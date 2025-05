Showbiz 1/5: Ngọc Huyền bị ném 100 quả trứng vào người

TPO - Ngọc Huyền cho biết cô hứng trọn 100 quả trứng vào người trong phân đoạn bị đánh ghen ở “Cha tôi người ở lại”.

Ngày 30/4, Ngọc Huyền đăng tải video hậu trường cảnh quay đáng nhớ ở tập 33 bộ phim Cha tôi người ở lại. Cụ thể, nhân vật An (Ngọc Huyền đảm nhận) bị bạn gái của Đại (Kiên Trần) trả thù.

Tại quán chay của ông Bình (NSƯT Thái Sơn), Mai tung tin mang thai với Đại để mọi người hiểu lầm An đang phá hoại hạnh phúc của người khác. Sau đó, cô dựng tình huống đánh ghen bằng cách thuê nhóm người giấu mặt ném cà chua, trứng vào An rồi quay video.

Về cảnh quay này, Ngọc Huyền cho biết cô bị ném tới 100 quả trứng vào người. "Thường mỗi phân đoạn phải quay 4, 5, 6 lần và cứ như vậy An đã hứng trọn vào người 100 quả trứng. Từ Đông Anh về đến Nguyễn Trãi vẫn ngửi thấy mùi tanh. Thật là một phân đoạn đáng nhớ", Ngọc Huyền chia sẻ.

Theo video hậu trường, Ngọc Huyền bị trứng phủ kín từ đầu tóc tới quần áo. Khán giả dành lời động viên và tiếp tục bàn luận về diễn biến phim.

Ở diễn biến khác, An và Đại thẳng thắn đối diện, nói rõ tình cảm của mình với đối phương. An nói cô trân trọng Đại vì luôn ở bên động viên, giúp đỡ mình nhưng chỉ coi là anh trai, không có tình cảm đôi lứa. Nhận ra chuyện tình cảm không thể ép buộc, Đại xin lỗi vì những chuyện đã qua, đồng thời từ bỏ việc theo đuổi An.

‘Lật mặt 8’ sắp chạm mốc 100 tỷ đồng

Tính đến 21h ngày 1/5, doanh thu bộ phim Lật mặt 8: Vòng tay nắng vượt mốc 97 tỷ đồng, theo số liệu của đơn vị phòng vé độc lập Box Office Vietnam. Chưa hết ngày, tác phẩm của Lý Hải đã bỏ túi hơn 23 tỷ đồng, bán 230.696 vé và 4.237 suất chiếu.

Ra mắt từ 27/4, Lật mặt 8 liên tục đứng đầu doanh thu phòng vé, thu gần 20 tỷ đồng riêng trong ngày đại lễ.

Việc bộ phim nhanh chóng tiến sát mốc 100 tỷ đồng khiến giới quan sát có phần bất ngờ. Bởi Lật mặt 8 bị nhận xét là bước thụt lùi của Lý Hải. Phim được xây dựng theo mô-típ cũ, kịch bản khiên cưỡng gây hụt hẫng.

Tuy nhiên, ngay khi trình làng, Lật mặt 8 luôn áp đảo về suất chiếu, chênh lệch từ 1.000 đến 1.500 suất chiếu so với tác phẩm đứng thứ 2 phòng vé là Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu.

Việc bộ phim của Lý Hải bán vé tốt được lý giải vì thương hiệu series Lật mặt và bộ phận khán giả trung thành, không phải đến từ chất lượng tác phẩm.