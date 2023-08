SeABank ba năm liên tiếp được vinh danh 'Nơi làm việc tốt nhất châu Á'

Vừa qua, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, mã chứng khoán SSB ) được Tạp chí HR Asia bình chọn là “Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2023” (Best Companies To Work For In Asia 2023). Đây là năm thứ 3 liên tiếp SeABank được vinh danh giải thưởng này.

HR Asia Awards là giải thưởng uy tín được thực hiện bởi HR Asia - Tạp chí Nhân sự cấp cao hàng đầu châu Á, nhằm vinh danh những doanh nghiệp có chính sách nhân sự vượt trội, chế độ đãi ngộ hấp dẫn, môi trường làm việc hàng đầu và thường xuyên tổ chức các hoạt động nội bộ sôi nổi gắn kết nhân viên. Năm 2023, giải thưởng HR Asia Awards đã thu hút sự tham gia của các doanh nghiệp lớn đến từ 16 quốc gia và vùng lãnh thổ châu Á như Campuchia, Trung Quốc, Hồng Kông, Ấn Độ, Indonesia, Nhật Bản, Ma Cao, Malaysia, Philippines, Singapore, Hàn Quốc, Sri Lanka, Đài Loan, Thái Lan, UAE và Việt Nam. Giải thưởng được lựa chọn thông qua nhiều vòng đánh giá gắt gao, dựa trên những nghiên cứu độc lập về uy tín của các công ty có môi trường làm việc nổi bật, được tiến hành bởi bộ phận nghiên cứu HR Asia. SeABank đã đáp ứng được các tiêu chí khắt khe theo mô hình TEAM áp dụng cho các thị trường nhân sự lớn tại châu Á bao gồm: Công ty và Cấu trúc nhân sự (CORE - Collective Organisation for Real Engagement), Cảm xúc và Tâm tư con người (SELF - Heart, Mind, Soul) và Suy nghĩ và Hành động tập thể (GROUP - Think, Feel, Do). Tháng 8/2023, SeABank lần thứ ba liên tiếp được vinh danh ở hạng mục “Nơi làm việc tốt nhất châu Á”. Đặc biệt, kết quả khảo sát CBNV theo ba tiêu chí trên của SeABank đều đạt được số điểm rất cao, vượt xa mức trung bình của các doanh nghiệp tham gia khảo sát, trong đó CORE đạt 4.49 điểm (trung bình 3.74), SELF đạt 4.67 điểm (trung bình 3.88) và GROUP đạt 4.74 điểm (trung bình 3.98). Nằm trong chiến lược phát triển bền vững, SeABank ưu tiên phát triển nguồn lực và nâng cao định vị giá trị nhân viên. Trong đó, môi trường làm việc dựa trên giá trị cốt lõi và mục tiêu phát triển bền vững của Ngân hàng là một trong những yếu tố quan trọng được chú trọng dành nguồn lực đầu tư. Môi trường làm việc tại SeABank đề cao nguyên tắc bình đẳng, đa dạng và trao quyền cho CBNV nhằm xây dựng môi trường làm việc tạo động lực thúc đẩy hiệu quả, đồng hành và gắn kết. Các CBNV SeABank được khuyến khích thể hiện và khơi dậy tinh thần gắn kết, chia sẻ và yêu thương thông qua các hoạt động văn hóa tổ chức dựa trên giá trị cốt lõi của Ngân hàng. Ngoài những hoạt động gắn kết ý nghĩa, từ năm 2018 SeABank liên tục triển khai định kỳ Chương trình phát hành cổ phiếu lựa chọn dành cho người lao động (ESOP) nhằm ghi nhận những đóng góp của CBNV cho sự phát triển của Ngân hàng, gia tăng gắn bó với tổ chức, đồng thời đây cũng là nguồn động viên ý nghĩa, mang lại lợi ích to lớn mà SeABank dành tặng CBNV. Đến thời điểm hiện tại, SeABank đã phát hành gần 106 triệu cổ phiếu ESOP cho gần 3.700 lượt CBNV, trong đó, 59,4 triệu cổ phiếu ESOP năm 2022 được phát hành với mức giá 15.000 đồng/cổ phiếu sẽ được tự do chuyển nhượng 50% sau 1 năm và 100% sau 2 năm sở hữu. Chương trình đã mang lại nhiều lợi ích cho người lao động, hướng tới xây dựng môi trường làm việc bình đẳng, gắn kết, chuyên nghiệp và nhân văn. Năm 2023, Đại hội đồng Cổ đông thường niên SeABank đã thông qua phương án phát hành 42 triệu cổ phiếu trong chương trình ESOP. Phương án này được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận và dự kiến thực hiện vào cuối năm nay. Ngoài việc được mua cổ phiếu với giá ưu đãi, năm 2023, CBNV SeABank còn được trả cổ tức bằng cổ phiếu và nhận cổ phiếu thưởng với tổng tỷ lệ 20,3%. Đây được coi là nguồn động viên vô cùng ý nghĩa, mang lại lợi ích to lớn mà ngân hàng dành tặng CBNV. Năm 2022, mức độ hài lòng và gắn kết của hơn 5.-200 CBNV với SeABank đạt kết quả khả quan so với mặt bằng chung các doanh nghiệp trong khu vực năm 2022. Kết quả trên cho thấy SeABank đã thành công trong việc duy trì tốt các yếu tố liên quan đến văn hóa doanh nghiệp, môi trường làm việc và quyền lợi của CBNV gồm: môi trường làm việc linh hoạt; Cơ sở vật chất hiện đại, tiện ích; Chính sách nhân sự vượt trội, thăng tiến rõ ràng; Chế độ đãi ngộ, động viên hấp dẫn xứng đáng với năng lực. P.V