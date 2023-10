Công an Bạc Liêu công bố Quyết định bổ nhiệm Điều tra viên cấp xã

TPO - Ngày 11/10, Công an tỉnh Bạc Liêu tổ chức lễ công bố quyết định bổ nhiệm, bố trí điều tra viên ở công an cấp xã.

Theo đó, Công an tỉnh Bạc Liêu đã bố trí 50% công an cấp xã có Trưởng công an được bổ nhiệm điều tra viên trung cấp và điều tra viên sơ cấp. Tỉnh phấn đấu đến cuối tháng 10/2023 sẽ hoàn thành việc bố trí 100% công an các xã có điều tra viên theo quy định.

Phát biểu chỉ đạo, đại tá Hồ Việt Triều, Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu chúc mừng các điều tra viên được bổ nhiệm trong đợt này. Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu yêu cầu trong thời gian tới, lãnh đạo công an các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo để điều tra viên ở công an cấp xã nhanh chóng thực hiện các quy trình điều tra.

Bên cạnh đó, Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu yêu cầu tiếp tục rà soát, đề nghị bổ nhiệm các điều tra viên ở công an cấp xã; các phòng nghiệp vụ công an tỉnh theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ đối với lực lượng điều tra viên cấp xã.

“Các đồng chí vừa được bổ nhiệm phải giữ vững lập trường, tư tưởng vững vàng, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm; không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, ngành và nhân dân giao phó”, Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu đề nghị.