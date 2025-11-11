Sao Mai Phú Mỹ Resort: Câu chuyện 20 năm của vẻ đẹp vượt thời gian

Hơn hai thập kỷ trước, trên mảnh đất Tân Phước thuộc huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Tập đoàn Sao Mai (Sao Mai Group) xây dựng Cư xá Samsung để đón các chuyên gia của nhà thầu Samsung trong giai đoạn thi công Nhà máy Đạm Phú Mỹ. Do nằm liền kề các khu công nghiệp và dự án đầy tiềm năng, khu cư xá thuở ban đầu chỉ là nơi lưu trú công vụ, gọn gàng, kín đáo, thuận tiện đi lại.

Thiên thời – địa lợi

Nhưng chính nhịp sống đặc thù của vùng cảng – công nghiệp đã mở ra cho công trình một hành trình khác. “Những ngôi nhà thứ hai” của các chuyên gia nước ngoài không chỉ là chỗ nghỉ giữa những ca làm việc dày đặc, mà dần trở thành không gian trong lành, tách khỏi tiếng ồn thương cảng, gắn với ký ức làm việc xa nhà của nhiều thế hệ.

“Những ngôi nhà thứ hai” tại Sao Mai Phú Mỹ Resort hội tụ vẻ đẹp trong lành – không gian bình yên

Năm 2005, cư xá được chuyển đổi thành khách sạn chuẩn quốc tế, bổ sung khu ẩm thực với Nhà hàng À la carte, hồ bơi, căn tin có thể phục vụ hàng trăm khách. Qua từng năm, các phân khu được cải tạo, bổ sung sân vườn, nâng tiêu chuẩn tương đương hạng 2–3 sao.

Hình hài một khách sạn dành cho chuyên gia nước ngoài dần rõ nét. Cột mốc 2011 đánh dấu bước ngoặt khi công trình hoàn thiện và chính thức mang tên Sao Mai Phú Mỹ Resort, mở ra chặng đường mới – không chỉ phục vụ cư trú mà còn tạo nền tảng để phát triển dịch vụ hội họp và sự kiện sang trọng.

Sự ra đời của hai trung tâm tổ chức sự kiện quy mô lớn Sao Mai Center 1 (2020) và 2 (2023) đã hoàn thành mảnh ghép cuối cùng trên con đường đổi mới toàn diện giai đoạn đầu của khu nghỉ dưỡng, hướng tới nhu cầu ngày càng tăng cao.

Hiệu suất và tiềm năng phát triển

Nội thất thanh lịch, gần gũi với thiên nhiên

Nhờ đầu tư bài bản và nâng cấp liên tục – từ cảnh quan, phòng ốc được chăm chút theo hướng tiện nghi, hiện đại; đội ngũ nhân sự được trẻ hóa, đào tạo kỹ lưỡng; đến chính sách kinh doanh linh hoạt, sáng tạo, công suất sử dụng phòng tại resort duy trì ổn định ở mức bình quân 60–75%.

Từ đầu năm 2025, resort thường xuyên đạt 100% công suất phòng, phản ánh rõ nhu cầu lưu trú công vụ tăng mạnh quanh cụm cảng và các khu công nghiệp Phú Mỹ. Một mặt, các KCN Phú Mỹ (I, II, III), Mỹ Xuân và các khu công nghiệp chuyên sâu về logistics, công nghệ cao tiếp tục thu hút nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Cảng nước sâu Cái Mép, với các tuyến tàu mẹ đi thẳng Mỹ – EU, đang đưa khu vực trở thành mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu, kéo theo dòng chuyên gia quốc tế đến làm việc dài ngày.

Khuôn viên nhẹ nhàng, tinh tế

Tối ưu giá trị thực

Về vị trí, sau khi sáp nhập địa giới hành chính, Sao Mai Phú Mỹ Resort nay thuộc phường Tân Phước, TP.HCM, chỉ cách khu công nghiệp Phú Mỹ gần nhất khoảng 500m và kết nối thuận tiện với các khu công nghiệp lớn qua trục Đại lộ Nguyễn Huệ. Vừa đủ gần để di chuyển nhanh vào cảng, nhà máy; vừa đủ tách biệt để giữ được không gian yên tĩnh, nhiều mảng xanh – đó là lợi thế khó nhân bản.

Giá trị của Sao Mai Phú Mỹ Resort suy cho cùng không chỉ đo bằng số phòng hay số đêm lưu trú. Điều được tích lũy bền bỉ là sự am hiểu nhịp làm việc đặc thù của ngành công nghiệp – logistics – cảng biển; là kinh nghiệm vận hành trong điều kiện cường độ cao; là mạng lưới đối tác hình thành qua hàng nghìn cuộc họp, hội nghị, lễ ký kết và sự kiện. Bước vào giai đoạn mới, resort tiếp tục chuẩn bị các tiện ích như trạm sạc xe điện, không gian co-working, thực đơn quốc tế, dịch vụ shuttle theo trục cao tốc và tuyến 991B, hướng tới việc nâng trải nghiệm khách hàng và gia tăng giá trị dài hạn thay vì chỉ chạy theo giảm giá.

Sẵn sàng cho những dấu mốc quan trọng

Trên tất cả, Sao Mai Phú Mỹ Resort luôn kiên định với nguyên tắc “xanh – chuẩn – bền” giữa một hệ sinh thái công nghiệp tốc độ cao, để trở thành địa chỉ mà nhiều thế hệ khách hàng và đối tác có thể tin tưởng tìm đến mỗi khi cần một nơi vừa làm việc hiệu quả, vừa nghỉ ngơi trọn vẹn.

Địa chỉ: 143-145 Hùng Vương, phường Tân Phước, TP.HCM

Hotline: 0254 3895 356 hoặc 0254 3936 318

Email: sale@saomaiphumyresort.com

Website: www.saomaiphumyresort.com>