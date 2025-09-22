Sáng mai, Báo Tiền Phong tổ chức tọa đàm 'Nâng cao chất lượng, an toàn thực phẩm nông sản trong nước'

Thời gian qua, việc đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm với nhiều loại nông sản trong nước còn bộc lộ không ít bất cập; tình trạng hàng giả, hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ vẫn còn diễn ra trên thị trường. Không ít vụ việc cho thấy thực phẩm mất an toàn, vượt dư lượng chất cấm hay rau quả giả nhãn mác… còn len lỏi trong chợ truyền thống, bếp ăn tập thể, thậm chí cả hệ thống siêu thị.
Điều này không chỉ ảnh hưởng đến quyền lợi của hàng chục triệu người tiêu dùng Việt mà còn làm giảm niềm tin vào thực phẩm, nông sản nội địa và các doanh nghiệp làm ăn chân chính.
Với sự đồng hành của Dự án An toàn thực phẩm vì sự phát triển (SAFEGRO), báo Tiền Phong tổ chức tọa đàm với chủ đề: “Nâng cao chất lượng, an toàn thực phẩm nông sản trong nước – Chinh phục người tiêu dùng Việt”.
Đây là diễn đàn để cơ quan quản lý Nhà nước cùng các chuyên gia, doanh nghiệp đánh giá những vấn đề còn tồn tại trong sản xuất, phân phối và kiểm soát chất lượng, an toàn thực phẩm với nông sản; đồng thời chia sẻ về những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, an toàn thực phẩm với các sản phẩm trong nước, bảo vệ quyền lợi và sức khỏe người tiêu dùng Việt.
Đặc biệt lan toả thông điệp về trách nhiệm xây dựng chuỗi sản xuất, cung ứng an toàn, bền vững; nâng cao hiểu biết của người tiêu dùng; từ đó góp phần xây dựng niềm tin về một thị trường sản phẩm xanh, sạch, an toàn cho người tiêu dùng Việt.
Tọa đàm có sự tham gia của đại diện các đơn vị chức năng thuộc Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Y tế, Bộ Khoa học & Công nghệ, cùng chuyên gia, hiệp hội và doanh nghiệp.
Bạn đọc có câu hỏi trực tiếp xin gửi về email: duonghung.tienphong@gmail.com.
Các đại biểu tham dự toạ đàm gồm:
- Ông Bùi Nguyễn Anh Tuấn – Phó Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước - Bộ Công Thương
- Ông Phạm Văn Duy - Phó Cục trưởng Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường - Bộ Nông nghiệp và Môi trường
- Ông Nguyễn Quý Dương – Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật - Bộ Nông nghiệp và Môi trường
- Lãnh đạo Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế
- Ông Bùi Bá Chính - Giám đốc Trung tâm Mã số mã vạch quốc gia - Bộ Khoa học và Công nghệ
- Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Hà Nội
- Ông Nguyễn Văn Mười – Phó Tổng thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam
- Bà Trần Thị Dung – Phó Chủ tịch kiêm Trưởng ban Kiểm tra Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam
- Ông Nguyễn Văn Tuế - Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Dabaco Việt Nam
- Ông Phạm Như Anh – Giám đốc Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc Sản (VISSAN) – chi nhánh Hà Nội
- Bà Nguyễn Thị Kim Dung – Giám đốc Coopmart Hà Nội.
- Ông Lê Sĩ Hiển – Giám đốc vận hành miền Bắc - MM Mega Market Việt Nam
- PGS, TS Nguyễn Duy Thịnh - Chuyên gia Công nghệ sinh học và thực phẩm
- Ông Đỗ Thành Lâm - Giám đốc Dự án An toàn thực phẩm vì sự phát triển SAFEGRO