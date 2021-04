Showbiz 9/4: Quỳnh Nga lên tiếng về mối quan hệ với Việt Anh

TPO - Liên tục bị đồn đoán về mối quan hệ với diễn viên Việt Anh, Quỳnh Nga chính thức lên tiếng.

Quỳnh Nga lên tiếng về mối quan hệ với Việt Anh

Luôn bị đồn đoán về mối quan hệ với diễn viên Việt Anh, Quỳnh Nga cho biết: "Tôi và Việt Anh chỉ là bạn bè chơi với nhau. Bình luận trên facebook là bình thường vì Việt Anh bình luận trên các trang khác cũng với giọng điệu như vậy, do mọi người không để ý thôi". Cô cũng cho hay, hiện tại, cô đang độc thân và cảm thấy vui vẻ với những gì đang có. Quỳnh Nga cũng chia sẻ: "Người phụ nữ may mắn trong hôn nhân không nhiều và hiện tại tôi vẫn chưa tìm được một nửa phù hợp sau đổ vỡ". (Theo Vietnamnet)

Ảnh profile chính thức của Khánh Vân được đăng tải trên trang chủ Miss Universe

Mới đây, hình ảnh profile chính thức của Hoa hậu Khánh Vân được đăng tải trên app Miss Universe, cùng lời giới thiệu về bản thân và dự án One Body Village mà Khánh Vân thực hiện hơn một năm nay. Hoa hậu Khánh Vân xuất hiện nổi bật trên trang chủ, với đoạn giới thiệu ngắn về bản thân: “Nguyễn Trần Khánh Vân hiện đang là đại sứ của One Body Village – tổ chức hỗ trợ, giải cứu và giúp đỡ các trẻ em gái bị xâm hại tình dục hoặc có nguy cơ bị khai thác tình dục. Khánh Vân là nạn nhân bất thành của một vụ xâm hại tình dục, cô muốn dùng tiếng nói của mình để đấu tranh, bảo vệ trẻ em gái và phụ nữ - những đối tượng dễ bị xâm hại tình dục. Cô cũng đã tham gia nhiều chuyến đi giải cứu khắp Việt Nam và tham dự những buổi hội thảo, gặp gỡ nói chuyện với học sinh để nâng cao kiến thức bảo vệ bản thân. Cô học cách tự vệ bảo vệ chính bản thân và giúp các bậc phụ huynh hiểu thêm về việc bảo vệ và chăm sóc con cái. Khánh Vân sinh ra trong một gia đình coi trọng tình yêu thương và tin rằng tình yêu thương là sức mạnh giúp con người vượt qua mọi khổ đau trong cuộc sống và sống với nhiều hy vọng hơn”. (XEM CHI TIẾT)

Hoa hậu Quý bà Sri Lanka bị bắt sau vụ giật vương miện

Quan chức cảnh sát cao cấp tại Sở Cảnh sát Cinnamon Gardens (Colombo, Sri Lanka) xác nhận, đơn vị đã bắt Hoa hậu Quý bà 2019 Caroline Jurie và người mẫu Chula Manamendra với cáo buộc hành hung và gây thiệt hại cho nhà hát Nelum Pokuna. Tuy nhiên, theo cảnh sát, Jurie đã nộp tiền bảo lãnh và được tại ngoại chờ phiên tòa xét xử vụ việc vào ngày 19/4 tới. Người đẹp 28 tuổi được nhìn thấy rời khỏi nơi giam giữ hôm thứ Năm (8/4). Trước đó, Pushpika De Silva (31 tuổi) đăng quang ngôi vị Hoa hậu Quý bà Sri Lanka 2020/2021 trong đêm chung kết diễn ra tại nhà hát Nelum Pokuna Mahinda Rajapaksa (Colombo) vào Chủ nhật tuần trước (4/9). Chương trình được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình quốc gia. (XEM CHI TIẾT)

Dakota Johnson thú nhận trộm nội y trên phim trường ’50 sắc thái’

Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Glamour, Dakota Johnson gây “sốc” khi tiết lộ về tật xấu kỳ quặc trong quá trình quay loạt phim “50 sắc thái”. Theo đó, cô đã trộm nội y của đoàn phim để sử dụng cho nhu cầu cá nhân. “Tôi đã lấy trộm rất nhiều đồ lót. Chúng rất thoải mái”, Dakota không ngần ngại thú nhấn. Ngoài nội y, Dakota cũng lén lút giấu một chiếc flogger (roi da đồ chơi thường dành cho những người có sở thích bạo dâm). “Tôi có một chiếc roi trong nhà. Nó phủ đầy bụi trong nhà để xe”, nữ diễn viên nói. Giải thích cho hành vi “chôm” đồ, Dakota cho biết, bên cạnh việc sử dụng cho cá nhân, những món đồ đó giống như vật kỷ niệm cho những phân cảnh 18+ kịch tính mà cô thực hiện trong suốt ba phần phim. (XEM CHI TIẾT)

Nữ diễn viên Ấn Độ tự tử vì mâu thuẫn với gia đình chồng, bị dọa giết

Dư luận Ấn Độ đang “dậy sóng” trước tin tức nữ diễn viên Ấn Độ Chaitra Kotoor tự tử bằng cách uống phenyl tại nhà riêng vào hôm 8/4. May mắn, ngôi sao “Bigg Boss” được phát hiện kịp thời, không nguy hiểm đến tính mạng. Hiện tại, Chaitra đang điều trị tại một bệnh viện địa phương, tình trạng được cho là đã ổn định. Được biết, phenyl là chất hóa học, tiếp xúc trong thời gian ngắn có thể gây kích ứng đường hô hấp và co giật cơ; tiếp xúc lâu dài sẽ gây hại cho tim, thận, gan và phổi. Theo điều tra sơ bộ của cảnh sát, Chaitra lựa chọn con đường cực đoan do những rắc rối trong cuộc sống hôn nhân bắt đầu chưa lâu với doanh nhân Nagarjuna. (XEM CHI TIẾT)

Công bố top đại gia bất động sản của K-biz: Bi Rain số 1

Trong tập phát sóng mới đây trên kênh truyền hình Mnet (Hàn Quốc), chương trình TMI News công bố danh sách những người nổi tiếng làm giàu nhờ bất động sản. Theo đó, danh hiệu “ông hoàng bất động sản K-biz” thuộc về Bi Rain. TMI News cho biết, tài sản ước tính của tài tử “Ngôi nhà hạnh phúc” và bà xã Kim Tae Hee là 42 tỷ won (867 tỷ đồng). Năm 2008, Bi Rain mua một tòa nhà cũ giữa con phố sầm uất ở Cheongdam-dong, quận Gangnam, Seoul. Sau đó, anh cho xây mới và hoàn thành công trình vào năm 2017. Tòa nhà hiện tại bao gồm công ty của Rain và một số doanh nghiệp tư nhân (quán cà phê, nhà hàng và thẩm mỹ viện). Mỗi tháng, cặp sao hạng A thu về 100 triệu won (2 tỷ đồng)/tháng. Anh mua bất động sản này với giá 16,8 tỷ won (346 tỷ đồng), nhưng hiện nay nó trị giá khoảng 46,5 tỷ won (959 tỷ đồng). (XEM CHI TIẾT)

Katie Holmes lẻ loi ra phố, gần một tháng không hẹn hò bạn trai kém 9 tuổi

Katie Holmes bị cánh săn ảnh bắt gặp một mình trên phố ở New York (Mỹ) ngày hôm qua sau khi xuất hiện tin đồn chia tay tình trẻ. Theo đó, nữ diễn viên sinh năm 1978 mặc đơn giản, tóc búi cao, đeo khẩu trang phòng dịch và tay cầm một bó hoa trên đường phố. Hình ảnh cô đơn này của Katie Holmes được đăng tải trên Dailymail ngay lập tức gây chú ý bởi đã có tin đồn cô và nam đầu bếp nổi tiếng Emilio Vitolo chia tay trong im lặng. (XEM CHI TIẾT)