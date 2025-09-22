Sáng mai, Báo Tiền Phong tổ chức tọa đàm 'Nâng cao chất lượng, an toàn thực phẩm nông sản trong nước'

TPO - Tọa đàm là dịp để cơ quan quản lý cùng các chuyên gia, doanh nghiệp đánh giá những vấn đề còn tồn tại và đưa ra những giải pháp, góp phần nâng cao chất lượng, an toàn thực phẩm với nông sản trong nước, bảo vệ quyền lợi và sức khỏe người tiêu dùng Việt.

Thời gian qua, việc đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm với nhiều loại nông sản trong nước còn bộc lộ không ít bất cập; tình trạng hàng giả, hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ vẫn còn diễn ra trên thị trường. Không ít vụ việc cho thấy thực phẩm mất an toàn, vượt dư lượng chất cấm hay rau quả giả nhãn mác… còn len lỏi trong chợ truyền thống, bếp ăn tập thể, thậm chí cả hệ thống siêu thị.

Điều này không chỉ ảnh hưởng đến quyền lợi của hàng chục triệu người tiêu dùng Việt mà còn làm giảm niềm tin vào thực phẩm, nông sản nội địa và các doanh nghiệp làm ăn chân chính.

Với sự đồng hành của Dự án An toàn thực phẩm vì sự phát triển (SAFEGRO), báo Tiền Phong tổ chức tọa đàm với chủ đề: “Nâng cao chất lượng, an toàn thực phẩm nông sản trong nước – Chinh phục người tiêu dùng Việt”.

Tọa đàm diễn ra vào 8h30, ngày 23/9, tại báo Tiền Phong, số 15 Hồ Xuân Hương,

Hà Nội.

Đây là diễn đàn để cơ quan quản lý Nhà nước cùng các chuyên gia, doanh nghiệp đánh giá những vấn đề còn tồn tại trong sản xuất, phân phối và kiểm soát chất lượng, an toàn thực phẩm với nông sản; đồng thời chia sẻ về những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, an toàn thực phẩm với các sản phẩm trong nước, bảo vệ quyền lợi và sức khỏe người tiêu dùng Việt.

Đặc biệt lan toả thông điệp về trách nhiệm xây dựng chuỗi sản xuất, cung ứng an toàn, bền vững; nâng cao hiểu biết của người tiêu dùng; từ đó góp phần xây dựng niềm tin về một thị trường sản phẩm xanh, sạch, an toàn cho người tiêu dùng Việt.

Tọa đàm có sự tham gia của đại diện các đơn vị chức năng thuộc Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Y tế, Bộ Khoa học & Công nghệ, cùng chuyên gia, hiệp hội và doanh nghiệp.

Bạn đọc có câu hỏi trực tiếp xin gửi về email: duonghung.tienphong@gmail.com.