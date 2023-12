Công an tỉnh Thanh Hoá tổ chức thi tuyển điều tra viên

TPO - Sẽ có 598 cán bộ, chiến sỹ các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh và công an các huyện, thị xã, thành phố của Thanh Hoá sẽ tham gia kỳ thi tuyển Điều tra viên trung cấp và sơ cấp năm 2023.

Ngày 7/12, Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết, mục đích của kỳ thi này là nhằm lựa chọn được những cán bộ, chiến sĩ có đủ phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn, bảo đảm các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định để bổ nhiệm Điều tra viên trung cấp, sơ cấp tại cơ quan điều tra Công an các đơn vị, địa phương.

Thông qua kỳ thi tuyển, góp phần nâng cao chất lượng, trách nhiệm của đội ngũ điều tra viên có đủ năng lực, trình độ và trang bị những kiến thức cơ bản về pháp luật, điều tra hình sự, tổ chức, chiến thuật, phương pháp điều tra tội phạm đủ khả năng thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ đấu tranh, phòng, chống tội phạm trong tình hình hiện nay.

Theo Đại tá Dương Văn Tiến, Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hoá, điều tra viên có vai trò, vị trí quan trọng trong cơ quan điều tra và công tác bảo đảm an ninh trật tự, đấu tranh phòng, chống tội phạm trong tình hình hiện nay. Do đó việc tổ chức kỳ thi tuyển điều tra viên là hết sức cần thiết để lựa chọn được những đồng chí có bản lĩnh chính trị và trình độ chuyên môn vững vàng đủ sức hoàn thành và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Theo kế hoạch, các cán bộ, chiến sỹ tham gia kỳ thi tuyển điều tra viên được Công an tỉnh Thanh Hoá tổ chức ôn thi từ ngày 4-8/12/2023. Sau đó các thí sinh sẽ bước vào kỳ thi với các bài thi về nghiệp vụ và pháp luật.