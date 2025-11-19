Sân bay Phú Quốc 'chuyển chủ'

TPO - Việc hoàn tất thỏa thuận chuyển giao tài sản giữa Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV), UBND tỉnh An Giang và SAC đánh dấu một chuyển động lớn trong dự án mở rộng sân bay Phú Quốc. Động thái này được kỳ vọng tạo cú hích để các hạng mục nhà ga, đường băng và hệ thống phụ trợ sớm bước vào thi công phục vụ APEC 2027.

UBND tỉnh An Giang, (ACV), Cảng vụ hàng không miền Nam và Công ty Cổ phần Cảng hàng không Mặt Trời (SAC) đã ký Thỏa thuận số 01/2025/TT về phương án chuyển giao toàn bộ tài sản hạ tầng hàng không của ACV tại Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Phú Quốc.

Động thái này diễn ra theo kết luận của Thủ tướng tại Thông báo số 625/TB-VPCP ngày 17/11/2025 và chỉ đạo tại cuộc họp ngày 14/11 do Thủ tướng chủ trì, nhằm tháo gỡ toàn bộ vướng mắc về tài sản, đất đai để đẩy nhanh tiến độ mở rộng sân bay phục vụ Hội nghị Cấp cao APEC 2027.

Theo thỏa thuận, ACV sẽ chuyển giao nguyên trạng toàn bộ tài sản tại sân bay Phú Quốc, gồm đường cất - hạ cánh, đường lăn, đường công vụ, các công trình an ninh - khẩn nguy, hệ thống thiết bị bảo đảm hoạt động bay và toàn bộ hạ tầng liên quan.

Mô phỏng Cảng HKQT Phú Quốc. Ảnh: CPG.

UBND tỉnh An Giang được giao vai trò cơ quan điều phối, tiếp nhận tài sản từ ACV và chuyển giao ngay cho SAC theo cơ chế đặc thù do Bộ Tài chính hướng dẫn, bảo đảm thủ tục nhanh gọn và không làm gián đoạn hoạt động sân bay.

Sau khi tiếp nhận, SAC sẽ hỗ trợ toàn bộ giá trị còn lại của các tài sản theo kết quả thẩm định ACV cung cấp. Quy trình hỗ trợ tài chính được thực hiện trong ba bước liên hoàn: ACV xác nhận giá trị tài sản; UBND tỉnh chuyển đề nghị sang SAC trong 3 ngày; và SAC hoàn thành hỗ trợ tài chính trong mười ngày. Các hồ sơ pháp lý, kỹ thuật, bảo trì và chứng từ liên quan cũng sẽ được ACVbàn giao đầy đủ trong vòng mười ngày.

Trong giai đoạn chuyển tiếp, ACV tiếp tục vận hành sân bay để đảm bảo liên tục, an toàn tuyệt đối. Chỉ khi SAC hoàn tất tiếp nhận và đáp ứng đủ điều kiện chuyên ngành, quyền khai thác cảng mới được chuyển giao hoàn toàn.

Thỏa thuận 01/2025/TT là bước pháp lý then chốt, mở đường để dự án mở rộng Cảng HKQT Phú Quốc chính thức bước vào giai đoạn triển khai thi công.

Tháng 6 năm nay, UBND tỉnh Kiên Giang đã giao SAC làm chủ đầu tư dự án mở rộng sân bay với quy mô 1.050 ha, tiêu chuẩn 4E ICAO và mục tiêu nâng công suất lên 20 triệu khách/năm. Đây cũng là một trong năm dự ánhoàn thành vượt tiến độ trong nhóm 21 dự án ưu tiên cho APEC 2027.

Theo quy hoạch thời kỳ 2021-2030, cảng HKQT Phú Quốc sẽ được nâng công suất lên 10 triệu hành khách/năm. Ảnh: CPG.

Ngay sau khi hoàn tất công tác bàn giao, SAC và các cơ quan chức năng sẽ khẩn trương triển khai những hạng mục trọng điểm gồm nhà ga T2, đường băng mới, mở rộng sân đỗ và các hệ thống phụ trợ, đúng chỉ đạo của Chính phủ tại cuộc làm việc ngày 14/11.

Không chỉ hoàn thiện trách nhiệm pháp lý giữa ACV, UBND tỉnh An Giang và SAC, thỏa thuận này còn được xem là cú hích lớn để đẩy nhanh tiến độ hạ tầng sân bay - yếu tố quyết định giúp Phú Quốc nâng tầm năng lực đón khách quốc tế và sẵn sàng cho APEC 2027.

Khi các hạng mục mở rộng được triển khai đồng bộ, sân bay Phú Quốc sẽ sở hữu năng lực khai thác mới, tạo nền tảng để địa phương phát triển thành trung tâm du lịch - dịch vụ có sức cạnh tranh trong khu vực, đáp ứng yêu cầu tăng trưởng dài hạn cả về kinh tế và du lịch.