội nghị hàng đầu tại Huế.

Khách sạn sở hữu 5 loại phòng sự kiện với sức chứa đa dạng, mỗi không gian có điểm nhấn riêng, được trang bị hệ thống âm thanh, ánh sáng hiện đại cùng đầy đủ tiện nghi. Phòng tiệc lớn Kim Long với sức chứa lên đến 500 khách nổi bật với khu vực dành riêng cho báo chí và truyền hình trực tiếp, lý tưởng cho tiệc Gala, hội nghị, lễ trao giải hay giới thiệu sản phẩm quy mô lớn. Các phòng họp Sông Hương 1, 2, 3 và phòng họp Bạch Yến mang đến không gian linh hoạt, đảm bảo tính riêng tư cho các hội thảo, cuộc họp hay thảo luận. Khu vực bể bơi giữa khuôn viên xanh mát không chỉ là nơi thư giãn hoàn hảo mà còn có thể phục vụ các bữa tiệc ngoài trời với không gian mở thoáng đãng và trải nghiệm mới mẻ cho mọi khách mời.

Song hành cùng các doanh nghiệp là đội ngũ tổ chức sự kiện chuyên nghiệp của Silk Path, những người luôn chú trọng cá nhân hóa từng chi tiết - từ cách bài trí không gian, lựa chọn thực đơn ẩm thực Á - Âu, đến việc lồng ghép tinh tế các yếu tố văn hóa Huế trong âm nhạc, nghệ thuật và nghi lễ.

Bằng sự tận tâm ấy, Silk Path Grand Hue Hotel & Spa đã tổ chức thành công nhiều sự kiện MICE và lễ tri ân với dấu ấn độc đáo, điển hình như lễ ra mắt “Long Chi Yến” và tiệc tri ân đối tác “Nguyệt Du”. . Các chương trình được thiết kế lấy cảm hứng từ “chất liệu” đất Cố đô, kết hợp nghệ thuật cung đình, nghi lễ truyền thống, âm nhạc dân tộc hòa quyện cùng giai điệu đương đại và những trải nghiệm tương tác, mang đến khoảnh khắc đầy cảm xúc cho khách mời.

Những giải thưởng danh giá như “Khách sạn dành cho doanh nghiệp tốt nhất Việt

Nguyệt Du - Đêm tiệc tri ân đối tác tại Kim Long Grand Ballroom

Những giải thưởng danh giá như “Khách sạn dành cho doanh nghiệp tốt nhất Việt Nam” bởi Haute Grandeur Global Awards 2021, “Địa điểm tổ chức MICE” tại Giải thưởng Du lịch ASEAN 2021, cùng hạng mục “Khách sạn Tiệc/Sự kiện Sang trọng hàng đầu châu Á” thuộc World Luxury Hotel Awards 2025 là bảo chứng cho năng lực của Silk Path Grand Hue Hotel & Spa trong việc đồng hành cùng các sự kiện doanh nghiệp mang dấu ấn riêng.

Ngoài khách sạn, Nhà vườn An Hiên - ngôi nhà vườn cổ hơn 140 năm tuổi, hiện thuộc quyền sở hữu và quản lý của Silk Path - là địa điểm lý tưởng cho các buổi lễ truyền thống và tiệc tối thân mật. Trong buổi lễ “Dạm Ngõ” theo phong cách xưa được tổ chức tại Nhà vườn, khách mời được trải nghiệm hành trình xích lô qua những con đường rợp bóng cây, tham dự nghi lễ dâng hương, đọc sớ, thưởng thức ca Huế giữa không gian kiến trúc cổ kính - tạo nên bầu không khí trang trọng, đậm đà bản sắc cố đô.

Vị trí & chất lượng phòng nghỉ đẳng cấp

Silk Path Grand Hue Hotel & Spa là lựa chọn MICE trọn gói lý tưởng nhờ vị trí trung tâm đắc địa và thuận tiện di chuyển, chỉ 25 phút từ sân bay Phú Bài, gần các di tích và trung tâm văn hóa Huế.

Khách sạn sở hữu 198 phòng cao cấp trải dài 7 hạng phòng - Deluxe, Classic, Premium Classic, Triple Classic, Junior Suite, Executive Suite và Presidential Suite - phù hợp với từng nhu cầu. Mỗi phòng kết hợp kiến trúc cung đình cổ điển với nội thất Đông Dương tinh tế, mang tầm view hướng ra thành phố nên thơ hoặc sông An Cựu hiền hòa.

Hệ thống phòng nghỉ dưỡng cao cấp tại Silk Path Grand Hue Hotel & Spa

Đoàn lưu trú còn có thể nhận được các ưu đãi khác nhau như thưởng thức buffet sáng đa dạng miễn phí hay tận hưởng dịch vụ linh hoạt theo từng gói sự kiện, đảm bảo mỗi sự kiện mang đến những trải nghiệm trọn vẹn cho người tham dự.

Với vị trí thuận lợi, phòng nghỉ cao cấp, không gian xanh và dịch vụ linh hoạt, Silk Path Grand Hue Hotel & Spa mang đến giải pháp MICE trọn gói - một địa điểm duy nhất nhưng tích hợp nhiều lợi thế, biến mọi sự kiện thành trải nghiệm đáng nhớ.

Tham khảo thông tin chi tiết tại:

● Website: https://silkpathhotel.com/vi/hue/

● Fanpage chính thức: https://www.facebook.com/silkpathgrandhue/