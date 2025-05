Sau hơn 11 năm công tác, một viên chức mới biết mình không có quyết định... tuyển dụng

TPO - Sau hơn 11 năm công tác, chỉ khi làm thủ tục chuyển công tác, bà Nguyễn Thị Huyền My, viên chức công tác tại Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) mới biết mình không có quyết định tuyển dụng.

Bà Nguyễn Thị Huyền My cho biết: Ngày 8/3/2011, bà nhận được Quyết định số 493/QĐ-UBND của UBND huyện Quảng Trạch về việc công nhận kết quả xét tuyển viên chức sự nghiệp trực thuộc UBND huyện.

Cũng như bao viên chức khác, sau 12 tháng thử việc ngày 13/8/2012, bà My nhận được Quyết định số 3403/QĐ-UBND của UBND huyện Quảng Trạch, về việc bổ nhiệm ngạch và xếp bậc lương viên chức công tác tại Phòng Y tế huyện Quảng Trạch.

Tháng 1/2022, bà My được điều chuyển đến công tác đến Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp huyện Quảng Trạch. Do không phù hợp với chuyên môn, tháng 7/2022, bà My xin chuyển công tác đến Trung tâm Y tế thị xã Ba Đồn và được cơ quan quản lý chấp thuận.

Tuy nhiên, qua kiểm tra hồ sơ đơn vị mới phát hiện trong hồ sơ viên chức của bà My không có quyết định tuyển dụng viên chức của UBND huyện Quảng Trạch nên không tiếp nhận.

Trước sự việc này, bà Nguyễn Thị Huyền My đã có đơn gửi đến UBND huyện Quảng Trạch. Qua rà soát, UBND huyện Quảng Trạch nhận thấy quy trình, thủ tục tuyển dụng bảo đảm theo quy định, nhưng hồ sơ không có quyết định tuyển dụng viên chức đối với bà My.

Ngày 2/8/2022, UBND huyện đã có công văn gửi Sở Nội vụ xin ý kiến xử lý, khắc phục. Đến ngày 12/8/2022, Sở Nội vụ có văn bản trả lời với nội dung: Về trình tự, thủ tục, thẩm quyền tuyển dụng viên chức, UBND huyện Quảng Trạch đã tuân thủ đúng quy định. Tuy nhiên, sau văn bản trả lời của Sở Nội vụ đến nay, bà My chờ mãi vẫn không nhận được quyết định tuyển dụng để bổ sung hồ sơ.

“Các cơ quan mà tôi xin chuyển đến đều từ chối vì hồ sơ không có quyết định tuyển dụng ban đầu. Việc này đã làm lỡ cơ hội đối với tôi khi tìm kiếm nơi công tác mới phù hợp hơn. Đáng lo ngại hơn, ít tháng nữa sẽ xóa bỏ chính quyền cấp huyện, vậy ai sẽ bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho tôi?” – Bà My nói.

Theo danh sách trúng tuyển viên chức sự nghiệp trực thuộc UBND huyện Quảng Trạch năm 2011, có 7 trường hợp trúng tuyển. Trong đó, Nguyễn Thị Huyền My xếp ở vị trí thứ 5, với chức danh trúng tuyển là hành chính tổng hợp - Phòng Y tế. Được biết, 6/7 trường hợp nói trên đều có quyết định tuyển dụng, chỉ riêng trường hợp bà My lại không có!

Theo Chủ tịch UBND huyện Quảng Trạch Phan Văn Thanh, trường hợp của bà Nguyễn Thị Huyền My là hi hữu, nên mới đây, UBND huyện Quảng Trạch lại tiếp tục gửi công văn lên Sở Nội vụ xin ý kiến chỉ đạo về trường hợp này.