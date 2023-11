Sạt lở nghiêm trọng đường Hồ Chí Minh qua Quảng Nam

TPO - Mưa lớn khiến đường Hồ Chí Minh qua địa phận tỉnh Quảng Nam sạt lở nghiêm trọng, gây tắc đường. Khối lượng sạt lở ước tính khoảng 15.000m3 đất đá

Khu Quản lý đường bộ III (Cục Đường bộ Việt Nam) cho biết, đường Hồ Chí Minh qua địa phận tỉnh Quảng Nam bị sạt lở nghiêm trọng gây tắc đường.

Theo đó, tại Km1377+550 đường Hồ Chí Minh qua địa phận huyện Phước Sơn (tỉnh Quảng Nam) sạt lở taluy dương gây tắc đường hoàn toàn.

Sạt lở xảy ra vào lúc 19h30 tối 15/11. Khối lượng sạt lở tạm ước tính vào khoảng 15.000m3.

Ngay sau khi xảy ra sạt lở, Văn phòng Quản lý đường bộ II.1 (Khu Quản lý đường bộ III, Cục đường bộ Việt Nam) chỉ đạo đơn vị quản lý, bảo dưỡng thường xuyên tuyến phối hợp địa phương điều tiết phương tiện lưu thông từ hướng Đà Nẵng đi Kon Tum đến Km1376+740 rẽ trái vào đường bao thị trấn Khâm Đức - Km1381+470 và ngược lại. Đồng thời, điều động 2 máy đào tiếp cận điểm sạt lở để khắc phục, đến 22h đã thông xe 1 làn.

Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Quảng Nam cho biết, trong 24 giờ qua, các địa phương ở Quảng Nam có mưa, mưa vừa, riêng vùng núi phía Nam có mưa to đến rất to, tổng lượng mưa từ 13h ngày 14/11 đến 13h ngày 15/11 ở các địa phương vùng đồng bằng phổ biến từ 5 - 50mm, các địa phương vùng núi phổ biến từ 50 - 130mm; có nơi lớn hơn 130mm như: Trạm Đo mưa Khâm Đức (huyện Phước Sơn) 140mm, Trạm Khí tượng Trà My (huyện Bắc Trà My) 221mm.

Dự báo từ 13h ngày 15/11 đến 13h ngày 17/11, các địa phương trong tỉnh tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Trong 6 giờ tới, có nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ vùng núi; sạt lở đất trên sườn dốc, sụt lún đất tại khu vực các huyện huyện Bắc Trà My, Đại Lộc, Đông Giang, Duy Xuyên, Hiệp Đức, Nam Giang, Nam Trà My, Nông Sơn, Núi Thành, Phước Sơn, Tây Giang, Tiên Phước.