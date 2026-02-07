Sáu 'cao thủ' trong một bức ảnh

SVO - Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ vừa lập 'cú đúp' thành tích chưa từng có với 2 học sinh đạt IELTS 9.0 và 4 thủ khoa SAT với số điểm tuyệt đối 1600/1600. Không chỉ gây ấn tượng bởi những con số đầy ấn tượng, phía sau bức ảnh của 6 gương mặt xuất sắc ấy là câu chuyện hành trình học tập bền bỉ cùng vô vàn bí quyết đắt giá giúp những người trẻ dám vươn xa hơn giới hạn quen thuộc.

Sáu "cao thủ" học đường đến từ Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ.

Những con số đáng kinh ngạc nhưng… không ngoài dự đoán!

Chia sẻ với Sinh Viên Việt Nam, 6 "cao thủ" học đường cho biết mình không quá bất ngờ trước thành tích vừa đạt được vì đấy là thành quả đến từ sự tích lũy dài hơi về mọi mặt: kiến thức, tâm thế, kinh nghiệm,... Các bạn đều được tiếp xúc với ngoại ngữ từ rất sớm, bắt đầu với những sở thích vô cùng đời thường như nghe nhạc, xem phim và dần dần biến tiếng Anh thành thứ ngôn ngữ thứ hai của mình.

Trần Hoàng Lê Thành - học sinh lớp 11A9 Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ vừa đạt 9.0 IELTS. Với Thành, ngôn ngữ thứ hai là công cụ để Thành kết nối với tri thức toàn cầu.

“Việc học ngoại ngữ với mình thực ra cũng không quá khó khăn nhờ vào quá trình tiếp xúc thụ động, tự nhiên với nó. Lớp “vỡ lòng” tiếng Anh của mình chính là từ gia đình, ngay từ khi 3-4 tuổi mình đã được tập nói, lớn hơn một chút thì được tập giao tiếp, học tập bằng tiếng Anh rồi”, Thành nói. “Em coi số điểm này là điều kiện đủ để em có thêm cơ hội giao lưu với cộng đồng học thuật quốc tế đối với ngành học em đang theo đuổi là Công nghệ.”

Nguyễn Linh Chi kể thêm: “Mình học tập bằng niềm đam mê từ bé với chính ngôn ngữ này! Hồi xưa mình theo dõi rất nhiều những chương trình nước ngoài cho thiếu nhi, xem hoạt hình, đọc truyện cổ tích có minh hoạ bằng tiếng Anh,... Dần dần mình cũng tìm thêm nhiều trải nghiệm mới như thi hát tiếng Anh, thi các giải tiếng Anh cấp Quận, cấp Thành phố cũng đạt được nhiều giải lớn nhỏ và may mắn cũng có cơ hội tham gia vài kỳ thi Quốc tế.”

Nguyễn Linh Chi duy trì kỷ luật lập kế hoạch học tiếng Anh hàng tuần và kiên trì theo đuổi để chinh phục mục tiêu IELTS 9.0.

Linh Chi cũng chia sẻ một số “bí kíp” của mình: “Nền tảng cũng chỉ là một phần, quan trọng là lúc ôn tập mình cũng cần có chiến lược, đặc biệt là khả năng quản lý thời gian và sự kiên trì. Mình không chỉ cần vốn từ, kiến thức mà cũng phải bỏ ra một khoảng thời gian đủ dài để nghiên cứu, làm quen, luyện phản xạ đề, nắm thật kỹ những yếu tố cần có cho một bài viết, bài trả lời hay và hoàn chỉnh.”

Không có đường tắt, chỉ có cách đi đúng

Mặc dù đều có nền tảng ngoại ngữ từ sớm, song không ai bắt đầu với mục tiêu tuyệt đối ngay từ đầu. Có bạn dành hai đến ba năm để xây chắc kỹ năng nền, có bạn từng chững lại ở một mốc điểm nhất định trước khi tìm ra phương pháp phù hợp hơn. Theo chia sẻ chung, khoảng thời gian ôn tập hiệu quả nhất không phải lúc học nhiều nhất mà là khi hiểu rõ mình đang yếu ở đâu để tập trung cải thiện đúng chỗ.

Phạm Thế Tuấn - học sinh lớp 12A1 Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ đạt điểm tuyệt đối kỳ thi SAT.

Phạm Thế Tuấn nhớ lại khoảng thời gian ôn thi trước đây: “Mình bắt đầu học từ khoảng tháng 10/2024, sau khi hoàn thành khóa học thì tháng 3/2025 mình cũng đã đạt được mức 1500. Nhưng dần về sau mức điểm của mình không có sự tiến triển, hoàn toàn bị kẹt ở mức 1500 - 1550. Trong thâm tâm thì mình đã có ý định dừng lại rồi, nhưng nhờ có gia đình, bạn bè động viên nên lại thử cố gắng thêm lần nữa. Mình từ từ học hỏi kinh nghiệm từ bạn bè có kết quả kỳ thi cao hơn, bên cạnh giải đề thì cũng tự rút ra một số bài học từ lỗi sai của mình để sửa dần. Cuối cùng thì cũng đạt được số điểm như nguyện vọng!”

Nguyễn Minh Thư - học sinh lớp 12A3 Trường THPT chuyên Ngoại ngữ là một trong bốn học sinh đạt điểm tuyệt đối kỳ thi SAT. Minh Thư dự định học ngành Sư phạm tiếng Anh để trở thành nhà giáo trong tương lai.

“Mình bắt đầu muộn hơn các bạn, từ khoảng 9/2025. Trong quá trình ôn mình chú trọng nắm kỹ từ vựng và giải nhiều đề để luyện phản xạ. Giai đoạn nước rút khá ngắn cũng như gấp gáp nên mình áp lực nhiều lắm nhưng bố mẹ cũng động viên liên tục. Chính gia đình vừa là chỗ dựa, vừa là tấm gương để mình học hỏi. Bố mẹ cũng là những người truyền cảm hứng rất nhiều cho mình trong việc học, lúc ôn tập mình cũng đã xin lời khuyên của bố mẹ để làm định hướng," bạn Nguyễn Minh Thư chia sẻ.

Tư duy học tập tạo nên khác biệt

Mindset học tập cũng là một trong những yếu tố ảnh hưởng sâu và mạnh đến quá trình ôn thi của các bạn. Một điểm chung được các bạn bật mí đó chính là thói quen học chủ động. Khi gặp phần kiến thức chưa hiểu, các bạn thường tìm nhiều nguồn tài liệu khác nhau, trao đổi với bạn bè hoặc giáo viên thay vì chỉ học theo một lộ trình cố định. Việc liên tục tự đặt câu hỏi “vì sao” giúp các bạn hiểu bản chất vấn đề, đặc biệt trong các nội dung yêu cầu tư duy logic.

Nguyễn Kiều Anh dự định đi du học để trải nghiệm môi trường học thuật quốc tế.

Bên cạnh đó, các bạn cũng nhấn mạnh việc “chấp nhận sai” là một phần tất yếu của quá trình tiến bộ. Những bài thi chưa đạt kỳ vọng không được xem là thất bại mà là dữ liệu để điều chỉnh phương pháp học. “Đối với mình học tập vốn không bao gồm ‘thất bại’ chỉ có bài học và trải nghiệm thôi! Mọi điều không như mong muốn mà mình nhận được đều là một phần trong vô vàn những thứ mình cần phải vượt qua để chạm đến thành công.” - Học sinh Nguyễn Kiều Anh chia sẻ.

Hà Bảo Trân - học sinh lớp 12A6

Hà Bảo Trân cũng bày tỏ quan điểm của mình: “Việc học cũng cần sự can đảm, đặc biệt là khi mình cần đưa ra lựa chọn có nên thử hay không. Nhưng học là một con đường dài, thế nên mình hãy cứ thử. Dù sai hay đúng, thành công hay không thì ít nhất chúng ta đã làm và có thể rút ra một bài học quan trọng nào đấy từ trải nghiệm cá nhân. Thay vì bỏ cuộc thì hãy can đảm theo đuổi mục tiêu mà mình đề ra!”

Sau khi đạt được kết quả ấn tượng, các bạn cũng có nhiều dự định cho riêng mình trong tương lai. Phạm Thế Tuấn, Trần Hoàng Lê Thành, Hà Bảo Trân và Nguyễn Kiều Anh có nguyện vọng nộp hồ sơ vào các trường đại học tại Mỹ, Anh hoặc châu Âu với các ngành liên quan đến kinh tế, khoa học dữ liệu, quan hệ quốc tế hoặc truyền thông toàn cầu.

Các bạn chia sẻ rằng việc theo học trong môi trường quốc tế không chỉ mở rộng cơ hội nghề nghiệp mà còn giúp phát triển góc nhìn đa văn hóa và khả năng thích nghi - những yếu tố được xem là quan trọng trong bối cảnh hội nhập hiện nay.

Kiều Anh bày tỏ: “Mình mong muốn bản thân có thể trở thành một người thành công ở lĩnh vực mà mình lựa chọn, đem thành công ấy đóng góp phần nào cho cộng đồng, cho xã hội. Ước muốn gần hơn của mình đó là từ câu chuyện học tập của cá nhân có thể hỗ trợ, truyền cảm hứng cho các bạn học khác. Từ những chiến lược ôn thi cho đến các phương pháp tự học hiệu quả. Xa hơn thì có lẽ mình muốn trở thành người như anh trai mình, anh ấy truyền lửa cho mình rất nhiều và vừa rồi cũng đã đạt học bổng du học ở Nhật!”

TS Đỗ Thị Ngọc Chi - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ cùng sáu "học bá" của nhà trường.

Hai bạn Nguyễn Linh Chi và Nguyễn Minh Thư lại bày tỏ nguyện vọng được tiếp tục học tập ở trong nước. Tình cờ là cả hai đều mong muốn được trở thành những nhà giáo sư phạm ngôn ngữ Anh trong tương lai, có thể lan tỏa những góc nhìn, bí quyết, kinh nghiệm của mình đến mọi người.