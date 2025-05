Sao nữ ‘Gia đình là số một’ thừa nhận biển thủ công quỹ

TPO - Nữ diễn viên Hwang Jung Eum thừa nhận trước tòa sử dụng hàng triệu USD từ công quỹ để đầu tư vào tiền điện tử dưới danh nghĩa cá nhân.

Ngày 15/5, thẩm phán Lim Jae Nam của Tòa án Hình sự số 2 (thuộc Tòa án Quận Jeju, Hàn Quốc) chủ trì phiên tòa đầu tiên xét xử vụ án chống lại nữ diễn viên Hwang Jung Eum. Ngôi sao Gia đình là số một phải hầu tòa vì bị cáo buộc tham ô theo Đạo luật về hình phạt tăng nặng đối với tội phạm kinh tế cụ thể.

Theo cáo trạng, Hwang Jung Eum bị cáo buộc biển thủ khoảng 4,34 tỷ won (hơn 3 triệu USD) từ công ty giải trí do cô sở hữu 100% cổ phần. Vào khoảng đầu năm 2022, cô bị tố lấy 700 triệu won (gần 500.000 USD) tiền vay của công ty, với lý do là thanh toán tạm thời và đầu tư vào tiền điện tử. Đến tháng 12 cùng năm, số tiền bị cáo buộc tăng lên thành con số hiện tại.

Trong phiên điều trần, Hwang Jung Eum thừa nhận cáo buộc. Thông qua luật sư biện hộ, cô khẳng định không có tranh chấp nào liên quan đến các sự kiện của vụ án.

“Bị đơn đầu tư vào tiền điện tử với mục đích phát triển công ty. Vì luật quy định công ty không thể trực tiếp nắm giữ tiền điện tử, các khoản đầu tư được thực hiện tạm thời dưới tên cô ấy. Điều này dẫn đến các cáo buộc hiện tại”, luật sư giải thích.

Phía Hwang Jung Eum làm rõ lợi nhuận của công ty xuất phát từ các hoạt động của nữ diễn viên, thu nhập cuối cùng đều thuộc về cô.

Luật sư khẳng định các loại tiền điện tử mà Hwang Jung Eum đầu tư đều đã được bán để khắc phục hậu quả và bồi thường cho những thiệt hại phát sinh. Người đẹp 8X cam kết hoàn trả đầy đủ số tiền còn thiếu bằng cách bán bất động sản.

Bước đầu, tòa án chấp nhận phương án giải quyết bồi thường do nhóm pháp lý của Hwang Jung Eum đề xuất.

Hwang Jung Eum sinh năm 1984 là nữ diễn viên, người mẫu kiêm ca sĩ nổi tiếng Hàn Quốc. Cô quen thuộc với khán giả Việt Nam và châu Á qua những bộ phim truyền hình ăn khách như Gia đình là số 1 phần 2, Cuộc đời lớn, Ma lực đồng tiền, Bí mật kinh hoàng, Tìm lại chính mình (Kill Me Heal Me), Cô nàng xinh đẹp (She Was Pretty)...

Thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp, Hwang Jung Eum là cái tên bảo chứng cho tỷ suất người xem, được ca tụng bằng các biệt danh “nữ hoàng rating”, “nữ hoàng phim hài lãng mạn” của xứ kim chi.

Tuy nhiên, những năm gần đây, sự nghiệp của Hwang có chiều hướng đi xuống. Những tác phẩm cô tham gia đều không gây sốt như trước, thậm chí bị chê thậm tệ như Cuộc chiến sinh tồn (The Escape of the Seven) vào năm 2023.

Đầu năm 2024, Hwang Jung Eum trở thành chủ nóng do vụ ly hôn ồn ào với chồng cũ, doanh nhân Lee Young Don. Cô liên tục tố chồng cũ ngoại tình, vô trách nhiệm, nợ tiền không trả... Nữ diễn viên còn bị kiện vì tố cáo nhầm người khác là tình nhân của chồng cũ.

Sau đó, Hwang Jung Eum nhanh chóng công khai mối quan hệ với bạn trai kém 7 tuổi, cầu thủ bóng rổ Kim Jong Kyu. Tuy nhiên, cặp đôi “đường ai nấy đi” chỉ sau 2 tuần xác nhận hẹn hò.

Vụ Hwang Jung Eum thừa nhận tham ô gây xôn xao dư luận Hàn Quốc. Nhiều người tỏ ra thất vọng nữ diễn viên vốn tài năng nay chỉ còn được nhớ đến qua ồn ào đời tư.

Hwang Jung Eum hiện là thành viên cố định của chương trình tạp kỹ Vì tôi là người độc thân. Không rõ công việc của người đẹp có bị ảnh hưởng do rắc rối pháp lý hay không. Đại diện chương trình cho biết đang xác minh thông tin.