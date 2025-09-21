Sắp tới người dùng VNeID sẽ được tích hợp thêm 2 loại giấy tờ quan trọng

HHTO - Sắp tới, người học có thể tra cứu thông tin học bạ và văn bằng ngay trên VNeID. Toàn bộ dữ liệu học bạ số và văn bằng số đã phát hành sẽ có thể được tra cứu đầy đủ qua hệ thống này.

Thời gian tới đây, văn bằng số và hồ sơ học tập suốt đời của công dân sẽ được tích hợp vào hệ thống định danh VNeID. Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn cho biết, đây là nhiệm vụ bắt buộc trong thời gian tới và yêu cầu các trường khẩn trương hoàn thiện, cung cấp đầy đủ dữ liệu số.

Bộ trưởng cũng kêu gọi các cơ sở đào tạo mở thêm những ngành học gắn với nhu cầu công nghệ cao, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số và áp dụng trí tuệ nhân tạo trong mọi hoạt động của ngành giáo dục. Ông đặc biệt nhấn mạnh việc xây dựng kho học liệu mở, thu hút chuyên gia, tháo gỡ các vướng mắc về đầu tư công và triển khai hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia nhằm hiện đại hóa giáo dục với nguồn lực lớn.

Trước đó, tại Hội nghị tổng kết năm học 2024-2025 và triển khai kế hoạch 2025-2026 ngày 22/8, Bộ GD&ĐT cho biết hệ thống cơ sở dữ liệu toàn ngành đã cơ bản hoàn thiện, kết nối hơn 24,55 triệu hồ sơ với cơ sở dữ liệu quốc gia. Hệ thống tuyển sinh trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia cũng đã vận hành đầy đủ, cho phép 100% thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển ĐH, CĐ hoàn toàn trực tuyến.

Bắt đầu từ năm học 2025-2026, học bạ điện tử sẽ được triển khai đồng loạt trên phạm vi toàn quốc cho tất cả các bậc học, đồng thời văn bằng số sẽ áp dụng từ THPT đến sau đại học. Các văn bằng đã cấp trước đây cũng sẽ được số hóa. Bộ đang gấp rút hoàn thiện khung pháp lý để học bạ số, văn bằng số và chứng chỉ trở thành tài liệu chính thức, thay thế hoàn toàn giấy tờ truyền thống trong các thủ tục hành chính và dịch vụ công trực tuyến.