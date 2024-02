Nữ diễn viên 'Gia đình là số một' ly hôn đại gia ngành thép

TPO - Đây là lần thứ hai Hwang Jung Eum đệ đơn ly hôn đại gia ngành thép Lee Young Don.

Theo The Fact, Hwang Jung Eum và đại gia Lee Young Don đang trong quá trình giải quyết thủ tục ly hôn.

"Sau nhiều cân nhắc, Hwang Jung Eum quyết định chấm dứt cuộc hôn nhân. Xin khán giả hiểu rằng đây là vấn đề riêng của diễn viên. Chúng tôi không thể tiết lộ lý do họ ly hôn. Mong mọi người không suy đoán gây tổn hại danh tiếng đến nữ diễn viên và các con", đại diện Y1 Entertainment, công ty quản lý của Hwang Jung Eum, thông báo.

Nguồn tin nói với The Fact rằng diễn viên Cô nàng xinh đẹp ly hôn do doanh nhân Lee Young Do mắc sai lầm không thể bỏ qua.

Hwang Jung Eum và đại gia ngành thép Lee Young Don quen nhau năm 2015. Hai người kết hôn năm 2016 và đón con trai đầu lòng vào năm sau.

Tháng 9/2020, diễn viên Gia đình là số một nộp đơn xin ly hôn. Đến tháng 1/2021, nữ diễn viên thông báo trở lại với chồng. "Trong quá trình hòa giải ly hôn, chúng tôi hiểu được sự khác biệt về lập trường và quyết định nối lại tình cảm thông qua những cuộc trò chuyện sâu sắc", Hwang Jung Eum thông báo.

Tháng 3/2022, vợ chồng Hwang Jung Eum - Lee Young Don đăng ảnh đón con trai thứ hai.

Gần đây, Hwang Jung Eum thông báo tình trạng hôn nhân không ổn định. Trong chương trình My Little Old Boy, cô chia sẻ quá trình vượt qua khủng hoảng hôn nhân. Nữ diễn viên chia sẻ hôn nhân là điều cô hối tiếc nhất, chia sẻ bản thân từng yêu mù quáng dẫn đến quyết định sai lầm.

Hwang Jung Eum khởi nghiệp trong vai trò thành viên nhóm nhạc Sugar. Cô tách ra solo năm 2004. Sự nghiệp của cô khởi sắc sau khi lấn sân sang diễn xuất.

Nữ diễn viên được biết đến với nhiều bộ phim truyền hình như Gia đình là số một, Cuộc đời lớn, Phía đông vườn địa đàng. Bộ phim truyền hình thành công nhất của Hwang Jung Eum là Cô nàng xinh đẹp (2015). Phim được nhiều quốc gia mua bản quyền, trong đó có Việt Nam.

Năm 2020, Hwang Jung Eum nhận nhiều đánh giá tích cực khi tham gia Ssang Gap Pocha. Gần đây, cô đảm nhận vai ác nữ Geum Ra Hee trong Cuộc chiến sinh tồn. Đây là vai phản diện gai góc của "nữ hoàng dòng phim rom-com", tạo nhiều tranh luận trên các diễn đàn.