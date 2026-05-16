Sau phi vụ Jang Won Young ăn dâu tây, đến lượt Winter (aespa) khổ vì một quả nho

HHTO - Thật không ngờ chuyện ăn uống của sao Hàn cũng có thể trở thành đề tài tranh cãi bất tận. Jang Won Young từng có màn ăn dâu tây “huyền thoại” và bây giờ tới lượt Winter hứng bão vì một quả nho.

Trong showbiz có những nghệ sĩ bị ngôi sao thị phi chiếu rọi, làm gì cũng dễ bị săm soi chú ý hơn người khác. Điển hình như Jang Won Young khi từng hành động, lời nói cũng có thể gây ra tranh cãi. Netizen xứ Hàn còn rất để ý thói quen ăn uống của Jang Won Young.

Màn ăn dâu tây gây tranh cãi nảy lửa của Jang Won Young

Mọi người cho rằng cô quá điệu đà, lúc nào cũng chú ý đến việc giữ hình tượng xinh đẹp nên ăn uống cũng phải ý tứ, điệu đà hơn bình thường. Đỉnh điểm là Jang Won Young từng có màn ăn dâu tây chậm rãi chưa từng thấy khi cầm quả dâu bằng cả hai tay, cắn từng miếng nhỏ xíu, vừa ăn vừa nhìn vào ống kính như tạo dáng. Không chỉ ăn dâu mà Won Young ăn gì cũng rất từ tốn khiến người khác xem mà sốt ruột.

Winter ăn chậm không kém Won Young. Nguồn: Chuồng gà Cbiz

Mới đây, đến lượt Winter (aespa) cũng bị soi ra khoảnh khắc cắn tới 7 lần mới ăn hết một quả nho. Dù quả nho này có kích thước khá lớn, thì việc một người trưởng thành phải cắn 7 lần, nhai hết một phút vẫn là tốc độ chậm đến khó tin. Nhiều người phàn nàn Winter muốn tạo cảm giác thanh lịch nhưng lại thành thiếu tự nhiên.

Tuy nhiên, các fan đã bênh vực Jang Won Young cũng như Winter. Rằng idol K-Pop luôn phải giữ hình ảnh đẹp mọi lúc mọi nơi, không thể nào ăn uống nhồm nhoàm vô tư ngay trước ống kính. Chưa kể quả dâu hay quả nho khá to, các cô gái mà cắn miếng lớn nhìn sẽ kém duyên. Việc Jang Won Young cầm quả dâu bằng hai tay cũng giúp che được miệng khi ăn.

Jang Won Young ăn gì cũng bị săm soi

Thêm vào đó, nhiều cư dân mạng quen với hình ảnh mukbang, ăn uống nhồm nhoàm ngon miệng nên kiểu ăn thỏ thẻ lịch sự của Jang Won Young, Winter lại càng gây chú ý. Và có lẽ đã đến lúc khán giả nên săm soi nghệ sĩ ít hơn, thật khó làm vừa lòng netizen khi idol hành động vô tư hay cẩn thận quá độ đều bị chỉ trích.

