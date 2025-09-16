Sập bẫy lừa tiền đồng phục từ link lạ trong group lớp

SVO - Vừa qua, cộng đồng sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền (AJC) xôn xao trước thông tin nhiều tân sinh viên bị lừa đảo chiếm đoạt tiền. Cụ thể, một đối tượng đã mạo danh kế toán nhà trường, gửi biểu mẫu đăng ký đồng phục và yêu cầu sinh viên chuyển khoản gấp.

Vụ việc là điển hình cho tình trạng lừa đảo nhắm vào sinh viên đang có chiều hướng gia tăng trở lại, đặc biệt vào đầu năm học mới. Các đối tượng thường sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi như giả mạo cơ quan chức năng, gửi tin nhắn trúng thưởng, đăng tin tuyển dụng "việc nhẹ lương cao" để đánh vào tâm lý nhẹ dạ, cả tin của các tân sinh viên, gây ra nhiều thiệt hại về tài chính.

“Mình chỉ làm theo tin nhắn trong group lớp”

“Lúc đó mình đang đọc tin nhắn trong group lớp thì thấy một link Google Form yêu cầu điền thông tin đăng ký áo đồng phục. Vì thấy nhiều bạn đã điền và bàn luận, mình tin tưởng và điền luôn. Vài phút sau nhận được email yêu cầu chuyển tiền mua đồng phục, kèm lời cảnh báo trong vòng 24 giờ nếu không chuyển thì đơn sẽ bị hủy. Mình lo lắng nên nhờ người thân chuyển tiền ngay”, nạn nhân kể lại.

Theo lời kể của nạn nhân, khi có nhu cầu đổi size đồng phục, người này đã liên hệ và được đối tượng lừa đảo trả lời qua email với giọng điệu rất chuyên nghiệp, lịch sự, từ đó tạo được lòng tin ban đầu.

Tuy nhiên, chỉ 2-3 giờ sau, trong nhóm chung của lớp bắt đầu xuất hiện cảnh báo về hành vi lừa đảo. Tài khoản Facebook gửi thông tin đăng ký được xác định là tài khoản giả mạo, chuyên xâm nhập vào các hội nhóm sinh viên để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản:

"Lúc biết bản thân bị lừa, mình đã rất sốc và lo lắng, không chỉ vì số tiền đã mất mà còn sợ gia đình mất niềm tin và không biết liệu mình có gặp phải trường hợp tương tự nữa hay không", nạn nhân chia sẻ.

Cảnh báo từ Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Vì sao sinh viên dễ trở thành nạn nhân?

Trao đổi trên phương diện pháp lý, Luật sư Hoàng Tuấn Vũ - Công ty luật TNHH Tuệ Anh (Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội) cho biết sinh viên là nhóm đối tượng dễ bị tội phạm lừa đảo nhắm tới do nhiều nguyên nhân. Thứ nhất là kinh nghiệm pháp lý, xã hội hạn chế: Nhiều bạn mới bước vào đời, thiếu kỹ năng đánh giá hợp đồng, giao dịch, dễ bỏ sót dấu hiệu bất thường. Thứ hai là áp lực tài chính: Nhu cầu tìm việc làm thêm, săn học bổng, tiết kiệm chi phí khiến sinh viên dễ bị dụ bởi “việc nhẹ, lương cao” hay chương trình khuyến mãi. Thứ ba là tâm lý cả tin, thiếu kiểm chứng: Kẻ xấu khai thác lòng tin, ngôn ngữ khéo léo để tạo sự thuyết phục. Thứ tư là môi trường công nghệ: Sinh viên dùng nhiều mạng xã hội, ví điện tử, khiến họ dễ tiếp xúc với trang giả mạo, link độc hại hay nick ảo.

Luật sư Hoàng Tuấn Vũ. (Ảnh: NVCC)

Luật sư Hoàng Tuấn Vũ nêu rõ các bước cần thực hiện để bảo vệ quyền lợi nếu bị lừa đảo:

Lưu giữ chứng cứ: Ghi lại tất cả tin nhắn, email, sao kê chuyển khoản, ảnh chụp màn hình, nội dung trao đổi, số tài khoản, hình ảnh nick giả… Đây là cơ sở để tố giác và phục vụ điều tra. Báo công an: Trình báo ngay tại cơ quan công an nơi xảy ra vụ việc hoặc nơi cư trú để được hướng dẫn thủ tục. Nếu có dấu hiệu tội phạm, công an sẽ thụ lý theo quy định (tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông để chiếm đoạt tài sản…). Thông báo cho nhà trường: Báo phòng Công tác Sinh viên/Đoàn - Hội để trường cảnh báo các lớp khác, khoanh vùng rủi ro. Liên hệ ngân hàng: Nếu liên quan giao dịch, báo ngân hàng để khóa thẻ, yêu cầu phong tỏa hoặc truy vết giao dịch nếu còn kịp. Tham vấn luật sư: Trong những vụ thiệt hại lớn hoặc nguy cơ lộ dữ liệu cá nhân, tư vấn pháp lý giúp bạn biết quyền lợi và cách đòi lại.

Luật sư cảnh báo:

Không vội chuyển tiền khi nhận yêu cầu thanh toán qua tin nhắn, email hay link lạ - dù người gửi có giọng điệu hợp lý đến đâu. Kiểm tra nguồn thông tin: Nếu thông báo từ “ban cán sự lớp” hay phòng ban trường, hãy xác minh trực tiếp với cán bộ chính thức, số điện thoại đầu mối hoặc văn phòng nhà trường. Tự hỏi trước khi chuyển khoản: Giao dịch này để làm gì? Ai là người/đơn vị nhận? Tài khoản có phải tài khoản chính thức của tổ chức không? Số tiền có phù hợp không? Sau khi chuyển tiền sẽ có quy trình rõ ràng không? Tuyệt đối không chia sẻ mã OTP, mật khẩu, thông tin tài khoản cho bất kỳ ai, kể cả khi người tự xưng là công an hay ngân hàng qua điện thoại.

Vụ việc xảy ra tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền không phải là trường hợp cá biệt, mà là một lời cảnh báo rõ nét về các phương thức lừa đảo ngày càng tinh vi đang nhắm vào sinh viên. Để tự bảo vệ mình, mỗi sinh viên, đặc biệt là các tân sinh viên lần đầu sống xa nhà, cần chủ động nâng cao cảnh giác và hình thành thói quen xác minh thông tin từ các kênh chính thống trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch nào.

Về phía các cơ sở giáo dục và tổ chức Đoàn - Hội, việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cảnh báo và công khai, minh bạch các quy trình tài chính (đóng học phí, lệ phí, quỹ...) là yêu cầu cấp thiết. Điều này sẽ giúp sinh viên có cơ sở đối chiếu tin cậy, từ đó kịp thời nhận diện các hành vi mạo danh.

Trong bối cảnh mùa tựu trường luôn là "thời điểm vàng" của tội phạm công nghệ cao, thông điệp "Bình tĩnh, kiểm chứng và báo ngay khi nghi ngờ" cần được xem là nguyên tắc hành động cốt lõi để bảo vệ an toàn cho cộng đồng sinh viên.