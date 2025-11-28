‘SATRA chuyển đổi để phát triển bền vững’

“Khi các tiêu chuẩn về phát triển bền vững, môi trường và truy xuất nguồn gốc là yêu cầu bắt buộc, SATRA phải chuyển đổi để phát triển kinh tế xanh”, Tổng giám đốc Lâm Quốc Thanh cho biết.

Theo ông Lâm Quốc Thanh - thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH Một thành viên (SATRA), phát triển kinh tế xanh là yêu cầu sống còn, đồng thời là một sứ mệnh tất yếu trong hành trình tương lai.

Trong giai đoạn mới, gắn liền với kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, SATRA sẽ tập trung vào 3 trụ cột chính, gồm “chuyển đổi xanh”, “chuyển đổi số” và “đổi mới sáng tạo”. “Đây chính là trách nhiệm và mệnh lệnh trái tim con người SATRA”, ông Thanh chia sẻ.

Đội ngũ lãnh đạo SATRA đồng lòng lựa chọn con đường phát triển “kinh tế Xanh”. Ảnh: SATRA

Theo đó “kinh tế xanh” là con đường mà SATRA đã, đang và sẽ tiếp tục theo đuổi để khẳng định vị thế tiên phong. “Xanh hóa” trong từng sản phẩm, hoạt động, quy trình sẽ là nền tảng để SATRA gia tăng giá trị đóng góp cho cộng đồng, bảo vệ môi trường và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Sự phát triển của khoa học kỹ thuật, nhất là trí tuệ nhân tạo đòi hỏi doanh nghiệp phải biết tận dụng và nắm bắt “số hóa” trong hoạt động quản trị doanh nghiệp. Chuyển đổi số được tích hợp vào chiến lược phát triển tổng thể của toàn doanh nghiệp, là công cụ cốt lõi để nâng cao hiệu quả quản trị, quy trình, giúp rút ngắn thời gian vận hành, tiết giảm chi phí và tăng cường minh bạch.

“Đổi mới sáng tạo” là chìa khóa để doanh nghiệp thích ứng linh hoạt, có thể chuyển đổi mô hình kinh doanh hay thay đổi phương thức sản xuất, đảm bảo tồn tại trước những biến động chung thị trường trong và ngoài nước.

Trong chiến lược tích hợp ba trụ cột này, “chuyển đổi số” đóng vai trò “xương sống” giúp tối ưu quản trị và vận hành, “chuyển đổi xanh” đảm bảo phát triển bền vững và “đổi mới sáng tạo” sẽ tạo ra giá trị mới gắn với xu thế xanh. Trên nền tảng đó, SATRA sẽ nâng cao hiệu quả hoạt động, duy trì vị thế là doanh nghiệp đầu tàu trong nền kinh tế của TP HCM, cân bằng giữa sứ mệnh phục vụ cộng đồng và phát triển bền vững.

Thời gian qua, SATRA đã chú trọng xây dựng hệ thống vận hành tiết kiệm năng lượng và giảm phát thải; đầu tư công nghệ hiện đại, áp dụng các mô hình sản xuất xanh và đáp ứng các tiêu chuẩn xanh từ thị trường thế giới. Doanh nghiệp còn lan tỏa tư duy phát triển bền vững trong cộng đồng và toàn bộ hệ sinh thái kinh doanh.

Thời gian tới, tổng công ty này tiếp tục đồng hành các doanh nghiệp có định hướng phát triển bền vững, phối hợp các cơ quan truyền thông, lan toả tinh thần xanh cho mỗi nhân viên, khách hàng, và đối tác. “Mục tiêu là biến mỗi điểm giao dịch của SATRA thành một điểm chạm của văn minh xanh, thúc đẩy tinh thần chung tay hành động cùng tiến vào kỷ nguyên xanh của dân tộc”, ông Lâm Quốc Thanh cho biết.

Trạm sạc xe điện tại Trung tâm thương mại Satra Võ Văn Kiệt, đơn vị thành viên của SATRA, góp phần lan tỏa lối sống xanh trong cộng đồng. Ảnh: SATRA

Giải thưởng Sao Đỏ dành cho người đứng đầu

SATRA hoạt động trên nhiều lĩnh vực, với hệ sinh thái đa dạng 40 đơn vị thành viên. Trong đó, các lĩnh vực chính gồm sản xuất chế biến, thương mại dịch vụ và xuất nhập khẩu. Tổng công ty này là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước do UBND TP HCM làm chủ sở hữu. Trong vai trò của người đứng đầu Ban điều hành, ông Thanh lãnh trách nhiệm bảo toàn và phát triển vốn nhà nước. Ông đã lãnh đạo tổng công ty hoàn thành các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận và kim ngạch xuất khẩu qua các năm. Bên cạnh đó, hoạt động đầu tư tài chính của SATRA có tỷ suất lợi nhuận trên vốn đầu tư đạt từ 150% trở lên; con số này năm 2024 là 194,5%.

Ông Lâm Quốc Thanh, nhận giải thưởng Sao Đỏ tại lễ trao giải của Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Hà Nội, ngày 27/11. Ảnh: SATRA

Không chỉ tập trung vào hoạt động sản xuất kinh doanh, tổng công ty còn quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần của hơn 14.000 người lao động, xây dựng môi trường làm việc tích cực, công bằng và chuyên nghiệp. Song song đó, các hoạt động thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp với xã hội cũng luôn được tổ chức.

Trong năm 2024, SATRA đã nộp ngân sách gần 39.000 tỷ đồng. Riêng dịp kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập (2/11/1995 – 2/11/2025), doanh nghiệp đã ủng hộ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP HCM hơn 2,8 tỷ đồng để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do bão, lũ gây ra.

Với những đóng góp cùng SATRA, ông Lâm Quốc Thanh vừa nhận danh hiệu “Top 30 doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu 2025” tại giải thưởng Sao Đỏ. Giải thưởng của Hội doanh nhân trẻ Việt Nam nhằm vinh danh những doanh nhân dám bứt phá, có tư duy và hành động song hành, kết nối những giá trị truyền thống trong từng hoạt động đổi mới, để mang lại giá trị cho cộng đồng, đất nước.