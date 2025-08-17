Sau cuối, vẫn là những chắt chiu phẩm giá, trong khi ở đâu đó “Căn phòng nứt vỡ/ Bầy mối mọt/ Xông lên chiếm lấy minh đường”, nhà thơ tự vấn tự dặn lòng “Lũ chúng mình/ tựa lưng vào khốn khó/ quyết không luồn cúi/ tính sổ mọi âu lo”.
Trần Nhật Minh viết nhiều thể loại, nhưng ở bất cứ chỗ nào có chữ của anh, cũng vẫn là tiếng nói của người viết sâu đắm tình người.
L.A.H
Sen mùa cũ
Đóa sen ủ lòng tôi
hương chưa kịp phai phôi
cánh hồng chợt rũ
Muốn tin chỉ là giấc mộng
tôi ngập trong những cánh sen
tỉnh dậy đầm đìa hương cũ
lạ lẫm những vị quen
Ngoài phố
tôi tìm dáng em
sen hồng phiến mỏng
nhức một mùa xưa
sót lại chiếc lá
vẳng tiếng chuông cuối cùng
hương vẫn trinh nguyên…
THƠ
Lâu lâu không thơ
Vì toàn sống nỗi không người
Không gió thổi
Không mây trôi
Không dòng sông, con suối
Không tiếng kêu
Chỉ câm lặng
Nghẹn lời
Căn phòng nứt vỡ
Bầy mối mọt
Xông lên chiếm lấy minh đường
Những thơ thả lên trời rồi biến mất
Tôi tìm Thơ trong ký tự Người…
Khói
Sinh từ lạnh lẽo
bay kiếp hoang vu
ấm hừng bếp mẹ
ấu thơ xanh hăng hắc dậy thì
Khói dẫn nhau đi
cùng trời cuối đất
mắt cay ngàn thuở
giọt khóc chiều giao mùa
giọt khóc sớm tinh mơ
Khói vờn tóc đời người sương giá
tháng ngày cơ nhỡ
miền tạm mang mang
Ta huênh hoang vượt núi trèo đèo
nghênh ngang áo mũ
Mẹ Cha cúi đầu
ngọn khói bay lên…
BẠN
Bạn khẽ nắm tay
biết tôi đang khóc
dù nước mắt chưa kịp rơi
đã vội khô đáy mắt
Cuộc vui
rượu rót tung trời
lặng ngồi bên
bạn giấu từng giọt đau
uống vội nụ cười
Lũ chúng mình
tựa lưng vào khốn khó
quyết không luồn cúi
tính sổ mọi âu lo
Đêm nay bạn rời phố cũ
để lại chiếc khăn
quàng vào tôi hơi ấm
thay câu tạm biệt
bạn khuất vào mưa bụi cuối năm
tôi chợt vắng một vùng vừa ấm…