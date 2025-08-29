‘Sĩ’ cả đời

TPO - Rời nhà từ sáng sớm, trở về khi đã sang ngày hôm sau, 8 tiếng đứng ven đường để đợi khoảnh khắc từng đoàn người đi qua, người mẹ trẻ dẫn theo 2 con nhỏ ở Phú Thọ khẳng định đã có hành trình tự hào và khoảnh khắc tuyệt vời tại buổi sơ duyệt A80.

Chuyện gì đang diễn ra ở Hà Nội?

20h ngày 27/8, chương trình sơ duyệt cấp Nhà nước Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 diễn ra tại Quảng trường Ba Đình.

Từ sáng sớm, từng đoàn người ở nhiều vùng miền trên cả nước đổ về Hà Nội. Thậm chí, có người dựng lều bạt từ nửa đêm để có vị trí đẹp theo dõi buổi sơ duyệt. Đến 14h, gần như mọi ngả đường được nhuộm đỏ bởi sắc cờ đỏ sao vàng.

Hàng nghìn khán giả nhuộm đỏ các góc phố trong ngày sơ duyệt A80. Ảnh: Dương Triều.

Ở góc phố Cửa Nam giao Điện Biên Phủ, Tràng Thi, hàng rào ven đường đã ken đặc người. Họ dù thân quen hay xa lạ đều dễ dàng bắt chuyện chỉ sau một câu chào. Chỉ cần một người bắt nhịp, cả phố cất vang câu hát: “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng”. Không kể là em nhỏ còn bế trên tay hay cụ già ở tuổi thất thập, đều hòa chung không khí của ngày hội non sông.

Tình cờ bắt chuyện với người phụ nữ trung niên, chị giới thiệu tên Yến, quê Hưng Yên. Chị Yến cùng 15 người khác thuê chuyến xe du lịch, đến nội thành Hà Nội từ 8h sáng. Sau khi thăm thú một vòng phố cổ, ăn trưa, họ đi bộ khoảng 3 km từ Hàng Chiếu tới Cửa Nam. Sau khi thuê ghế ngồi trên vỉa hè, tất cả hồ hởi với tâm thế chuẩn bị chứng kiến những khoảnh khắc lâu nay chỉ xem trên tivi.

“80 năm đất nước mới có ngày hội non sông. Dù mưa nắng, vất vả, chúng tôi quyết tâm đi xem sơ duyệt bằng mọi giá. Chúng tôi chuẩn bị áo mưa và ô, sẵn sàng cho mọi diễn biến của thời tiết. Dù phải đợi đến 12h đêm, chúng tôi cũng không ngại”, chị Yến nói.

Chị Yến khẳng định tiếp tục trở lại Hà Nội vào ngày 2/9 để cảm nhận không khí rộn ràng xen lẫn tự hào này. Với chị Yến và rất nhiều người khác có mặt ở đây, càng đông càng vui, càng sục sôi tinh thần yêu nước.

Một du khách người Tây Ban Nha ngang qua, dừng lại hỏi thanh niên Việt làm dịch vụ cho thuê ghế ngồi, bán phụ kiện cờ Tổ quốc ở góc đường, chuyện gì đang diễn ra ở Hà Nội. Đây là lần thứ 2 đến Việt Nam, người phụ nữ này bất ngờ khi thấy cảnh nhiều người tụ tập, hát hò vang dội mọi ngả đường, góc phố.

Andrea Murga (du khách Tây Ban Nha) cho biết đây là lần thứ 2 cô đến Việt Nam. Cô bất ngờ trước bầu không khí nhộn nhịp của Hà Nội trong những ngày hợp luyện và sơ duyệt A80. Ảnh: Lộc Liên.

Là sinh viên Học viện Hành chính Quốc gia, Khánh Duy (20 tuổi, Hà Nội) tự tin giao tiếp, giải đáp mọi thắc mắc từ du khách. Sau khi được nghe giới thiệu về ngày độc lập ở Việt Nam, Andrea Murga nở nụ cười tươi. “Người Việt Nam thật tuyệt vời, tốt bụng, vui vẻ và học thức. Tôi xin gửi lời chúc mừng chân thành nhất tới đất nước Việt Nam nhân ngày Quốc khánh. Tôi yêu Việt Nam”, du khách Tây Ban Nha chia sẻ.

Trò chuyện với PV Tiền Phong lúc 22h30, Thu Thủy - người mẹ trẻ dẫn theo hai con nhỏ (một bạn 10 tuổi, một bạn 7 tuổi) cho biết đã liên hệ 7 tài xế nhưng chưa có ai nhận chở về Phú Thọ lúc này. Sau một hồi chờ đợi, tài xế thứ 8 đồng ý đón 3 mẹ con với giá tiền 700.000 đồng cho quãng đường khoảng 60 km.

Là vợ của quân nhân, Thu Thủy kể cô lên kế hoạch cho hai con nhỏ đi xem diễu binh, diễu hành dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 từ một tháng trước. Suốt thời gian qua, các con liên tục hỏi, háo hức ngày được về thủ đô.

“Dù đường xá xa xôi, tôi vẫn quyết tâm thu xếp công việc đưa hai con về Hà Nội. Có mặt ở đây ngày hôm nay, tôi cảm thấy tự hào, đây là ngày lễ trọng đại của cả dân tộc”, Thu Thủy chia sẻ.

Từ sáng 27/8, 3 mẹ con bắt đầu hành trình được nhiều người ví giống đi “hành xác”. Thu Thủy gọi đặt xe tới lần thứ 3 mới thành công, do một số tuyến đường ở Hà Nội vẫn đang ngập do ảnh hưởng bởi cơn bão số 5 Kajiki.

﻿ ﻿ ﻿﻿ Hình ảnh Thu Thủy và hai con nhỏ bám rào 8 tiếng chờ xem sơ duyệt A80 tại phố Tràng Tiền.

Khoảng 14h, cô được lái xe cho xuống điểm dừng Tràng Tiền giao với Ngô Quyền. Từ đó, Thu Thủy liên tục bám rào tới 22h.

“Sau vài giờ đồng hồ, các con bắt đầu có biểu hiện mệt mỏi, buồn ngủ. Tuy nhiên, khi từng đoàn diễu hành đi qua, chúng tôi hét khàn cổ trong niềm hân hoan, tự hào. Tất cả mọi người đều vui mừng, reo hò và cảm thấy mãn nguyện”, cô nói.

Quả thực, dù đoàn diễu hành đã đi qua hàng giờ đồng hồ, Thu Thủy vẫn liên tục khẳng định cô và các con đã có trải nghiệm quý giá, tuyệt vời. Hai em nhỏ luôn miệng nhắc về đội hình, đội ngũ chỉnh tề bước đi trong tiếng hò reo của cả nghìn khán giả. Tất cả chung cảm nhận, đất nước chưa bao giờ vui và rộn ràng đến thế.

Điều khiến Thu Thủy xúc động nữa là tình cảm ấm áp của người Hà Nội. Cô chìa ra 3 chai nước, sữa được phát miễn phí tại điểm dừng xem diễu binh, diễu hành. Theo Thu Thuỷ, dù đã chuẩn bị đồ ăn vặt, nước uống cho các con, cô vẫn nhận như cách đáp lại thịnh tình của thủ đô.

“3 mẹ con được phát nước, phát sữa miễn phí. Quý quá, tôi không uống mà mang về Phú Thọ như một món quà”, Thu Thuỷ vừa nói vừa khoe 3 chai nước lấy từ trong túi ra.

Kết thúc buổi sơ duyệt tối 27/8, chị Nguyễn Thị Diễm Ly (Hà Nội) khoe ngay khoảnh khắc “sĩ cả đời” khi cả ba mẹ con chụp ảnh cùng diễn viên Lâm Nhã, Hiếu Nguyễn phim Mưa đỏ.

Chị Diễm Ly đăng tải khoảnh khắc được chụp ảnh cùng diễn viên phim Mưa đỏ.

Theo chị Ly, các con sung sướng tột độ khi được gặp gỡ thần tượng ở ngoài đời. Ba mẹ con đang lên kế hoạch tiếp tục đi xem tổng duyệt vào ngày 30/8, dự kiến xuất phát từ 21h ngày 29/8.

“Dù đi lại vất vả đó, dù không bức ảnh nào là không có biển người phía sau nhưng xứng đáng để chúng ta đi ‘concert quốc gia’ lần nữa. Không khí ở đó, niềm hân hoan, tự hào ở đó không thể mua bằng tiền, cũng không thể diễn tả nếu không trực tiếp tham gia. Mỗi khi được bắt nhịp, chúng tôi cùng hát, khản cổ nhưng sung sướng, hạnh phúc”, chị Ly bộc bạch.