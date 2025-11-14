Sacombank Cambodia cùng doanh nghiệp hội nhập với ưu đãi hấp dẫn

Nhiều chương trình ưu đãi lớn, chất lượng phục vụ tận tâm và quy trình giao dịch ngày càng tinh gọn, Sacombank Cambodia đang khẳng định vị thế là một trong những ngân hàng uy tín hàng đầu tại đất nước chùa Tháp, là điểm đến đáng tin cậy của kiều bào Việt Nam và người dân địa phương.

Trong bối cảnh hợp tác kinh tế giữa Việt Nam, Lào và Campuchia ngày càng sôi động, dòng chảy thương mại và đầu tư giữa ba quốc gia đang mở ra nhiều cơ hội phát triển cho cộng đồng doanh nghiệp khu vực. Cùng với xu thế đó, nhu cầu về giải pháp tài chính linh hoạt, tốc độ và an toàn trở nên đặc biệt quan trọng, nhất là với các doanh nghiệp vừa và nhỏ - những “tế bào năng động” của nền kinh tế Đông Dương.

Nắm bắt xu hướng này, Sacombank Cambodia, một ngân hàng con của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank), đã và đang không ngừng đổi mới để đồng hành cùng khách hàng trong hành trình hội nhập. Với lợi thế là ngân hàng Việt Nam duy nhất có mặt tại cả ba quốc gia Việt Nam, Lào và Campuchia, Sacombank Cambodia không chỉ cung cấp dịch vụ tài chính, mà còn đóng vai trò kết nối giá trị và thúc đẩy dòng vốn khu vực lưu chuyển hiệu quả hơn.

Bên cạnh các sản phẩm tài chính và khuyến mãi phổ biến như tài khoản thanh toán, tín dụng và tài trợ thương mại, mới đây, Sacombank Cambodia triển khai ưu đãi lớn, giảm đến 30% phí đối với dịch vụ chuyển và nhận tiền quốc tế trong phạm vi ba nước Đông Dương. Thời gian xử lý rút ngắn còn từ 1–2 giờ, nhanh hơn 35% so với thông thường. Đây không chỉ là bước tiến trong công nghệ và vận hành, mà còn là minh chứng cho nỗ lực của nhà băng trong việc mang đến trải nghiệm giao dịch nhanh chóng, an toàn và tối ưu hơn cho khách hàng.

Ông Cheut Heam, Giám đốc một công ty xuất nhập khẩu về lúa gạo ở Thủ đô Phnôm Pênh, thường xuyên giao thương với đối tác tại Việt Nam chia sẻ: “Trước đây, mỗi lần nhận tiền từ đối tác thường mất nhiều thời gian và chi phí khá cao. Từ khi sử dụng dịch vụ của Sacombank Cambodia, chúng tôi đã tiết kiệm được đáng kể, đặc biệt hiện tại Ngân hàng có ưu đãi giúp tiết kiệm được nhiều hơn để đầu tư cho vận chuyển và kho bãi. Bên cạnh đó, việc nhận báo có ngay trong ngày giúp dòng tiền của công ty luân chuyển nhanh hơn và hiệu quả hoạt động nâng cao rõ rệt”.

Bên cạnh khuyến mãi hấp dẫn, Sacombank còn cam kết đồng hành dài hạn cùng khách hàng, từ những bước khởi đầu đến khi mở rộng quy mô ra thị trường quốc tế bằng các sản phẩm tài chính được thiết kế riêng cho từng phân khúc. Nhờ đó, số lượng khách hàng của Sacombank Cambodia tăng trưởng ổn định, doanh số chuyển tiền quốc tế (OTT) đến tháng 10/2025 đạt 171 triệu USD, tăng 28% so với cùng kỳ, riêng doanh số nhận tiền quốc tế (ITT) ghi nhận mức tăng trưởng mạnh, đạt gần 2,4 tỷ USD, tăng 31%.

Với mạng lưới hơn 541 điểm giao dịch phủ khắp ba quốc gia cùng hệ thống công nghệ ngân hàng hiện đại, Sacombank Cambodia giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận dịch vụ, quản lý dòng vốn xuyên biên giới một cách nhanh chóng, minh bạch và an toàn. Với định hướng chuyển hóa thách thức thành cơ hội, ngân hàng mang đến cho khách hàng những giải pháp tài chính toàn diện, giúp giảm chi phí, tối ưu hiệu quả và nâng cao năng lực cạnh tranh.

“Vượt trên cả những tiện ích của các chương trình khuyến mãi hay sản phẩm dịch vụ, cái chúng tôi mong muốn là có thể lan tỏa thương hiệu ngân hàng Việt, con người Việt đến nước bạn. Đồng thời, sự xuất hiện của Sacombank Cambodia còn để mang đến cảm giác có bạn đồng hành, có người đồng hương và nơi để gửi gắm niềm tin cho bà con Việt Nam đang sinh sống, làm việc tại Campuchia” – ông Phùng Thái Phụng (Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Sacombank Cambodia) chia sẻ.

Hiện Sacombank Cambodia đăng tải tất cả thông tin về sản phẩm, dịch vụ tài chính cơ bản, các gói chuyển tiền quốc tế, vay vốn và quản lý dòng tiền xuyên biên giới tại website: https://www.sacombank.com.kh/. Khách hàng gọi hotline để được tư vấn chi tiết: 023 223 423 / 0978 223 423.